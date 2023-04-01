Анчелотти подтвердил интерес Бразилии к нему: «Это волнительно. У нас с «Реалом» есть 2,5 месяца на то, чтобы взять 2 трофея»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти сообщил о попытках сборной Бразилии назначить его главным тренером.

«Реальность такова, что сборная Бразилии хочет меня. Мне это нравится, это волнительно.

Нужно уважать свой контракт, я хочу его отработать. Все совершенно ясно. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока «Реал» будет позволять мне это.

Я чувствую симпатию президента, фанатов, игроков, атмосфера вокруг меня очень спокойная. У нас есть два с половиной месяца на то, чтобы постараться завоевать два трофея», – заявил главный тренер «Реала».

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9 комментариев

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Дмитрий Калашников
Ответ Фран
Это будет очень интересно, если Анчи возглавит Бразилию. Великолепный Скалони с Аргентиной, Дон Карло с Бразилией на ЧМ, и всё это в трёх странах с уникальной географией. Господа, копите деньги уже сейчас. Уверен и убеждён, что это того стоит. Советую всем подарить праздник себе. И я надеюсь, что аргентинцы, как сборная, за эти 3 года выполнят главную свою задачу - убедят Месси играть в составе сборной на Чемпионате Мира вновь.
если пустят, разве только в Мексику сможем проехать!
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Кентуки
Ответ Кентуки
Ждем Нагельсмана или Поча!
Или вощще Рауля или Хаби Алонсо!
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Кентуки
Ждем Нагельсмана или Поча!
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Фран
Ответ Андрей Хенто
Если Карло выберет такую же тактику, как на предыдущие два матча с Барселоной, то Кубок Испании не видать, как своих ушей. Лигу Чемпионов тоже будет не просто, но Мадрид много раз доказывал обратное, будет здорово, если Карло сможет выиграть два подряд ушастых.
Даже Карло, будучи абсолютно кубковым тренером, не сумеет взять Кубок Испании. Реалу стоит признать, что это просто не его трофей, в принципе :)
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jwbmwbqvih
Подтверждает свой уход
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Фран
Это будет очень интересно, если Анчи возглавит Бразилию. Великолепный Скалони с Аргентиной, Дон Карло с Бразилией на ЧМ, и всё это в трёх странах с уникальной географией. Господа, копите деньги уже сейчас. Уверен и убеждён, что это того стоит. Советую всем подарить праздник себе. И я надеюсь, что аргентинцы, как сборная, за эти 3 года выполнят главную свою задачу - убедят Месси играть в составе сборной на Чемпионате Мира вновь.
+11
-3
+8
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Андрей Хенто
Ответ Алан Берсеков
что? ЛЧ И КК вполне себе возможно
Если Карло выберет такую же тактику, как на предыдущие два матча с Барселоной, то Кубок Испании не видать, как своих ушей. Лигу Чемпионов тоже будет не просто, но Мадрид много раз доказывал обратное, будет здорово, если Карло сможет выиграть два подряд ушастых.
+4
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Алан Берсеков
Ответ Raul Bloodworth
2 трофея) Папа сказочник
что? ЛЧ И КК вполне себе возможно
+14
-1
+13
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Raul Bloodworth
2 трофея) Папа сказочник
+4
-7
-3
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