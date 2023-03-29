Слуцкий об аналитиках: «Нагельсманн – икона, все умирают от этой фамилии. Анчелотти для них трупешник ходячий, тренировать не умеет. Но футбол – не только цифры и методика»

Теги Бавария Мануэль Нойер Леонид Слуцкий Карло Анчелотти бундеслига Германия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Юлиан Нагельсманн Чемпионат.com Футбол

Леонид Слуцкий на примере Юлиана Нагельсманна описал роль анализа данных в футболе.

«Нагельсман – тренер нового формата, все аналитики умирают от этой фамилии, он для них икона. Никакой не Гвардиола, не Клопп; Анчелотти для них вообще трупешник ходячий, который тренировать не умеет. Тренер старой формации, выигрывает и выигрывает, столько лет работает.

Футбол – не только цифры и методика. Если у тебя конфликт, не имеет значения, открытый или закрытый, с большой группой игроков, то никакой тренер отношений не выстроит.

У тебя здесь конфликт, там, здесь ты говоришь: «Убираю тренера вратарей, мне все равно, что скажет Нойер». Здесь обругаю в прессе, здесь – поеду кататься на лыжах, вы тренируйте», – сказал бывший главный тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу».

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31 комментарий

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Batt Monner
Вот только папа Карло, думаю, обладает намного меньшим снобизмом, чем Слуцкий, и уж точно не относится к своим коллегам и сотрудникам с высокомерием. Оттого и самый успешный тренер, что хоть сам в аналитике не разбирается, но у него есть сын, который полностью в курсе современных знаний и которого хотели клубы АПЛ забрать. Просто где был Слуцкий, когда Карло увольняли из Наполи
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Roman Betenya
Ответ AmanEsen
Знаете, вот Анчи безусловно котируется выше Нагельсмана, он наверное объективно может считаться сильнее него, да и сбитым летчиком наверное тоже нельзя назвать, все таки ЛЧ выиграл в прошлом году. Но с вероятностью 99% каждый фанат, который считает также, все равно в выборе между ними, захочет видеть именно немца у руля своей команды. И не надо даже пытаться оспорить эту мысль.
Какая феерическая глупость :D
Как поклонник Реала, ни за какие коврижки не согласился бы поменять Карло на Нагельсманна.
И уж тем более странно видеть это от человека с игроком Милана на аватарке.
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Shuller18
Ответ mancity111
Да о чем речь вообще. Лёня рассуждал, что клуб не может прыгнуть выше головы, мол если Вест Хэм претендент на 4-7 место, то хороший тренер максимум 4 займёт, плохой 7. А когда его логично спросили про Лестер и Ростов, он сказал, что у них были составы как раз хорошие для борьбы за высокие места 😅
Надолго ли хватило Лестера и Ростова? Это разовые акции, аномалии, исключения, но на дистанции нереально со слабым составом постоянно прыгать выше головы.
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2ran
Бывший тренер Витесса, попавший именно в этот клуб совершенно случайно.
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mancity111
Ответ Ковид 07.10.52
Вот читаешь наших тренерков, такие умные..., а как тренировать начинают, то беда...
Да о чем речь вообще. Лёня рассуждал, что клуб не может прыгнуть выше головы, мол если Вест Хэм претендент на 4-7 место, то хороший тренер максимум 4 займёт, плохой 7. А когда его логично спросили про Лестер и Ростов, он сказал, что у них были составы как раз хорошие для борьбы за высокие места 😅
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romaroman26
Ответ Питер Пэн
В том что у него вообще нет никакой системы Как пойдет- так и хорошо. А не пойдет- так и хрен с ним. А в принципе, как сам же сказал: "Мы - говно"
все верно Слуцкий говорит
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romaroman26
Ответ инок
Полный бред несёт Слуцкий, сразу видно, что это "Коммент.Шоу"
ну по плачь. слуцкий по фактам разложил
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romaroman26
Ответ Ковид 07.10.52
Вот читаешь наших тренерков, такие умные..., а как тренировать начинают, то беда...
а что он не верного сказал? мало быть гением для тренера, там еще нужно много качеств иметь
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Ярик01
"здесь – поеду кататься на лыжах", то есть он попу должен целовать старенькому Нойеру травмированному из-за лыж, что дикость для профессионального спортсмена. Или не может выбирать себе тренерский штаб, в том числе и тренера вратаря?
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romaroman26
Ответ Pasta
Жаль что в Рубине Слуцкий ни черта не показал... Грамотно болтать и реально работать - разные вещи.
слушай он чемпион россии, и не раз. бывает, в рубине не получилось
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Pertinax Gandi
Для всех, кто понимает в футболе, настоящая тренерская икона это Спартак Артурович Гогниев!
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Богдан Агафонов
В Нагельсманне больше импонирует то, что он в 29 стал главным тренером клуба Бундеслиги. Не И.О или временщиком, а полноценным ГТ.

Главный тренер - это:
1. Построение коллектива, команды (коммуникация)
2. Правильное выстраивание тренировочного процесса
3. Качественная работа (коммуникативное взаимодействие) с теми, кто мало играет
4. Умение дозировать нагрузку (знание физиологии игроков)
5. Умение быстро и качественно реагировать в сложных ситуациях
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И где-то там внизу на задворках - ТАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
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Питер Пэн
Ответ AlexOlenev
А в чём он собственно не прав?
В том что у него вообще нет никакой системы Как пойдет- так и хорошо. А не пойдет- так и хрен с ним. А в принципе, как сам же сказал: "Мы - говно"
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Amalfitano
Ответ Кирилл Голивец
Бьелса возможно еще больший гик и новатор в плане футбола, но большой клуб так и не тренировал по этой причине
Да и с маленькими клубами у него как-то не очень. Гик это для дрочеров. А для большого футбола важен результат.
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old folk
Ответ Pasta
Леня всегда умел грамотно балаболить и раскладывать по полочкам, но вот с тренерскими успехами, после ухода из ЦСКА - как-то тяжеловато.
4 место с Рубином, а так да, по фактам
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Amalfitano
Ответ AmanEsen
Знаете, вот Анчи безусловно котируется выше Нагельсмана, он наверное объективно может считаться сильнее него, да и сбитым летчиком наверное тоже нельзя назвать, все таки ЛЧ выиграл в прошлом году. Но с вероятностью 99% каждый фанат, который считает также, все равно в выборе между ними, захочет видеть именно немца у руля своей команды. И не надо даже пытаться оспорить эту мысль.
Акстись Акакий. У Анча этих ЛЧ за последние 20 лет столько же сколько у всех немецких тренеров за тот же период. Он выигрывал ЛЧ в разные десятилетия и с разными командами.
И почему это Нагельсман предел мечтаний и это утверждение нельзя оспорить? С какого перелягу?
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FNT
Справедливости ради, тот же Лукомский миллион раз называл Анчелотти топовым тренером. У Слуцкого есть какой-то воображаемый "аналитик", с которым он вечно сражается.

Подходы полезно комбинировать, тогда будет прок. И, может быть, не будет вылета в ФНЛ и прозябания там с последующей отставкой.
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Богдан Агафонов
Насчет аналитиков и гиков - в точку.
+5
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Okaka
Ответ Паша
Для кого Нагельсман икона? О чем он?
для Лукомского
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AlexOlenev
А в чём он собственно не прав?
+5
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Pasta
Ответ Ковид 07.10.52
Вот читаешь наших тренерков, такие умные..., а как тренировать начинают, то беда...
Леня всегда умел грамотно балаболить и раскладывать по полочкам, но вот с тренерскими успехами, после ухода из ЦСКА - как-то тяжеловато.
+6
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Паша
Для кого Нагельсман икона? О чем он?
+3
-2
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инок
Полный бред несёт Слуцкий, сразу видно, что это
"Коммент.Шоу"
+3
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Pasta
Ответ vasfre
этот спич Слуцкого надо смотреть целиком про Юлиана. Всё грамотно разложил
Жаль что в Рубине Слуцкий ни черта не показал... Грамотно болтать и реально работать - разные вещи.
+4
-5
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AmanEsen
Знаете, вот Анчи безусловно котируется выше Нагельсмана, он наверное объективно может считаться сильнее него, да и сбитым летчиком наверное тоже нельзя назвать, все таки ЛЧ выиграл в прошлом году.

Но с вероятностью 99% каждый фанат, который считает также, все равно в выборе между ними, захочет видеть именно немца у руля своей команды. И не надо даже пытаться оспорить эту мысль.
+1
-8
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