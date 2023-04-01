Семенов о том, что «Ахмат» тянул время: «Не «Спартаку» кого-то судить. Его игроки всегда лежат на поле и затягивают время, если ведут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов отреагировал на недовольство «Спартака» тем, что «Ахмат» тянул время.

– «Спартак» здорово играет в последнее время, это очень яркая команда. Давно такого «Спартака» не видел. Яркие матчи были до этого: стеночки, забегания, мелкий пас…. Так что очко – хороший результат.

– Вам пришлось пободаться с двумя большими форвардами. Каково это?

– Никогда легко со «Спартаком» не бывает. Пободались. Все в порядке.

– Ваш вратарь тянул время? Маленькая хитрость?

– Слушайте, когда ведет «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время.

– Что имеете в виду?

– Футболисты «Спартака» всегда лежат на поле и затягивают время. Посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы – это вообще цветочки по сравнению с ними, – сказал защитник.

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19 комментариев

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Александр Клевцов
Извините,может заминусят.Но у меня мысли такие.ни первым ни вторым ни чемпионство,ни еврокубки,ни вылет не светят.выйдите,покажите футбол ,играйте просто.но 2 удара по воротам ,весь матч возле штрафной.для кого это?для чего существует Ахмат вообще?факел и урал играли весело,бодро и в атаку,а эти приехали и тупо в обороне весь матч.
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Ростов-на-Дону
Жора- привоз с первой минуты и финального свистка всё время на жопе сидит!
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Direct free kick
Ответ Зайцев Руслан
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Сборная Бельгия вытерла об него ноги русланка
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Зайцев Руслан
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Вадим flanec
Ответ Severfan
так если для них по складывающейся игре 0:0 - это тоже результат, почему бы его не отстаивать?
А если бы Ахмат вёл в счёте, что тогда бы было? За мячом бегали бы в подтрибунку, чтобы ударить от ворот, так видать?
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Nick Crosier
ТЯнут все.
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Demanishche
Всё верно сказал.
Брутальный кэп всегда лежит плачет по несколько минут, если его сброд ведёт в счёте
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Cst Cap
Ну кое-кому смотрю хотелось бы, чтобы они в 10 игроков бежали в атаку и напропускали контратак? А зачем? Очко на выезде, против более богатого клуба. У них-то всё ок, это хозяева не могут гол забить. И вот начинаются поиски оправданий своего бессилия. Стадия осознания?
+4
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Данко Лазович
Все верно.
Они сначала сидят у себя в штрафной.
А потом если случайно забьют, то лежат))
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Иван Иванов
Семён семеныч? А-а-а-а-а!..
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юрий егоров
Ну вот и Семёнов цветочком стал при счёте 00
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bedLaM
Ответ Pelerin
Когда Семёнов это сам видел то? Когда Рыбуся удалили за 2 ЖК в одном эпизоде и Ахмат дома час играл в большинстве? Так там Спартак не вёл. Или он матчи Спартака по ТВ смотрит? )
Он как истинный хейтер смотрит все игры Спартак по тв)
+1
-5
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LifeSpartak
Все тянут время так устроен футбол!Но что бы с первых минут!
+16
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+12
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dreamstep
Ответ Максим Фролов
Семенов, так вы тоже тяните, когда ведете. Зачем тянуть при счете 0:0?
Для них 0-0 на выезде - как победа.
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Severfan
Ответ Максим Фролов
Семенов, так вы тоже тяните, когда ведете. Зачем тянуть при счете 0:0?
так если для них по складывающейся игре 0:0 - это тоже результат, почему бы его не отстаивать?
+27
-8
+19
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Xameleon1992
И ведь они не признают, что сами грешат этим
+11
-5
+6
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Никита Самарин
Одно дело в концовке, а другое весь матч.
+7
-2
+5
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Pelerin
Когда Семёнов это сам видел то? Когда Рыбуся удалили за 2 ЖК в одном эпизоде и Ахмат дома час играл в большинстве? Так там Спартак не вёл.
Или он матчи Спартака по ТВ смотрит? )
+10
-9
+1
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Александр Иванов
Да ну!
+2
-2
0
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Максим Фролов
Семенов, так вы тоже тяните, когда ведете. Зачем тянуть при счете 0:0?
+27
-15
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