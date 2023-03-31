Защитник «Реала» Менди пропустит еще месяц из-за новой травмы. Он не сыграет с «Барсой» и «Челси»

Теги Челси Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Ферлан Менди Футбол

Защитник «Реала» Ферлан Менди выбыл на месяц из-за новой травмы.

27-летнему французу диагностировали повреждение камбаловидной мышцы, сообщает Marca.

Менди, таким образом, пропустит матчи с «Вальядолидом», «Вильярреалом», «Кадисом», «Сельтой», «Жироной» и «Альмерией» в чемпионате.

Он не сможет сыграть в ответном матче Кубка Испании против «Барселоны» и в двух играх с «Челси» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в конце января у Менди было диагностировано повреждение полуперепончатой ​​мышцы левой ноги. Футболист пропустил 12 матчей. После этого он один раз вышел на замену – в класико с «Барсой» в Ла Лиге (1:2).

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16 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
Пора Марсело возвращать, будет не хуже
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белошип
Ответ Berekella 999
Менди один из редких игроков Реала который абсолютно не раздражает,как остальные злые мерзкие игроки реала
Глор Судьялоны,где играет гопник-бегунок,вещает о мерзости других игроков 🤡
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Berekella 999
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Летом его надо млн за 10 продавать
И тебя
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Berekella 999
Менди один из редких игроков Реала который абсолютно не раздражает,как остальные злые мерзкие игроки реала
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инок
Камавинга может там сыграть, вроде у него прилично даже получается.
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Игорь Новиков
Летом надо избавляться. Уровень игры никакой, да еще и травмы постоянные.
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Предан Мадриду!!!
Ответ Los Galácticos
И Хакими тоже, только вот теперь каждый из них по лямов 60 стоит, если не дороже так как такие игроки штучный товар на рынке.
Хакими чуть больше наверное
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Los Galácticos
Ответ Предан Мадриду!!!
Нужно вернуть Эрнандеса
И Хакими тоже, только вот теперь каждый из них по лямов 60 стоит, если не дороже так как такие игроки штучный товар на рынке.
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Станислав Л
Ответ Предан Мадриду!!!
Нужно вернуть Эрнандеса
Эрнандеса Эрнандеса? Всегда готов!
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Serge Vendino
Слева теперь Начо будет или Камавинга, интересно
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Предан Мадриду!!!
Нужно вернуть Эрнандеса
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rigobersong
Сильнейший лз реала в истории:)
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Александр Быков
Менди просто ужасен, даже одноногий Марсело лучше него будет
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белошип
Самое главное чтобы Алаба был здоров
Но Ферлану конечн здоровья,чёт хрустиком стал в последнее время
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Данила TV Колесников
Когда он только успевает клепать травмы
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ARIGAMI ARIGAMI
Летом его надо млн за 10 продавать
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