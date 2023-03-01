Бензема после The Best выложил список своих достижений за период для номинации и фото с Винисиусом, не попавшим в сборную года

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига FIFPro соцсети Винисиус Жуниор The Best Футбол

Карим Бензема намекнул, что он недоволен итогами церемонии вручения наград The Best. 

Приз лучшему игроку года по версии ФИФА получил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, опередивший Бензема и Мбаппе. Нападающий «Реала» попал в символическую сборную года от FIFPro.

Французский футболист выложил в сторис инстаграма изображение, на котором перечислены все командные и индивидуальные трофеи и награды, которые он получил с августа 2021 года – за период, который учитывался при номинации на The Best.

Кроме того, Бензема выложил совместную фотографию с партнером по «Реалу» Винисиусом Жуниором – тот не попал в сборную года FIFPro. Изображение форвард сопроводил подписью The Beasts («Звери»). 

«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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109 комментариев

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ML26
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Да, он не яркий футболист. Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Работяга и трудяга - согласен, классный игрок - тоже согласен. Но не яркий. Яркие, попсовые нападающие - Холан и Мбаппе (как пример). К слову Бензема никогда не выдаст что-либо эдакое, чтобы сказать ВАУ, но свое стабильно забивает.
Вау не выдаст? Ну ка отмотай время ровно на год назад. Хет-трик за несколько минут псж помнишь? Ярко как думаешь?
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Real_v_dushe
Ответ Veles3101
Бензема походу РЕАЛЬНО думал что можно не поехать на ЧМ и стать лучшим за потешные испанские чемпионаты и кубки...а он не очень умный
Жадный арг поехал в 2010 на ЧМ, не забил там вообще, разгром 0-4 получил и позорно вылетел, но это никак не повлияло на награду ему. В 2018 Мбаппе забил 35 голов, сделал 50+ по гол+пас, стал чемпионом мира, получив там серебрянный мяч и приз лучшего молодого игрока и не попал даже в тройку на эту награду, и голосов в голосовалке у него было на уровне полностью обделовшегося в том сезоне арга.
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Алекс Фрюгео
Ответ Alexander Tsimbaluk
чё все так носятся с этим ЧМ? этот турнир объективно слабее , чем ЛЧ. но превозносится из за искуственного дефицита, потому что редко проводится . В ЛЧ всегда собираются самые лучшие команды и игроки, которые собраны не по национальному признаку, а по футбольным качествам. чего не всегда можно увидеть на ЧМ, когда крутые игроки из за слабости своей сборной не могут проявить себя .
Так вот поэтому и Месси дали, потому что сборная Аргентины была слабее по именам чем другие сборные которые считались фаворитами. Да и по стоимости тоже
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Андрей Евсеенко
Ответ Айлин 1990
Андрьюха, ФИФА сам ничего не даёт, голосовали ТРЕНЕРА И ФУТБОЛИСТЫ. Или твоё мнение и твой голос выше чем голоса тренеров и футболистов?????
Мой голос не выше, чем у них. Но нужно выбирать объективно, а там выбирают друзей, у кого больше пиара и так далее. Это по сути спортивное евровидение
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Veles3101
Бензема походу РЕАЛЬНО думал что можно не поехать на ЧМ и стать лучшим за потешные испанские чемпионаты и кубки...а он не очень умный
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Real_v_dushe
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Да, он не яркий футболист. Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Работяга и трудяга - согласен, классный игрок - тоже согласен. Но не яркий. Яркие, попсовые нападающие - Холан и Мбаппе (как пример). К слову Бензема никогда не выдаст что-либо эдакое, чтобы сказать ВАУ, но свое стабильно забивает.
Бензема сделал суперВАУ с Реалом в ЛЧ и продолжает делать и в этой. - круче этих камбэков ничего не было в этом веке в футболе.
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Raindrop Drop Top
Ответ Alexander Tsimbaluk
мне кажется, то что сделал Реал в прошлой лиге чемпионов (с такой то сеткой ) - это гораздо круче того, что сделала сборная Аргентины. все так превозносят ЧМ, хотя его уникальность только в том, что он проводится реже. а так ЛЧ как турнир точно не слабее. у Аргентины в плей офф были 2 проходные сборные. у реала все команды в сетке были монстрами. да и вклад Бензема в победу гораздо больше , он вытаскивал мертвые матчи.
Что они сделали? Судейский занос они сделали, Доннарумма не даст соврать. Эту левейшую ЛЧ даже никто всерьез не воспринимает 😂
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Artem Gavrishov
Задело Каримку…
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Glukinho
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Да, он не яркий футболист. Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Работяга и трудяга - согласен, классный игрок - тоже согласен. Но не яркий. Яркие, попсовые нападающие - Холан и Мбаппе (как пример). К слову Бензема никогда не выдаст что-либо эдакое, чтобы сказать ВАУ, но свое стабильно забивает.
Не понял, куча голов - это не ВАУ?
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Alexander Tsimbaluk
чё все так носятся с этим ЧМ? этот турнир объективно слабее , чем ЛЧ. но превозносится из за искуственного дефицита, потому что редко проводится . В ЛЧ всегда собираются самые лучшие команды и игроки, которые собраны не по национальному признаку, а по футбольным качествам. чего не всегда можно увидеть на ЧМ, когда крутые игроки из за слабости своей сборной не могут проявить себя .
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Игорь Новиков
Бензема не очень яркий футболист? Ну ладно критика, её можно принять, ну глупости-то откровенные зачем писать?
Да, он не яркий футболист. Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Работяга и трудяга - согласен, классный игрок - тоже согласен. Но не яркий. Яркие, попсовые нападающие - Холан и Мбаппе (как пример). К слову Бензема никогда не выдаст что-либо эдакое, чтобы сказать ВАУ, но свое стабильно забивает.
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Flavius
По старой традиции, Бензема угрожал Инфантино, что обнародует кое-какие записи, если не получит премию The Best.
Сказано-сделано )))
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Real_v_dushe
Ответ Айлин 1990
В чем коррупция???? Есть доказательства??? Фифа купил право голоса больше 1000 тренеров и футболистов???)))
В 2018 Мбаппе не был в тройке нигде, почему? Потому что Мбаппе - не продукт пиара уровня престарелого арга. Мбаппе забил за прошлый сезон в лиге 1 и ЛЧ в 3,5 раза больше голов, чем арг. Как арг может быть выше него в этой награде? Никак, он объективно и близко не играет на уровне Мбаппе. Только Мбаппе и Бензема должны были претендовать на эту награду. В 2013 году ФИФА показала, как она влияет на такие результаты.
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Экспертное мнение
Ответ Угараю_с_вас
Мартинес пропустил 8 мячей после 13 ударов в створ ворот… да 2 серии пенок взял спору нет, но и Куртуа финал вытащил ЛЧ
Куртуа в 7 матчах плей-офф ЛЧ пропустил 11 мячей, вытащил только финал. Мартинес весь плей-офф делал ключевые сейвы, плюс победы в двух сериях пенальти с ключевыми сейвами. Обсуждать даже смешно. Куртуа дали награду вратаря года вообще за один матч на ЧМ-18 против Бразилии. Статус ЧМ просто выше ежегодного ЛЧ.
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2882
Ответ Bob Ganiev
да там Фифа вместо гениального тренера оборону выстраивала и все атаки Аргентины организовывала. нам просто не показывают. мы всего не знаем.
А два пенальти французов, они так для интриги)
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Айлин 1990
Ответ Илья Игнатьев
Естественно, как и два года подряд до этого. Всё-таки игрок Реала Роналду и игрок Ювентуса Роналду - две разных вещи, тут пиар решает. Поэтому игроки Баварии, например, мячей золотых не получают)
Ну это было бы ещё один позор, украсть у Модрича ЗМ.
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mootoo
Ответ AnMe
Ставил Бенза на 2 место железно и был хорошего мнения о нем. Но снова и снова вижу от него нытье. Реально раздражает. Хотел выиграть? Поехал бы со сборной - 2 место было бы и лч, если бы на чм выделился - забрал бы и зебест и следующий золотой мяч. Вот эти люди которые вечно недовольны. Как тренера говорят (хоть и в боксе), хочешь решение в свою пользу? Давай нокаут, а не решение. Решение всегда можно оспорить. Только ныть не надо
а какое тут нытье? просто перечисление побед
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Йозеф Блаттер
Если период с Августа 2021, то тут вообще без шансов. Быстро же все забыли что в сезоне 21/22 Месси многие и за футболиста то не считали уже. По сути до ЧМ и после, без всякого рофла Месси и в топ 50 не попадает. А ЧМ при всем уважении, это всего лишь 7 мать его матчей )
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Разочаровывает слегка Карим таким поведением. Один из немногих игроков Мадрида наряду с Модричем, к которым испытываю симпатии.
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Айлин 1990
Ответ Alexander Tsimbaluk
мне кажется, то что сделал Реал в прошлой лиге чемпионов (с такой то сеткой ) - это гораздо круче того, что сделала сборная Аргентины. все так превозносят ЧМ, хотя его уникальность только в том, что он проводится реже. а так ЛЧ как турнир точно не слабее. у Аргентины в плей офф были 2 проходные сборные. у реала все команды в сетке были монстрами. да и вклад Бензема в победу гораздо больше , он вытаскивал мертвые матчи.
Сравнивать ЧМ с ЛЧ это клиника.
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ronnych
Фаны пешехода готовы облизывать его при любой возможности
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Илья Игнатьев
Ответ Айлин 1990
Ты говоришь, ушёл роналду, по этому получил Модрич. Это не одно и тоже??)))) А если бы не ушёл, получил бы Роналду???)))
Естественно, как и два года подряд до этого. Всё-таки игрок Реала Роналду и игрок Ювентуса Роналду - две разных вещи, тут пиар решает. Поэтому игроки Баварии, например, мячей золотых не получают)
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Iuasanotu
Ответ Konstantin Frolov
"Да не бомбит у меня!!!"
Написал правду
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Гекдениз Кардениз
Помогите найти Бензу Винисиуса на ЧМ 2022 года Неймара помню , Ришарлисона помню Винисиуса там вроде и не было!
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Iuasanotu
Ответ Никита Смолов
Бенз после ЗМ корону одел
Ей холодно?
+3
0
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