Директор «Пари НН» о словах Дзюбы: «Он снова доказал, что топ-футболист. В этом никто и не сомневался»

Спортдиректор «Пари НН» прокомментировал слова о клубе.

После дубля в игре 21-го тура Мир нападающий « » заявил: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало».

«Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом.

Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался», – сказал Кудряшов.

«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег