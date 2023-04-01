«Локомотив» с Дзюбой и Галактионовым выиграл все 4 матча в РПЛ, у Артема 6 голов в них. Впереди – «Зенит»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» при Михаиле Галактионове выиграл все 4 матча в Мир РПЛ.

Сегодня московский клуб победил «Пари НН» (4:0) в рамках 21-го тура российского чемпионата. До этого «Локомотив» выиграл у «Краснодара» (3:2), «Ахмата» (1:0) и «Ростова» (3:1).

Галактионов стал тренером «Локо» в ноябре прошлого года. Это его первые матчи в Мир РПЛ с клубом.

Артем Дзюба, пополнивший состав «Локомотива» зимой, принял участие во всех четырех матчах чемпионата и забил 6 голов.

В следующем туре Мир РПЛ московский клуб сыграет с «Зенитом» дома. Матч состоится 9 апреля.

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29 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Охрана и безопасность
Про какие еврокубки речь?😅
Очевидно что контракт не стали продлевать ещё никакой сво не было , и перестраивали команду под Еврокубки
Ты что тупенький?))
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Охрана и безопасность
Ответ shava72
А какой смысл был договариваться? Рукаку сдулся за полтора года до ухода из Зенита. То, что сейчас в Локо получается - результат все той же тактики игры на него всей командой. В еврокубках такое не прокатывает, там нужен иной футбол. Да и среди побежденных пока не было ни Зенита, ни Спартака, ни Динамо...
Про какие еврокубки речь?😅
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shava72
Ответ Охрана и безопасность
Интересно, когда-нибудь мы узнаем точно, кто накосячил в переговорах Зенита и Дзюбы о продлении контракта? И были ли вообще эти переговоры? Если да - вот как можно было не договориться?
А какой смысл был договариваться?
Рукаку сдулся за полтора года до ухода из Зенита.
То, что сейчас в Локо получается - результат все той же тактики игры на него всей командой. В еврокубках такое не прокатывает, там нужен иной футбол. Да и среди побежденных пока не было ни Зенита, ни Спартака, ни Динамо...
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Dani_Alves92
9 матчей оставшихся выигрывать и глядишь в неведомую зону еврокубков попадём, только непонятно зачем :)
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Охрана и безопасность
Интересно, когда-нибудь мы узнаем точно, кто накосячил в переговорах Зенита и Дзюбы о продлении контракта? И были ли вообще эти переговоры? Если да - вот как можно было не договориться?
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Camry163
К Локомотиву отношусь ровно. Но желаю больших успехов именно Галактионову. Не так то много у нас таких способных, интересных тренеров.
А Дзюба, как к нему ни относись - для чемпионата России реально топ-звезда. В Европе да, ничего особого. А именно внутри у нас уровень держит. Безотносительно своеобразной спорной личности, именно в игровом плане молодец большой.
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BaltikaSPb
Ответ Jii Gee
Торпедо локти кусает.
Они же хотели сначала посмотреть на Дзюбу, вот и посмотрели, теперь и дальше будут смотреть из пердива
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Рамазан Сарвардинов
я сомневаюсь локомотив обыграет зенит
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Всё знаю
Вернулись, чтобы править)))
Ну а если по факту, то след. игра с газовым достоянием - вот эта и будет лакмусовая бумажка.
Ну и Пеняев бы во втором тайме отдал бы обратную передачу на игрочишку и вообще смак был бы)
А так всех с победой!) Но фнл всё дальше(
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Hong Kil
Всегда приятно разбивать набравшие ход команды
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Railway/
Было бы здОрово и Зенит обыграть. У них и так для чемпионства хватит очков.
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Слава МТС
- я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Если они нас прижмут к реке это, по-моему, крышка. Крышка. Если прижмут...крышка! Если нас к реке прижмут, то всем крышка.©
+1
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Artemij Matroskin
Ответ Дмитрий9779
Будет интересный матч.Возможно и Барриос поправится.
дай бог все поправятся и сыграют сильнейшие !
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Artemij Matroskin
Ответ Дмитрий9779
Будет интересный матч.Возможно и Барриос поправится.
дааа,очень интересно )
экзамен для нас )
+1
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Юрий Кечко
Ответ Фут.Боль
Настрой у Дзюбы на Зенит будет серьезный)
Да и Зенит мертвейший сейчас
+4
-2
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Artemij Matroskin
браво !
все молодцы !
отдельно рад за Баринова ,Макеева,Погостнова ,и пылесоса Карпукаса !
мб лучшая игра пока в сезоне !
с победой КЗ!
Ура !
+3
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+3
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Andrey Rassanov
Еще остался математический шанс на чемпионство))
0
0
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Дмитрий9779
Будет интересный матч.Возможно и Барриос поправится.
+7
0
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Сергей Жарковский
Локомотив с победой! Дзюба просто огонь!👍
+9
0
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Фут.Боль
Ответ Юрий Кечко
Как только что мне сказал кореш болельщик Локо «Идём за весенним титулом, следующий Зенит « 😅 Шутки шутками но думаю хлопнут
Настрой у Дзюбы на Зенит будет серьезный)
+16
-3
+13
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malenkaya_kisa69
Всех кз с победой!!!
Комментаторов было невозможно слушать, сами шутили и сами смеялись от того .
+8
0
+8
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Юрий Кечко
Как только что мне сказал кореш болельщик Локо
«Идём за весенним титулом, следующий Зенит «
😅
Шутки шутками но думаю хлопнут
+19
-3
+16
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Jii Gee
Торпедо локти кусает.
+1
-1
0
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Alex Americano
Повторить беспроигрышную серию Николича. Ай-да!
+9
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mishakmv96
Набрали за 4 тура почти столько же очков, сколько до паузы. Галатика делает прекрасную работу. С победой всех красно-зелёных! ❤️💚
+23
-1
+22
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