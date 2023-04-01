У «Спартака» 1 победа за 5 последних матчей

« » с марта одержал лишь одну победу.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня сыграла вничью с « » (0:0) в 21-м туре Мир .

За последние 5 игр красно-белые сумели победить в одной – против «Факела» (3:2) 11 марта. Также на этом отрезке 3 ничьих и поражение.

Далее московский клуб встретится с «Уралом» в Фонбет Кубке России – это случится 4 апреля.