Дзюба о дубле: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба высказался после дубля в матче «Локомотива» с «Пари НН» (4:0).

– Не считал, сколько наград [лучшему игроку] получил, спасибо Сенникову, в футболе разбирается. Но это командный вид спорта, без ребят никаких голов бы не было. Мы продолжаем серию, это самое главное.

– Следующий соперник «Зенит». Закончится победная серия или продолжится?

– Да, конечно, хотелось бы продолжать. Сегодня мне еще надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе.

Готовимся к «Зениту», нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем.

– Что за приветик?

– Здесь в руководстве очень много сомнений было, много некрасивых вещей сказали. На футбольном поле все показали и доказали, – сказал Дзюба.

Напомним, зимой форвард был близок к переходу в «Пари НН», однако в итоге клуб отказался от подписания контракта с ним.

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75 комментариев

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Александр Никитин
Ответ Евгений Попов
Особенно заставил заткнуться в турции:)
но в России то всем нос утёр))). по годам то уж точно)))
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Igorrr
Скунс
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Пользователь Имени
А потом удивляются чего это к Дзюбе такое отношение
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Ussaev M
ждём хет-трик против Зенита
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belikovda.90
Это не Дзюба великий. Это уровень защей слабый. Дзюба, кроме РПЛ ничего не выиграл. Сравнивать его с Кержом - смешно
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Джонатан Блантраун
иди уже в блогеры. со Слуцким интересные выпуски получаются. замутит канал я подпишусь даже)
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Mikhail Savin
Ответ Илья Николаев
В Торпеду сейчас локти 100% кусают)
Трешку им отгрузит ещё.
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Алексей Матыгин
когда забыл поменять руку...
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Евгений Попов
Ответ Рагим Гиримов
каждый раз заставляет своих хейтеров замолкнуть, а они про какие то комплексы всегда строчат..
Особенно заставил заткнуться в турции:)
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Alex_msk
Блин, ты провел крутой матч, ну зачем снова всем напоминать о том, какой ты конченый
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Иван Егурнов
Мастерский дубль и очень красивый первый год пяткой. Удовольствие смотреть такой футбол в исполнении Локо, такое хоть каждый день бы видел)

Жаль Пиняеву точности не хватило. Баринов обретает былую форму, Миранчук порадовал. Хорошая конкуренция у нас в атаке
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Ковид 07.10.52
Ответ Юрий Кечко
Ну может он как Имобилле чисто домашний ))) Это же не говорит о превосходстве бундеслиги над серией а правда ?) А вообще сразу видно человека который чемпионат Турции не смотрел ни разу Там колхоз ещё поболее чем в рпл , игра в бей беги без центр И Дзюба попал в команду максимально неподходящую , самую бегущую в чемпионате которым столь не нужен от слова совсем , да и чистые нападающие впринципе
А вообще сразу видно человека который чемпионат Турции не смотрел ни разу...
Это вы с зеркалом говорили? Ну для начала посмотрите на составы команд...
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justbored
Артём, что ты делаешь со своими ненавистниками, остановись уже.

Они уже в конвульсиях содрогаются, пена изо рта идёт, бессильная злоба того и гляди задушит. ))
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Илья Николаев
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Такое ощущение, что Дзюба даже лёжа голым будет забивать и доминировать над нашей лигой приколов. А Торпедо ещё носом воротило🤓
В Торпеду сейчас локти 100% кусают)
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Ответ bellyashe
если бы что-то подобное сказал условный Ибра, комменты бы фонтанировали фразами «какой же он крутой!!!» когда это говорит Дзюба, все выражают своё фи))
Если бы Ибра так и остался играть в Мальмё, то мир и не узнал бы, насколько он крутой
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sersafim
Задним числом решил вспомнить про грехопадение Нижнего Новгорода. А кто и кому будет передавать привет после матча с Зенитом?
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Amalfitano
Ответ MikhaL
Как хорошо, что мы его не взяли - снова подумали в НН.
Прям как в анекдоте.

Десять лет водил Моисей евреев по пустыне в поисках места, где те будут жить, находит прекрасный оазис:
— Вот смотрите, подходящее место
— Да, место хорошее, но что-то здесь плохо пахнет, Моисей Ещё десять лет водил Моисей евреев по пустыне, находит прекрасной красоты островок:
— Вот!
— Ты прикалываешся Моисей, место конечно красивое, но как воняет! Ещё десять лет водит евреев по пустыне Моисей, опять находит отличный уголок:
— Вот, евреи!
— Моисей, ты стебёшся над нами, неужели ты не чувствуешь совсем какая здесь вонища! И ещё десять лет ходят они по пустыне, находят подходящее место
— Вот! Евреи понюхали-хорошо, ничем не пахнет. И остались
С тех пор у арабов есть нефть, а у евреев не пахнет

Так и тут. НН вылетят, но главное, что Дзюбу не взяли. Ну ок. Если для вас это самое важное, так тому и быть. Но в ФНЛе.
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Ковид 07.10.52
Ответ СИ
Каждый забитый гол Дзюбы звучит как приговор непрофессионализма чиновникам рфс и РПЛ и тренеру сборной когда они способствовали отстранению и отстранили Дзюбу от сборной на самых важных играх при отборе на чм22. Я надеюсь высшее политическое и спортивное начальство теперь понимает почему мы не поехали в Катар? Почему не было произведена причина не попадания Нашей сборной в Катар и почему те кто виноват не понесли заслуженного наказания - увольнения?
Приплести Дзюбу к непрофессионализму газовых чиновников - это странновато...Они идут каждый своей дорогой не влияя друг на друга....
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СИ
Ответ СИ
Каждый забитый гол Дзюбы звучит как приговор непрофессионализма чиновникам рфс и РПЛ и тренеру сборной когда они способствовали отстранению и отстранили Дзюбу от сборной на самых важных играх при отборе на чм22. Я надеюсь высшее политическое и спортивное начальство теперь понимает почему мы не поехали в Катар? Почему не было произведена причина не попадания Нашей сборной в Катар и почему те кто виноват не понесли заслуженного наказания - увольнения?
Отдельно усиливает факт. А другой причины не попадания нет.
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Kit244098
Дзюбаний щеки надувать начал. Имеет право, двушку положил. Но все-таки кажется, что не настолько он и хорош. Просто настолько убог уровень игроков нашего чемпионата, если старый пердун, ходящий пешком и выгнанный из не самого сильного клуба Турции и полгода не игравший, вдруг, с листа, включается в гонку бомбардиров))
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maxoc
Хороший привет, некомпетентным чинушам и руководителям в НН.
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avcgloronalduMU
уровень клуба и дзю полный шлак, но это кто о смотрит ))
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Benderey
Самое смешное, что Дзюбу не взяло как раз Нн и Торпедо)))
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jabbatut
Ответ vlad_graf
Видно забывает в горшок ходить, перед выходом на поле - всегда г…но льётся, у мальчика Артёмочки
ну давай заплачь
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Рагим Гиримов
Ответ Streetbor
Опять какие-то комплексы всплыли. И это в 34 года, все же дзюба остаётся ребенком.
каждый раз заставляет своих хейтеров замолкнуть, а они про какие то комплексы всегда строчат..
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