Семенов о том, что «Ахмат» тянул время: «Не «Спартаку» кого-то судить. Его игроки всегда лежат на поле и затягивают время, если ведут»
Андрей Семенов отреагировал на недовольство «Спартака» тем, что «Ахмат» тянул время.
– «Спартак» здорово играет в последнее время, это очень яркая команда. Давно такого «Спартака» не видел. Яркие матчи были до этого: стеночки, забегания, мелкий пас…. Так что очко – хороший результат.
– Вам пришлось пободаться с двумя большими форвардами. Каково это?
– Никогда легко со «Спартаком» не бывает. Пободались. Все в порядке.
– Ваш вратарь тянул время? Маленькая хитрость?
– Слушайте, когда ведет «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время.
– Что имеете в виду?
– Футболисты «Спартака» всегда лежат на поле и затягивают время. Посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы – это вообще цветочки по сравнению с ними, – сказал защитник.
Нули «Спартака» – из-за геройств Шелии. Но Абаскаля он выбесил другим
Брутальный кэп всегда лежит плачет по несколько минут, если его сброд ведёт в счёте
Они сначала сидят у себя в штрафной.
А потом если случайно забьют, то лежат))
Или он матчи Спартака по ТВ смотрит? )