Аршавин о «Зените» как самом богатом клубе России: «Что он продавил, чтобы стать чемпионом? Для Дюкова не зенитовские решения сейчас даже лучше»

высказался об успехах и его финансовом положении.

«То, что «Зенит» выигрывает чемпионат России последние четыре года, мне, конечно, нравится. «Зенит» сейчас, наверное, самый богатый клуб. Может, еще может тягаться. Но я не вижу, как «Зенит» перегибает палку.

Что «Зенит» продавил, чтобы стать чемпионом? Наоборот, Александру Валерьевичу [Дюкову] во главе сложнее принимать решения в пользу «Зенита». Для него решения, которые не зенитовские, сейчас даже лучше. Он себя свободнее чувствует», – сказал бывший игрок сине-бело-голубых.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ