У России и крупных сборных из Африки есть предварительная договоренность о матчах в 2023-м
Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия может сыграть с африканскими сборными.
– Дюков сказал, что идут переговоры со сборными с других континентов...
– Мы ведем переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.
Сейчас только в Азиатской конфедерации массово не играют официальные матчи. Это большая конфедерация, там большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда.
Ведем переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в этом году, – сказал Митрофанов.
Они из Африки.
Если верить системе т9 в моем телефоне.
Дай то Бог. И ещё есть египтяне с великим Мо. Нигерия с несостоявшимся московским динамовцем и ЮАР.
Россия - Сенегал, в городе на Неве и Марокко - Россия - в Касабланке, Нигерия (с В. Осимхеным) - Россия, в Абудже.
Во-первых, сама Тетчер называла нас "Верхней Вольтой с ядерными ракетами", после чего эта страна поменяла название, от греха подальше.
Во-вторых, прадедом Пушкина был араб из Африки, а Пушкин наше всё.
В-третьих, Лавров в последнее время живет и трудится в Африке,
И в четвертых, лидерыы стран Африки выбрали себе столицей Санкт-Петербург, уже несколько лет, и встречаются только там.
И наконец, в-пятых, наши грузовики великолепно себя зарекомендовали в африканских условиях, и добились многих побед.
И еще, кто помнит победу Алжира в 1982 году на чемпионате мира над ФРГ?
А кто готовил ту команду на самом деле? Русский, Рогов.
А кто помнит победу Камеруна над Аргентиной в 1990? Непомнящий.
Пора в Африку, минуя Азию.
Здесь вопрос принадлежности территории.......
Во-первых Израиль к Европе имеет только "тамплиеровско-банковско-крестовопоходное" отношение, а Австралия вообще не Азия.
Там вообще уникально.
Целый континент играет на другом континенте.
Что касается нашей принадлежности к Африке....
У нас же есть армия в Сирии? И в Африке есть группа.
Можно взять ту же бывшую Верхую Вольту.