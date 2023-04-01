Клопп перед «Ман Сити»: «Суперважный матч и для них, и для нас. «Ливерпулю» нужно просто побеждать»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ.

«Это суперважный матч – и для «Сити», и для нас. «Ливерпулю» нужно просто побеждать. Обычно после упорной работы ты получаешь то, что заслуживаешь. Этого мы и стараемся добиться.

Я знаю, что это важнейший матч, важнейшая неделя, но пока нужно думать только о «Ман Сити». Так мы и подходим к этой игре.

Очевидно, что против «Ман Сити» нужно показать лучшую игру, обороняться на супервысоком уровне и просто играть в футбол. Это нормально, учитывая, как сильно они могут доминировать. Важно не забывать, что мы тоже должны играть в футбол», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в гостях сегодня, 1 апреля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.

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22 комментария

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Harun Kamara
Ответ ман сити фейк
Ну это неизбежна
Поражение Сити? Чемпионство Арсенала?
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Stewart D.
Ответ Royal Watcher
Если Ливер сегодня победит Сити уже вряд ли догонит Арсенал…
арсенал ещё будет колбасить из-за давления, которое будет только нарастать. Так как там пацаны не стрелянные ещё
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sacha2
«Ливерпулю» нужно просто побеждать»...как ни крути - просто не получится. «Let’s get ready to rumble!» Приготовимся к драке!
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dimamak10
Ответ #SharkTeam
Клопп же должен понимать, что это не тот матч, на котором они должны сделать акцент из ближайших
Почему ? ЛЧ только через 1.5 недели арсенал нужно догонять да и просто на Ливерпуль не нужно настраиваться, соперничество последних лет
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untilofend
Ответ #SharkTeam
Клопп же должен понимать, что это не тот матч, на котором они должны сделать акцент из ближайших
почему нет? кризисный ливерпул уже победил сити в прошлой игре
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Royal Watcher
Ответ los merengues
где именно запятую потерял? от этого зависит смысл предложения.
Есть такое, лень потом было редактировать, но те кто знают Таблицу АПЛ на данный момент, думаю всё и так поймут
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DolJun
Ответ #SharkTeam
От чего, от победы?
ты внимательно прочитал беседу, в которую решил вписаться?)
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kabanchiks
Ответ Милан фан 777.
У Сити не будут играть Холанд и Фоден, даже тогда и не знаю кто за них тогда забивать будет, Ливерпуль скорее всего и выиграет ...
Да ну н...й. У Ливерпуля полсостава не будет играть. И резерв не как у Шити.
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-4
-4
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#SharkTeam
Клопп же должен понимать, что это не тот матч, на котором они должны сделать акцент из ближайших
0
-3
-3
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#SharkTeam
Ответ DolJun
а до того будем смотреть как плачешь ты)
От чего, от победы?
+1
-2
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Master Slova
Ответ Royal Watcher
Если Ливер сегодня победит Сити уже вряд ли догонит Арсенал…
догонит еще как
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-3
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DolJun
Ответ ман сити фейк
Надеюсь такое случится в матче с Челси. И ты будешь вечно плакать
а до того будем смотреть как плачешь ты)
0
-3
-3
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ман сити фейк
Ответ Алексей Матыгин
Сити победит
Ну это неизбежна
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-2
-2
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ман сити фейк
Ответ DolJun
если судьи сыграют как обычно - то ждем победу сити с левого пенальти.
Надеюсь такое случится в матче с Челси. И ты будешь вечно плакать
+10
-3
+7
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Милан фан 777.
У Сити не будут играть Холанд и Фоден, даже тогда и не знаю кто за них тогда забивать будет, Ливерпуль скорее всего и выиграет ...
+1
0
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Алексей Матыгин
Сити победит
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Милан фан 777.
Архиважный матч для обоих ☝️
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Jeicob Harlon
нужно выиграть у голубых
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Cruel Snake
Какой Клопп и для них и для нас, суперважный
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-1
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DolJun
если судьи сыграют как обычно - то ждем победу сити с левого пенальти.
+5
-6
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los merengues
Ответ Royal Watcher
Если Ливер сегодня победит Сити уже вряд ли догонит Арсенал…
где именно запятую потерял? от этого зависит смысл предложения.
+9
-4
+5
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Royal Watcher
Если Ливер сегодня победит Сити уже вряд ли догонит Арсенал…
+16
-3
+13
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