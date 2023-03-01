Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»

Теги ЦСКА серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев высказался о своем возможном переходе в европейский клуб.

― Ты один из тех российских игроков, о ком постоянно говорят в контексте интереса из Европы, особенно из Италии. Агент тоже подтверждает. Что слышал ты?

― Только то, что слышали все остальные. Лично я ― ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

– Как это может быть неинтересно?

― Ну, если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет. Но такого еще ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, однако я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», тоже об этом ничего не знал.

― Но ты сам чувствуешь, что готов к Европе?

― Очень хочу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли там играть? Честно скажу, что да.

― Ты понимаешь, почему большинство слухов именно про Италию?

― Подхожу, наверное. К Испании, честно, я не был бы готов. Потому что там все нападающие маленькие, которые носятся туда-сюда. Я таких не люблю.

Когда был в «Уфе», Йокич мне рассказывал, как он за «Вильярреал» играл против «Барсы» с Хави и Иньестой: «Дивей, это кошмар. Только мяч отберем, две передачи сделаем, а они опять на 40 минут мяч перехватят. Катают-катают, ты заснешь, а потом бам – и гол».

Слишком убаюкивающий футбол для меня. Понятно, что везде надо адаптироваться, язык учить ― тем более с моим английским.

― А как у тебя с ним?

― Хочется заниматься все время, а как начать учить – не знаю. Я понимаю, что надо, маме даже говорю, что младшую сестру надо к репетитору, чтобы учила – ей понадобится. Ее заставляю, а сам все никак, – сказал защитник ЦСКА.

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44 комментария

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юра георгиевский
Этого футболёра хотят видеть только в прибалтийской футбольных лигах. Ему там самое место.
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Gani
Нападающие пля, бегают чо-то пля, суетятся. Не люблю я таких.
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Алексей Куликов
Ответ Exciter
Согласен с Дивеевым, испанский чемпионат сейчас унылый и на спаде, с уходом Рона и Месси он пробил дно, Италия - тоже полный тухляк, два тайма очко удерживают.
То ли дело РПЛ или чемпионат Ирана.
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Алексей Куликов
Ответ Carlos
А чё а Италии он бы потянул Влаховича, Лукаку, Леао, Смолинга, Иммобиле, Ибру и тд?
о них проще стукнуться. Условный Аспас просто оббежит.
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Алексей Куликов
Ответ Михаил Тихомиров
Ага, Зинченко и Мудрик особенно в заурядных клубах играют, да?
Ну Зинченко изначально шёл на роль игрока дальней ротации и с небольшой зарплатой. До своего трансфера в Арсенал у него была одна из самых низких зарплат в основной команде МС.
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Рашпель793
В Италии как раз и старый знакомый Лукаку играет.
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Егор Павлов
Против этих играть не хочу, а вот надо бы учить английский, но все не с руки как то. Вот наши типичные футболисты. Условные Головин и Миранчук только подтверждают правило.
+2
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Дмитрий Иванов
Я хорошо отношусь к Дивею, но кажется парень звезду поймал и лампасы на штаны пришил. Но прикидывается: я не в теме, что-то там какие-то слухи читал, но типа да, хочу.
0
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Carlos
Джикия бы ещё справился
Кто из наших защитников потянул бы там?
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Spartakus1984
Наивный
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Carlos
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ты Серию А когла посдний раз включал? в 2003? 🤦‍♂️
Во во
0
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Carlos
А чё а Италии он бы потянул Влаховича, Лукаку, Леао, Смолинга, Иммобиле, Ибру и тд?
+1
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fbd
Ответ SMART789
Ну Дивеев идеальный защитник, за исключением случаев с маленькими, средними и большими нападающими, полузащитниками и защитникам
Зато против вратарей он прекрасен. В основном, правда, против своих.
+1
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Exciter
Согласен с Дивеевым, испанский чемпионат сейчас унылый и на спаде, с уходом Рона и Месси он пробил дно, Италия - тоже полный тухляк, два тайма очко удерживают.
ты Серию А когла посдний раз включал? в 2003? 🤦‍♂️
+5
0
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melmi
Защитник по меркам российского футбола неплохой, но его рассуждения и про Лукаку, и про хочу учить английский - печальное впечатление производят. Было бы реальное желание -учил бы, был бы реальный интерес уехать-что-то для этого делал бы. По крайней мере этот были бы не слова ради слов.
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гилберт
Для Италии совсем слаб. В турции можно попробовать.
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BeastI666I
Дивеев считает, что паспортисту не нужно работать на поле. Он просто должен много получать.
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Мукунку хороший
Зато Италия не готова видеть Дивеева у себя)
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Пётр Смирнов
Ответ Михаил Тихомиров
Ага, Зинченко и Мудрик особенно в заурядных клубах играют, да?
Я говорю про то, что Зинченко и Мудрик не испугались конкуренции в топ-клубах и уехали, а наши даже в маленькие клубы не едут
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prus_3
"Не знаю, как насчет самоотречения, а тонкости эта работа не требует. Она выполняется шпитцштихелем!"
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ws357
Ответ Михаил Тихомиров
Ага, Зинченко и Мудрик особенно в заурядных клубах играют, да?
Где он сказал про заурядные клубы? В разные клубы едут
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Озил, озю и буду озить
Да, там в Испании маленькие нападающие Левандовский, Бензема и Мората. Не угнаться)
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Rinat Khudayberdin
турнир "Кожаный мяч" уверен, там Дивеев и вовсе стал бы звездой!
+6
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Pol Belov
Ответ SMART789
Ну Дивеев идеальный защитник, за исключением случаев с маленькими, средними и большими нападающими, полузащитниками и защитникам
хочешь сказать что мимо исключения только вратари соперников?
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wtfololo
Италия большая, клубов много, с замашками паспортистов им только Юве-Милан-Интер подавай, иначе не серьезый разговор :)
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