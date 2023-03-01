Бензема после The Best выложил список своих достижений за период для номинации и фото с Винисиусом, не попавшим в сборную года

намекнул, что он недоволен итогами церемонии вручения наград The Best.

Приз лучшему игроку года по версии ФИФА получил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, опередивший Бензема и Мбаппе. Нападающий « » попал в символическую сборную года от FIFPro.

Французский футболист выложил в сторис инстаграма изображение, на котором перечислены все командные и индивидуальные трофеи и награды, которые он получил с августа 2021 года – за период, который учитывался при номинации на The Best.

Кроме того, Бензема выложил совместную фотографию с партнером по «Реалу» – тот не попал в сборную года FIFPro. Изображение форвард сопроводил подписью The Beasts («Звери»).

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