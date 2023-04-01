Сергей Дурасов сделает татуировку, посвященную , из-за проигранного спора.

После перехода 34-летнего нападающего в « » комментатор «Матч ТВ» заключил спор с директором холдинга Ильей Кузнецовым: если Дзюба забьет 5 или больше голов в Мир до конца сезона, то Дурасов набьет татуировку, посвященную игроку, а если нет, то тату сделает Кузнецов.

В матче против «Пари НН» (4:0) Дзюба сделал дубль, забив 5-й и 6-й голы в сезоне Мир РПЛ.

Комментатор отреагировал на проигрыш в споре в эфире «Матч ТВ».

– Уже шесть мячей забил Артем Дзюба после возвращения в российский чемпионат. А спорил на пять забитых мячей и теперь вынужден будет набить татуировку с изображением Артема. Я правильно говорю, Сергей? – спросил .

– К сожалению, почти, да. Не с изображением Артема Дзюбы. А был у нас спор с Ильей Кузнецовым, это глава департамента креативных решений «Матч ТВ», – на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Не удивительно, что случилось это 1 апреля.

Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал, – сказал Дурасов.