Анчелотти подтвердил интерес Бразилии к нему: «Это волнительно. У нас с «Реалом» есть 2,5 месяца на то, чтобы взять 2 трофея»

сообщил о попытках сборной назначить его главным тренером.

«Реальность такова, что сборная Бразилии хочет меня. Мне это нравится, это волнительно.

Нужно уважать свой контракт, я хочу его отработать. Все совершенно ясно. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока «Реал» будет позволять мне это.

Я чувствую симпатию президента, фанатов, игроков, атмосфера вокруг меня очень спокойная. У нас есть два с половиной месяца на то, чтобы постараться завоевать два трофея», – заявил главный тренер « ».