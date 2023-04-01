Директор «Пари НН» о словах Дзюбы: «Он снова доказал, что топ-футболист. В этом никто и не сомневался»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Кудряшов Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Спортдиректор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал слова Артема Дзюбы о клубе.

После дубля в игре 21-го тура Мир РПЛ нападающий «Локомотива» заявил: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало».

«Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом.

Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался», – сказал Кудряшов.

«НН» нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба оформил дубль и опять разжег

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7 комментариев

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Filipp Gorski
Особенно в Турции хорошо себя показал
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Геннадий Тимченко
Ответ SoLS
1115688 раз уже не смешно
это будет с ним всю оставшуюся публичную карьеру🤷
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SoLS
Ответ Геннадий Тимченко
а руки - сильное❓🤔
1115688 раз уже не смешно
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0
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Константин Эсперов
Ответ Serge Vendino
Ну значит в НН директор селекцией не занимается
По-моему он там для подписания бумаг . До НН он работал в Томи. Что стало с Томью всем известно
+1
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+1
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Serge Vendino
Ну значит в НН директор селекцией не занимается
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ igls54
Язык - слабое место Артема
а руки - сильное❓🤔
+3
-4
-1
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igls54
Язык - слабое место Артема
+4
-2
+2
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