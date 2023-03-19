Холанд сделал 6 хет-триков в сезоне. Больше, чем остальные игроки АПЛ вместе взятые

забил три гола в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Бернли» (6:0).

Форвард «Манчестер Сити» сделал 6-й хет-трик в текущем сезоне во всех турнирах – это больше, чем остальные игроки вместе взятые (5).

По одному хет-трику оформили (« »), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Сон Хын Мин (« »), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Леандро Троссард («Арсенал»).

Подробнее статистика Холанда – здесь.

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