Директор «Пари НН» о словах Дзюбы: «Он снова доказал, что топ-футболист. В этом никто и не сомневался»
Спортдиректор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал слова Артема Дзюбы о клубе.
После дубля в игре 21-го тура Мир РПЛ нападающий «Локомотива» заявил: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало».
«Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом.
Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался», – сказал Кудряшов.
«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег
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