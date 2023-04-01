У «Спартака» 1 победа за 5 последних матчей
«Спартак» с марта одержал лишь одну победу.
Команда Гильермо Абаскаля сегодня сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
За последние 5 игр красно-белые сумели победить в одной – против «Факела» (3:2) 11 марта. Также на этом отрезке 3 ничьих и поражение.
Далее московский клуб встретится с «Уралом» в Фонбет Кубке России – это случится 4 апреля.
Я спрашиваю меня минусуют, здесь хренью отвечают плюсуют. Я понял как устроен сайт
Удобно так думать )))
Спартак в таком составе ощутимо сильнее был бы чем с этими играми в «молодёжь»
То есть они сами придумали, сами строчат, сами лайкают и потом когда мы задаемся вопросами, нас минусуют и здесь встает вопрос об адекватности
Играют с душой, весело.
Чемпионами всё равно не дали бы стать.
Вот и сегодня пару очевидных пенальти судья не поставил.
Цель на сезон--повторить кубковый успех.
А здесь ещё и Витя вернулся, ещё лучше стало.