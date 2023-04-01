Уваров об Акинфееве: «Человек без нервов. Все крестообразные связки вырезаны, а он до сих пор в порядке — такая сила воли!»

Александр Уваров рассказал, в чем уникальность вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Вы называли Акинфеева уникумом. С тех пор в российском футболе появился сопоставимый с ним по таланту вратарь?

— Когда я прилетал на юбилей Яшина, мы ходили на игру с «Краснодаром». Я сразу обратил внимание на мальчика из этой команды — Сафонова. Потому что увидел своими глазами. По нарезкам судить сложнее.

Но в целом, конечно, подтянулись вратари в России. Есть неплохие мальчишки, есть из чего лепить. А про Игоря что говорить? Он всем все доказал.

— В чем его уникальность?

— Я думаю, он человек без нервов. Все крестообразные связки вырезаны, а он до сих пор в порядке — такая сила воли у пацана! Конечно, на верховых мячах у него была хорошая помощь со стороны защитников, но в рамке-то он хорош, хоть и невысокого роста. Плюс классно владеет обеими ногами.

Почему не поехал и не попробовал себя в Европе — это другой разговор. Может, сам не захотел, это его дело, – сказал экс-голкипер сборной СССР и «Динамо», а ныне тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива.