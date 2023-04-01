«Локомотив» с Дзюбой и Галактионовым выиграл все 4 матча в РПЛ, у Артема 6 голов в них. Впереди – «Зенит»

« » при выиграл все 4 матча в Мир РПЛ.

Сегодня московский клуб победил « » (4:0) в рамках 21-го тура российского чемпионата. До этого «Локомотив» выиграл у «Краснодара» (3:2), «Ахмата» (1:0) и «Ростова» (3:1).

Галактионов стал тренером «Локо» в ноябре прошлого года. Это его первые матчи в Мир с клубом.

, пополнивший состав «Локомотива» зимой, принял участие во всех четырех матчах чемпионата и забил 6 голов.

В следующем туре Мир РПЛ московский клуб сыграет с «Зенитом» дома. Матч состоится 9 апреля.