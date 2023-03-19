Холанд сделал 6 хет-триков в сезоне. Больше, чем остальные игроки АПЛ вместе взятые
Эрлинг Холанд забил три гола в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Бернли» (6:0).
Форвард «Манчестер Сити» сделал 6-й хет-трик в текущем сезоне во всех турнирах – это больше, чем остальные игроки АПЛ вместе взятые (5).
По одному хет-трику оформили Мохамед Салах («Ливерпуль»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Леандро Троссард («Арсенал»).
Подробнее статистика Холанда – здесь.
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39 матчей
44 гола
5 ассистов
49 Г/П(больше только у Месси и Мбапее хотя у них и больше матчей)
Норвежец единственный кто сможет составить конкуренцию Месси на ЗМ.
Мощно он кладет голы,
дойти бы ему до финала лч