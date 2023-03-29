Слуцкий об аналитиках: «Нагельсманн – икона, все умирают от этой фамилии. Анчелотти для них трупешник ходячий, тренировать не умеет. Но футбол – не только цифры и методика»

на примере описал роль анализа данных в футболе.

«Нагельсман – тренер нового формата, все аналитики умирают от этой фамилии, он для них икона. Никакой не , не ; для них вообще трупешник ходячий, который тренировать не умеет. Тренер старой формации, выигрывает и выигрывает, столько лет работает.

Футбол – не только цифры и методика. Если у тебя конфликт, не имеет значения, открытый или закрытый, с большой группой игроков, то никакой тренер отношений не выстроит.

У тебя здесь конфликт, там, здесь ты говоришь: «Убираю тренера вратарей, мне все равно, что скажет Нойер». Здесь обругаю в прессе, здесь – поеду кататься на лыжах, вы тренируйте», – сказал бывший главный тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу».