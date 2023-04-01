Дзюба о дубле: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало»

высказался после дубля в матче « » с « » (4:0).

– Не считал, сколько наград [лучшему игроку] получил, спасибо Сенникову, в футболе разбирается. Но это командный вид спорта, без ребят никаких голов бы не было. Мы продолжаем серию, это самое главное.

– Следующий соперник «Зенит». Закончится победная серия или продолжится?

– Да, конечно, хотелось бы продолжать. Сегодня мне еще надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе.

Готовимся к «Зениту», нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем.

– Что за приветик?

– Здесь в руководстве очень много сомнений было, много некрасивых вещей сказали. На футбольном поле все показали и доказали, – сказал Дзюба.

Напомним, зимой форвард был близок к переходу в «Пари НН», однако в итоге клуб отказался от подписания контракта с ним.