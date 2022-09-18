Агент Малкома и Клаудиньо о гражданстве РФ ради меньших налогов: «Информация не соответствует действительности. Их устраивает финансовое положение в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия лимит на легионеров агенты Малком Клаудиньо деньги Футбол

Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал информацию о получении паспортов РФ своими клиентами.

– Появилась информация о том, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, что вам известно об этом?

– У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу.

Сообщается, что основной мотив для получения гражданства – меньшие траты на налоги. Якобы бразильским лидерам «Зенита» не нравится, сколько денег они теряют по условиям нового контракта. Это правда?

– Эта информация не соответствует действительности. Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу, – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные