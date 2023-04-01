Комментатор «Матч ТВ» Дурасов сделает тату, посвященное Дзюбе, из-за проигрыша в споре на голы Артема: «Не удивительно, что случилось это 1 апреля. Я попал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Матч ТВ стиль ахахаха Сергей Дурасов Илья Кузнецов Футбол

Сергей Дурасов сделает татуировку, посвященную Артему Дзюбе, из-за проигранного спора. 

После перехода 34-летнего нападающего в «Локомотив» комментатор «Матч ТВ» заключил спор с директором холдинга Ильей Кузнецовым: если Дзюба забьет 5 или больше голов в Мир РПЛ до конца сезона, то Дурасов набьет татуировку, посвященную игроку, а если нет, то тату сделает Кузнецов. 

В матче против «Пари НН» (4:0) Дзюба сделал дубль, забив 5-й и 6-й голы в сезоне Мир РПЛ. 

Комментатор отреагировал на проигрыш в споре в эфире «Матч ТВ». 

– Уже шесть мячей забил Артем Дзюба после возвращения в российский чемпионат. А Сергей Дурасов спорил на пять забитых мячей и теперь вынужден будет набить татуировку с изображением Артема. Я правильно говорю, Сергей? – спросил Константин Генич

– К сожалению, почти, да. Не с изображением Артема Дзюбы. А был у нас спор с Ильей Кузнецовым, это глава департамента креативных решений «Матч ТВ», – на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Не удивительно, что случилось это 1 апреля.

Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал, – сказал Дурасов.

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60 комментариев

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Zlodimir
Fanid пусть себе на лбу набьёт!
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Say Hello to the Robots
Людям в комментариях явно не больше десяти лет, обсмеивать фамилию - это прямо от большого ума
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Строган Колянов
Ответ Антон Тимофеев
Тем не менее, человек за свои слова отвечает, молодец.
он уже сделал тату?
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matush
Как вариант, имя отца Дзюбы.
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ДудьСдулся
О размере тату договаривались?
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Tsamourlidis_mufc
Ответ NickN
На роль Дурасова можно Эдди Мёрфи. У него отлично получается подобный типаж играть
Мёрфи хоть и темнокожий, но классический и бинарный, а это не создаст нужной атмосферы
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Dinamik1
Фамилия подходящая.Матч тв в огне там все такие.
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oliknep
правую руку дзюбы можно набить
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NickN
Ответ Tsamourlidis_mufc
Ждём экранизации от Нетфликс
На роль Дурасова можно Эдди Мёрфи. У него отлично получается подобный типаж играть
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ПупсикАмфилд
Тату будет по мотивам известного видео?
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Digger86
Ответ Антон Киселёв
Хотя бы не слился, в отличие от большинства тех, кто проигрывает споры
Ещё есть время
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Юрий Антонов
Дзюба лысого в честь праздника в скайпе погоняет!
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vulturecrow
Ответ Гур
Все мы знаем, что можно набить "так или иначе связанное с Дзюбой"
путина, прости хоспади
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vulturecrow
я даже знаю, какое изображение. но спортс разрешает только ребусами писать: ###.
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Nick Crosier
Как кочегары в топку кидают пусть набьет.
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Никому_никабельный
Любая тату на правой руке будет связана с Дзюбой
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Антон Чугунов
Или не набьет и всех разыграл 😏
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Konstantin Meerov
набьет кулачок
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Иван Филиппенков
Считаю что любое обязательство в споре связанном с дзюбой не обязательно к исполнению)
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Hunter Hunter
Точно Дурасов от слова дурак! Ахахаха)))
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Бобынин
С такой фамилией только на матч тв и работать.
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Антон Тимофеев
Тем не менее, человек за свои слова отвечает, молодец.
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Кеша
Главное не тату , а в каком месте будет тату не уточнили .
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Дандрей
Ответ DaleCo
Не знаю даже что набьет, но точно на руку.
Тату руки - на руку)
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Сергей Жужукин
Ответ А. Мостовой
оправдывает фамилию
Не МАТЧ ТВ,а рассадник идиотов.
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-2
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