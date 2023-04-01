Семенов о том, что «Ахмат» тянул время: «Не «Спартаку» кого-то судить. Его игроки всегда лежат на поле и затягивают время, если ведут»

отреагировал на недовольство «Спартака» тем, что « » тянул время.

– «Спартак» здорово играет в последнее время, это очень яркая команда. Давно такого «Спартака» не видел. Яркие матчи были до этого: стеночки, забегания, мелкий пас…. Так что очко – хороший результат.

– Вам пришлось пободаться с двумя большими форвардами. Каково это?

– Никогда легко со « » не бывает. Пободались. Все в порядке.

– Ваш вратарь тянул время? Маленькая хитрость?

– Слушайте, когда ведет «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время.

– Что имеете в виду?

– Футболисты «Спартака» всегда лежат на поле и затягивают время. Посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы – это вообще цветочки по сравнению с ними, – сказал защитник.

Нули «Спартака» – из-за геройств Шелии. Но Абаскаля он выбесил другим