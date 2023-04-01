«Локомотив» с Дзюбой и Галактионовым выиграл все 4 матча в РПЛ, у Артема 6 голов в них. Впереди – «Зенит»
«Локомотив» при Михаиле Галактионове выиграл все 4 матча в Мир РПЛ.
Сегодня московский клуб победил «Пари НН» (4:0) в рамках 21-го тура российского чемпионата. До этого «Локомотив» выиграл у «Краснодара» (3:2), «Ахмата» (1:0) и «Ростова» (3:1).
Галактионов стал тренером «Локо» в ноябре прошлого года. Это его первые матчи в Мир РПЛ с клубом.
Артем Дзюба, пополнивший состав «Локомотива» зимой, принял участие во всех четырех матчах чемпионата и забил 6 голов.
В следующем туре Мир РПЛ московский клуб сыграет с «Зенитом» дома. Матч состоится 9 апреля.
Ты что тупенький?))
Рукаку сдулся за полтора года до ухода из Зенита.
То, что сейчас в Локо получается - результат все той же тактики игры на него всей командой. В еврокубках такое не прокатывает, там нужен иной футбол. Да и среди побежденных пока не было ни Зенита, ни Спартака, ни Динамо...
А Дзюба, как к нему ни относись - для чемпионата России реально топ-звезда. В Европе да, ничего особого. А именно внутри у нас уровень держит. Безотносительно своеобразной спорной личности, именно в игровом плане молодец большой.
Ну а если по факту, то след. игра с газовым достоянием - вот эта и будет лакмусовая бумажка.
Ну и Пеняев бы во втором тайме отдал бы обратную передачу на игрочишку и вообще смак был бы)
А так всех с победой!) Но фнл всё дальше(
экзамен для нас )
все молодцы !
отдельно рад за Баринова ,Макеева,Погостнова ,и пылесоса Карпукаса !
мб лучшая игра пока в сезоне !
с победой КЗ!
Ура !
Комментаторов было невозможно слушать, сами шутили и сами смеялись от того .
«Идём за весенним титулом, следующий Зенит «
😅
Шутки шутками но думаю хлопнут