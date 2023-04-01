У «Спартака» 1 победа за 5 последних матчей

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» с марта одержал лишь одну победу.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

За последние 5 игр красно-белые сумели победить в одной – против «Факела» (3:2) 11 марта. Также на этом отрезке 3 ничьих и поражение.

Далее московский клуб встретится с «Уралом» в Фонбет Кубке России – это случится 4 апреля.

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115 комментариев

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Карл_Иваныч
Пора переходить от этапа "это заговор" к этапу "тренер -физрук"?
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Alex_V69
Ответ Evil_Alastar
А как же чемпионство
Судьи отобрали) десять раз))))
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Ganibale
Ответ xomamb
даже полумертвый колхоз во главе со сбитым летчиком обогнал великий клуп который, вообще-то, собирался догонять бабломешок
Колхоз со сбитым летчиком 2, великий клуп 3. Кто же тогда остальные 13 команд, боюсь представить даже.
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Ganibale
Ответ Фёдор Кузнецов
Сейчас тушинские выйдут расскажут
Я тушинский, где заговор?
Я спрашиваю меня минусуют, здесь хренью отвечают плюсуют. Я понял как устроен сайт
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Юрий Кечко
Ответ ДудьСдулся
А мне всё равно нравится этот Спартак. Играют с душой, весело. Чемпионами всё равно не дали бы стать. Вот и сегодня пару очевидных пенальти судья не поставил. Цель на сезон--повторить кубковый успех. А здесь ещё и Витя вернулся, ещё лучше стало.
В эпоху газпрома Цска почему то давали становится чемпионом , Локомотиву , да даже Спартак один раз умудрился )))) но тут не дали бы естественно
Удобно так думать )))
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lazarenkovurij469@gmail.com
Ответ Ganibale
Мне нравится, им когда тыкаешь в лицо, они тебя минусуют))) То есть они сами придумали, сами строчат, сами лайкают и потом когда мы задаемся вопросами, нас минусуют и здесь встает вопрос об адекватности
Мне тоже кажется)) что им в больнице делать нечего и лепят чтот попало)))
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Ganibale
Ответ Даня Кашеваров
Я же не говорю, что вы все об этом думали, но в зимнюю паузу было столько комментариев от неадекватов, что не позлорадствовать нельзя.
Потому что в большинстве здесь такие и сидят чудоковатые. Что о чемпионствах орут, то с украинско/американским флагом который на каждом высере срубает лайки, то Игорь Новиков и тому подобные сидит в Эстонии и ищет момент как запостить политоту вот и весь спортс, я предлагаю просто не опускаться до этого уровня тогда и жить станет проще.
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Vaksinator
Ответ Cergei Ilyin
Как Шняк топил за мясных, аж подпрыгивал
натуральное свинство
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Юрий Кечко
Ответ natetinain
игнатова, денисова на лавку, пруцева на замену. черненьких в основу. мартинс в порядке, мозес на тайм по крайней мере готов, судя по сегодняшней игре. ну и промес нужен на поле, конечно.
Например атака Бальде Мозес и Промес по мне посильнее Зенитовской даже будет , но чую Абаскаль ни разу так не поставит, и будет дальше вой про судей , а мы продолжим смеяться над спартаком )))
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Илья Савчук
Жду комментарии по этому поводу из палаты Кавазашвили
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Sergeev55
А как же интрига в чемпионате???
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Юрий Кечко
Ответ natetinain
игнатова, денисова на лавку, пруцева на замену. черненьких в основу. мартинс в порядке, мозес на тайм по крайней мере готов, судя по сегодняшней игре. ну и промес нужен на поле, конечно.
Так и Бальде хорош
Спартак в таком составе ощутимо сильнее был бы чем с этими играми в «молодёжь»
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freeman123
Ответ Cergei Ilyin
Как Шняк топил за мясных, аж подпрыгивал
шняГин, он такой.
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bushmen
Ответ Garikus89
Не смотрел матч, мужики, подскажите: судьи плохо отработали или газон не тот?
Да эскортница всё объяснит....
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freeman123
Ответ Тайосич
Зобнин попал по мячу, это меняет всё.
Не попал он по мячу, там 1 в 1 как Клаудиньо и Тюкавин
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bushmen
Я счастлив..!!!!!Кстати: мож.уголовника пора выдать Голландии??? Хватит укрывать..На сборы не показывается,сидит в Москве..Думаю 5-е место в самый раз..
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natetinain
игнатова, денисова на лавку, пруцева на замену. черненьких в основу. мартинс в порядке, мозес на тайм по крайней мере готов, судя по сегодняшней игре. ну и промес нужен на поле, конечно.
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Торт Спартак
Ответ freeman123
момент в штрафной спартака 1 в 1, но все спартаковцы доказывают что это не пенальти, давай не будешь делать вид что не понял;)
Не 1 в 1. Клаудиньо влупил Тюкавину по ноге, не коснувшись мяча, вроде как. Могу ошибаться, матчи зинаиды не смотрю, мне наср##ь)
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jps
Ответ Ljorke
Пиняев за Локомотив блистает, а Спартаку продали Зину )))
Пиняев блистает там где играют в подходящий для него футбол - в Спартаке Пиняев тоже был бы не о чем...
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Ganibale
Ответ lazarenkovurij469@gmail.com
Про чемпионство раздуваете только вы питерские и журналисты такие же, че вы зациклились на этой шутке как тот мальчик:а что это вы тут делаете! Вот прям умники, оборжаться. Самим не надоело? И ща в один голос, весь Питер:да, да, да, да, да!
Мне нравится, им когда тыкаешь в лицо, они тебя минусуют)))
То есть они сами придумали, сами строчат, сами лайкают и потом когда мы задаемся вопросами, нас минусуют и здесь встает вопрос об адекватности
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Даня Кашеваров
Ответ Ljorke
Чемпионство живет на берегах Невы
Факты
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Даня Кашеваров
Ответ Ganibale
Я читаю 88 одинаковый комментарий, болея за спартак не могу понять откуда вы это берете? Какое чемпионство? Кто орал? Данек вон сам себе придумал, высрал и лайков срубил
Я же не говорю, что вы все об этом думали, но в зимнюю паузу было столько комментариев от неадекватов, что не позлорадствовать нельзя.
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ДудьСдулся
А мне всё равно нравится этот Спартак.
Играют с душой, весело.
Чемпионами всё равно не дали бы стать.
Вот и сегодня пару очевидных пенальти судья не поставил.
Цель на сезон--повторить кубковый успех.
А здесь ещё и Витя вернулся, ещё лучше стало.
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fil_spb
Ответ Ganibale
Вы здесь клоуны в большинстве, впрочем давно известно. Ну вот кто орал о чемпионстве, Генич? Какое он отношение имеет к Спартаку? Может тренер, руководство, кто то из игроков? По моему ты сам себе это придумал, а такие же лайкают
30 марта, т.е. 2 дня назад, Игнатов рассуждал что увеличение отрыва Зенита нежелательно. Но заверил что в конце концов все будет хорошо. А что может быть хорошо в борьбе команд? Только одно - это быть выше своего соперника. Так что клоун тут только ты. И это я не вспоминаю "замахивающуюся" на чемпионство Зарему. Она вчера выступала. Это только за 2 последних дня высказывания от кб про борьбу за чемпионство. А таких высказываний море.
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Тайосич
Ответ freeman123
момент в штрафной спартака 1 в 1, но все спартаковцы доказывают что это не пенальти, давай не будешь делать вид что не понял;)
Зобнин попал по мячу, это меняет всё.
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