У России и крупных сборных из Африки есть предварительная договоренность о матчах в 2023-м

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия может сыграть с африканскими сборными.

– Дюков сказал, что идут переговоры со сборными с других континентов...

– Мы ведем переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.

Сейчас только в массово не играют официальные матчи. Это большая конфедерация, там большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда.

Ведем переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в этом году, – сказал Митрофанов.