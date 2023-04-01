У России и крупных сборных из Африки есть предварительная договоренность о матчах в 2023-м

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Конфедерация африканского футбола товарищеские матчи (сборные) Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия может сыграть с африканскими сборными.

– Дюков сказал, что идут переговоры со сборными с других континентов...

– Мы ведем переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.

Сейчас только в Азиатской конфедерации массово не играют официальные матчи. Это большая конфедерация, там большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда.

Ведем переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в этом году, – сказал Митрофанов.

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
в Африке куча сильных сборных. С десяток уровня европейских середняков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ Endless Melancholy
здесь общий сбор команды квн комментаторов СпортСру?
да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ SadButTrue
Правильно. А ещё там есть Камерун и Свазиленд поистине братские страны, в которых путинизм процветает уже больше 30 лет.
Там не Путинизм.Там просто Россию уважают.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Жду матча с главными союзниками деда, великой сборной Эритреи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
Ответ barsuk611
Там написано про новый континент, если вы не поняли
ты просто плохо делаешь свою работу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Say Hello to the Robots
Ответ Ковид 07.10.52
Дожили...теперь нам как успех преподносят будущие игры сборной...Спасибо землякам этого типа, которые своей международной политикой до такого довели страну...
смените пластинку, нытики. надоело читать одну и ту же духоту под любой смежной новостью.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A K
На корову будем играть, похоже (
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ А.Э.РАСИМ
Россия, кстати, могла бы спокойно участвовать в Кубке Африканских наций. Во-первых, сама Тетчер называла нас "Верхней Вольтой с ядерными ракетами, после чего эта страна поменяла название, от греха подальше. Во-вторых, прадедом Пушкина был араб из Африки, а Пушкин наше всё. В-третьих, Лавров в последнее время живет и трудится в Африке, И в четвертых, лидерыы стран Африки выбрали себе столицей Санкт-Петербург, уже несколько лет, и встречаются только там. И наконец, в-пятых, наши грузовики великолепно себя зарекомендовали в африканских условиях, и добились многих побед. И еще, кто помнит победу Алжира в 1982 году на чемпионате мира над ФРГ? А кто готовил ту команду на самом деле? Русский, Рогов. А кто помнит победу Камеруна над Аргентиной в 1990? Непомнящий. Пора в Африку, минуя Азию. Здесь вопрос принадлежности территории....... Во-первых Израиль к Европе имеет только "тамплиеровско-банковско-крестовопоходное" отношение, а Австралия вообще не Азия. Там вообще уникально. Целый континент играет на другом континенте. Что касается нашей принадлежности к Африке.... У нас же есть армия в Сирии? И в Африке есть группа. Можно взять ту же бывшую Верхую Вольту.
Правильно. А ещё там есть Камерун и Свазиленд поистине братские страны, в которых путинизм процветает уже больше 30 лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ savik-A.M.
Лмлеоы ? Кто это ?)
Лмлеоы.
Они из Африки.
Если верить системе т9 в моем телефоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
Будет крайне интересно, если Россия сыграет серию матчей с африканскими командами участвовавшими в последнем чемпионате мира. Сенегал, Гана, Камерун, Тунис и Марокко. С сенегальцами и марокканцами особенно интересно.
Дай то Бог. И ещё есть египтяне с великим Мо. Нигерия с несостоявшимся московским динамовцем и ЮАР.
Россия - Сенегал, в городе на Неве и Марокко - Россия - в Касабланке, Нигерия (с В. Осимхеным) - Россия, в Абудже.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назарбек Рамунанаев
Ответ barsuk611
Наконец Гондурас нашел свой новый континент. Родная гавань, так сказать
Гондурас сильная команда, участник ЧМ и на равных порой борется с Мексикой и США. Так что товарищеский матч с ними был бы неплохой проверкой для сборной России
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Россия будет играть с крупными и жирными соперниками!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
minskiy
Ответ Эл Ку
Гондурас наверное правильнее
В данном случае правильнее как раз-таки Гандурас
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ А.Э.РАСИМ
Россия, кстати, могла бы спокойно участвовать в Кубке Африканских наций. Во-первых, сама Тетчер называла нас "Верхней Вольтой с ядерными ракетами, после чего эта страна поменяла название, от греха подальше. Во-вторых, прадедом Пушкина был араб из Африки, а Пушкин наше всё. В-третьих, Лавров в последнее время живет и трудится в Африке, И в четвертых, лидерыы стран Африки выбрали себе столицей Санкт-Петербург, уже несколько лет, и встречаются только там. И наконец, в-пятых, наши грузовики великолепно себя зарекомендовали в африканских условиях, и добились многих побед. И еще, кто помнит победу Алжира в 1982 году на чемпионате мира над ФРГ? А кто готовил ту команду на самом деле? Русский, Рогов. А кто помнит победу Камеруна над Аргентиной в 1990? Непомнящий. Пора в Африку, минуя Азию. Здесь вопрос принадлежности территории....... Во-первых Израиль к Европе имеет только "тамплиеровско-банковско-крестовопоходное" отношение, а Австралия вообще не Азия. Там вообще уникально. Целый континент играет на другом континенте. Что касается нашей принадлежности к Африке.... У нас же есть армия в Сирии? И в Африке есть группа. Можно взять ту же бывшую Верхую Вольту.
Лмлеоы ? Кто это ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аталанта расправила плечи
Что за словесный оборот «крупные сборные из Африки»? Это сборная Берега Широкой Кости?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Кирилл Голивец
И Орлова комментатором!
Сразу вспомнился Эрик Рабесандратана игравший за ПСЖ )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
А можно и из РПЛ(ФНЛ) легионеров африканцев собрать сборную и так сыграть, недалеко и близко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Дожили...теперь нам как успех преподносят будущие игры сборной...Спасибо землякам этого типа, которые своей международной политикой до такого довели страну...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Россия, кстати, могла бы спокойно участвовать в Кубке Африканских наций.
Во-первых, сама Тетчер называла нас "Верхней Вольтой с ядерными ракетами", после чего эта страна поменяла название, от греха подальше.
Во-вторых, прадедом Пушкина был араб из Африки, а Пушкин наше всё.
В-третьих, Лавров в последнее время живет и трудится в Африке,
И в четвертых, лидерыы стран Африки выбрали себе столицей Санкт-Петербург, уже несколько лет, и встречаются только там.
И наконец, в-пятых, наши грузовики великолепно себя зарекомендовали в африканских условиях, и добились многих побед.
И еще, кто помнит победу Алжира в 1982 году на чемпионате мира над ФРГ?
А кто готовил ту команду на самом деле? Русский, Рогов.
А кто помнит победу Камеруна над Аргентиной в 1990? Непомнящий.
Пора в Африку, минуя Азию.
Здесь вопрос принадлежности территории.......
Во-первых Израиль к Европе имеет только "тамплиеровско-банковско-крестовопоходное" отношение, а Австралия вообще не Азия.
Там вообще уникально.
Целый континент играет на другом континенте.
Что касается нашей принадлежности к Африке....
У нас же есть армия в Сирии? И в Африке есть группа.
Можно взять ту же бывшую Верхую Вольту.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Африканские сборные - это очень хороший уровень, а некоторые просто топ. Так что пусть эти игры состоятся!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Если договорятся будет хорошо, там много сильных сборных.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
Ответ El_Gatto
Гандурас это центральная Америка
Гондурас наверное правильнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[ADO]
Фестиваль говноедов объявляется открытым - время тупых шуток при Эритрею и ЦАР. Остальные - ждем игр с Нигерией, Марокко, Ганой, ЮАР, Кот Д’Ивуар, Тунисом, Камеруном, Египтом, Алжиром, Сенегалом...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsuk611
Ответ El_Gatto
Гандурас это центральная Америка
Там написано про новый континент, если вы не поняли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак-лучшая команда России
Ответ CriminalJoint62
Помню, в 2017 году играли с Кот Д’ивуар, тогда здорово повозили сборную России.
2 крутых мяча пропустили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий