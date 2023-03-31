Энрике пожертвовал фонду по борьбе с раком у детей все деньги, заработанные на стримах во время ЧМ-2022 – 30 тысяч евро

Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на стримах во время .

Во время чемпионата мира тренер сборной Испании проводил стримы на Twitch. Тогда Энрике пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.

Теперь стало известно, что испанец пожертвовал 30 тысяч евро фонду по борьбе с раком у детей Enriqueta Villavecchia. Пожертвование было сделано 23 февраля.

Напомним, в 2019-м от рака умерла 9-летняя дочь Энрике.

Стримы Луиса Энрике – космос: говорит о философии (сборная Испании = стоицизм) и сексе