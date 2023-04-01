Дзюба о дубле: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало»
Артем Дзюба высказался после дубля в матче «Локомотива» с «Пари НН» (4:0).
– Не считал, сколько наград [лучшему игроку] получил, спасибо Сенникову, в футболе разбирается. Но это командный вид спорта, без ребят никаких голов бы не было. Мы продолжаем серию, это самое главное.
– Следующий соперник «Зенит». Закончится победная серия или продолжится?
– Да, конечно, хотелось бы продолжать. Сегодня мне еще надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе.
Готовимся к «Зениту», нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем.
– Что за приветик?
– Здесь в руководстве очень много сомнений было, много некрасивых вещей сказали. На футбольном поле все показали и доказали, – сказал Дзюба.
Напомним, зимой форвард был близок к переходу в «Пари НН», однако в итоге клуб отказался от подписания контракта с ним.
Жаль Пиняеву точности не хватило. Баринов обретает былую форму, Миранчук порадовал. Хорошая конкуренция у нас в атаке
Это вы с зеркалом говорили? Ну для начала посмотрите на составы команд...
Они уже в конвульсиях содрогаются, пена изо рта идёт, бессильная злоба того и гляди задушит. ))
Десять лет водил Моисей евреев по пустыне в поисках места, где те будут жить, находит прекрасный оазис:
— Вот смотрите, подходящее место
— Да, место хорошее, но что-то здесь плохо пахнет, Моисей Ещё десять лет водил Моисей евреев по пустыне, находит прекрасной красоты островок:
— Вот!
— Ты прикалываешся Моисей, место конечно красивое, но как воняет! Ещё десять лет водит евреев по пустыне Моисей, опять находит отличный уголок:
— Вот, евреи!
— Моисей, ты стебёшся над нами, неужели ты не чувствуешь совсем какая здесь вонища! И ещё десять лет ходят они по пустыне, находят подходящее место
— Вот! Евреи понюхали-хорошо, ничем не пахнет. И остались
С тех пор у арабов есть нефть, а у евреев не пахнет
Так и тут. НН вылетят, но главное, что Дзюбу не взяли. Ну ок. Если для вас это самое важное, так тому и быть. Но в ФНЛе.