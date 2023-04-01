Анчелотти подтвердил интерес Бразилии к нему: «Это волнительно. У нас с «Реалом» есть 2,5 месяца на то, чтобы взять 2 трофея»
Карло Анчелотти сообщил о попытках сборной Бразилии назначить его главным тренером.
«Реальность такова, что сборная Бразилии хочет меня. Мне это нравится, это волнительно.
Нужно уважать свой контракт, я хочу его отработать. Все совершенно ясно. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока «Реал» будет позволять мне это.
Я чувствую симпатию президента, фанатов, игроков, атмосфера вокруг меня очень спокойная. У нас есть два с половиной месяца на то, чтобы постараться завоевать два трофея», – заявил главный тренер «Реала».
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