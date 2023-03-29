Слуцкий об аналитиках: «Нагельсманн – икона, все умирают от этой фамилии. Анчелотти для них трупешник ходячий, тренировать не умеет. Но футбол – не только цифры и методика»
Леонид Слуцкий на примере Юлиана Нагельсманна описал роль анализа данных в футболе.
«Нагельсман – тренер нового формата, все аналитики умирают от этой фамилии, он для них икона. Никакой не Гвардиола, не Клопп; Анчелотти для них вообще трупешник ходячий, который тренировать не умеет. Тренер старой формации, выигрывает и выигрывает, столько лет работает.
Футбол – не только цифры и методика. Если у тебя конфликт, не имеет значения, открытый или закрытый, с большой группой игроков, то никакой тренер отношений не выстроит.
У тебя здесь конфликт, там, здесь ты говоришь: «Убираю тренера вратарей, мне все равно, что скажет Нойер». Здесь обругаю в прессе, здесь – поеду кататься на лыжах, вы тренируйте», – сказал бывший главный тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу».
Как поклонник Реала, ни за какие коврижки не согласился бы поменять Карло на Нагельсманна.
И уж тем более странно видеть это от человека с игроком Милана на аватарке.
Главный тренер - это:
1. Построение коллектива, команды (коммуникация)
2. Правильное выстраивание тренировочного процесса
3. Качественная работа (коммуникативное взаимодействие) с теми, кто мало играет
4. Умение дозировать нагрузку (знание физиологии игроков)
5. Умение быстро и качественно реагировать в сложных ситуациях
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И где-то там внизу на задворках - ТАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
И почему это Нагельсман предел мечтаний и это утверждение нельзя оспорить? С какого перелягу?
Подходы полезно комбинировать, тогда будет прок. И, может быть, не будет вылета в ФНЛ и прозябания там с последующей отставкой.
"Коммент.Шоу"
Но с вероятностью 99% каждый фанат, который считает также, все равно в выборе между ними, захочет видеть именно немца у руля своей команды. И не надо даже пытаться оспорить эту мысль.