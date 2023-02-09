Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Среди бразильцев в «Мадриде» больше только у Роберто Карлоса и Роналдо
Винисиус Жуниор достиг отметки в 50 голов за «Реал Мадрид».
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1) бразилец забил гол на 42-й минуте. Этот мяч стал для него 50-м во всех турнирах в составе «Реала». Для достижения этой отметки бразильцу потребовалось 202 матча.
Среди бразильцев в составе «Реала» больше забивали только Роберто Карлос (68 голов) и Роналдо (104 гола).
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
7 комментариев