Клопп перед «Ман Сити»: «Суперважный матч и для них, и для нас. «Ливерпулю» нужно просто побеждать»

поделился ожиданиями от игры «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 29-м туре .

«Это суперважный матч – и для «Сити», и для нас. «Ливерпулю» нужно просто побеждать. Обычно после упорной работы ты получаешь то, что заслуживаешь. Этого мы и стараемся добиться.

Я знаю, что это важнейший матч, важнейшая неделя, но пока нужно думать только о « ». Так мы и подходим к этой игре.

Очевидно, что против «Ман Сити» нужно показать лучшую игру, обороняться на супервысоком уровне и просто играть в футбол. Это нормально, учитывая, как сильно они могут доминировать. Важно не забывать, что мы тоже должны играть в футбол», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в гостях сегодня, 1 апреля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.

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