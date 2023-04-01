Комментатор «Матч ТВ» Дурасов сделает тату, посвященное Дзюбе, из-за проигрыша в споре на голы Артема: «Не удивительно, что случилось это 1 апреля. Я попал»
Сергей Дурасов сделает татуировку, посвященную Артему Дзюбе, из-за проигранного спора.
После перехода 34-летнего нападающего в «Локомотив» комментатор «Матч ТВ» заключил спор с директором холдинга Ильей Кузнецовым: если Дзюба забьет 5 или больше голов в Мир РПЛ до конца сезона, то Дурасов набьет татуировку, посвященную игроку, а если нет, то тату сделает Кузнецов.
В матче против «Пари НН» (4:0) Дзюба сделал дубль, забив 5-й и 6-й голы в сезоне Мир РПЛ.
Комментатор отреагировал на проигрыш в споре в эфире «Матч ТВ».
– Уже шесть мячей забил Артем Дзюба после возвращения в российский чемпионат. А Сергей Дурасов спорил на пять забитых мячей и теперь вынужден будет набить татуировку с изображением Артема. Я правильно говорю, Сергей? – спросил Константин Генич.
– К сожалению, почти, да. Не с изображением Артема Дзюбы. А был у нас спор с Ильей Кузнецовым, это глава департамента креативных решений «Матч ТВ», – на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Не удивительно, что случилось это 1 апреля.
Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал, – сказал Дурасов.
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