Холанд сделал 6 хет-триков в сезоне. Больше, чем остальные игроки АПЛ вместе взятые

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брентфорд Сон Хын Мин Мохамед Салах Леандро Троссард Айвен Тоуни Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил три гола в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Бернли» (6:0).

Форвард «Манчестер Сити» сделал 6-й хет-трик в текущем сезоне во всех турнирах – это больше, чем остальные игроки АПЛ вместе взятые (5).

По одному хет-трику оформили Мохамед СалахЛиверпуль»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Леандро Троссард («Арсенал»).

Подробнее статистика Холанда – здесь.

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4 комментария

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sayemlo
Холланд в этом сезоне:
39 матчей
44 гола
5 ассистов
49 Г/П(больше только у Месси и Мбапее хотя у них и больше матчей)
Норвежец единственный кто сможет составить конкуренцию Месси на ЗМ.
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Sanya Kruus
какой рекорд по трешкам за сезон в топ5?
+1
-1
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Тёма Тёма
Мощь, конечно. Если травмы не пойдут, а это часто у игроков такой комплекции, даже боюсь представить сколько рекордов АПЛ он может переписать. И что импонирует - абсолютно неконфликтный вне поля уж точно.
+6
0
+6
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Reims Start 2023
6 в одном 💪
Мощно он кладет голы,
дойти бы ему до финала лч
+3
-1
+2
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