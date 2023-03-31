Энрике пожертвовал фонду по борьбе с раком у детей все деньги, заработанные на стримах во время ЧМ-2022 – 30 тысяч евро

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис Энрике ЧМ-2022 деньги Благотворительность Футбол

Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на стримах во время ЧМ-2022.

Во время чемпионата мира тренер сборной Испании проводил стримы на Twitch. Тогда Энрике пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.

Теперь стало известно, что испанец пожертвовал 30 тысяч евро фонду по борьбе с раком у детей Enriqueta Villavecchia. Пожертвование было сделано 23 февраля.

Напомним, в 2019-м от рака умерла 9-летняя дочь Энрике. 

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12 комментариев

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Ramin Mamedov
Ответ Osodj Djhshs
Для миллионера 30 тысяч это как 100 рублей для рабочего на заводе.
только вот рабочие на заводе и 100 рублей не жертвуют))
к слову Луис Энрике в сборной получал 1.5 млн евро в год (120 тыс евро в месяц)
получается пожертвовал недельную зарплату - ты сам то за всю жизнь недельную зарплату жертвовал?
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Number_2
Красиво!
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Артём Толоконников
Желаю ему найти достойный клуб
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Александр Зубков
Ответ Osodj Djhshs
Для миллионера 30 тысяч это как 100 рублей для рабочего на заводе.
Вот где вас таких берут.
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kbakha
Красавец
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Osodj Djhshs
Для миллионера 30 тысяч это как 100 рублей для рабочего на заводе.
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MBE MBE
молодец
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Владислав
Press F to respect!.(Отдал честь)
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90 Minutes
Мужик 👏
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Александр Зубков
Уважение Луису Энрике.
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Плотников Семен
Какая же легенда! Максимальное уважение мужчине!!!
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Пако
Достойная благотворительность. И в память о дочери.
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