Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»

высказался о своем возможном переходе в европейский клуб.

― Ты один из тех российских игроков, о ком постоянно говорят в контексте интереса из Европы, особенно из Италии. Агент тоже подтверждает. Что слышал ты?

― Только то, что слышали все остальные. Лично я ― ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

– Как это может быть неинтересно?

― Ну, если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет. Но такого еще ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, однако я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», тоже об этом ничего не знал.

― Но ты сам чувствуешь, что готов к Европе?

― Очень хочу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли там играть? Честно скажу, что да.

― Ты понимаешь, почему большинство слухов именно про Италию?

― Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю.

Когда был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберем, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснешь, а потом бам – и гол».

Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

― А как у тебя с ним?

― Хочется заниматься все время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила – ей понадобится. Ее заставляю, а сам все никак, – сказал защитник .

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