Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Среди бразильцев в «Мадриде» больше только у Роберто Карлоса и Роналдо

достиг отметки в 50 голов за « ».

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1) бразилец забил гол на 42-й минуте. Этот мяч стал для него 50-м во всех турнирах в составе «Реала». Для достижения этой отметки бразильцу потребовалось 202 матча.

Среди бразильцев в составе «Реала» больше забивали только (68 голов) и (104 гола).

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