Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Среди бразильцев в «Мадриде» больше только у Роберто Карлоса и Роналдо

Теги Реал Мадрид Роберто Карлос Роналдо Ла Лига Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор достиг отметки в 50 голов за «Реал Мадрид».

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1) бразилец забил гол на 42-й минуте. Этот мяч стал для него 50-м во всех турнирах в составе «Реала». Для достижения этой отметки бразильцу потребовалось 202 матча.

Среди бразильцев в составе «Реала» больше забивали только Роберто Карлос (68 голов) и Роналдо (104 гола).

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7 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Max Payne
Да Вини до конца сезона ЛаЛиги не доживёт...
😂😂😂😂точно
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Max Payne
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Должен превзойти зубастика. Чуваку годков то всего ничего
Да Вини до конца сезона ЛаЛиги не доживёт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gon3a1e5@mail.ru
Должен превзойти зубастика. Чуваку годков то всего ничего
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Ответ Андрей Хенто
Красиво забил свой юбилейный гол, а будь он не таким пижоном и чуть-чуть получше реализация, то вполне мог бы уже приблизиться к первой своей сотне голов за Мадрид. Очень много моментов упускает.
Ему надо нанять тренера «по ударам», ибо это самый главный его минус
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Виктор Никитин
Ответ Андрей Хенто
Красиво забил свой юбилейный гол, а будь он не таким пижоном и чуть-чуть получше реализация, то вполне мог бы уже приблизиться к первой своей сотне голов за Мадрид. Очень много моментов упускает.
моментов упускает много, но до сотни он бы не доехал даже если бы у него реализация была как у Месси
+7
-1
+6
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Burel
с победой африканский клуб ✌
0
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-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Красиво забил свой юбилейный гол, а будь он не таким пижоном и чуть-чуть получше реализация, то вполне мог бы уже приблизиться к первой своей сотне голов за Мадрид. Очень много моментов упускает.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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