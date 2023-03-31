Защитник «Реала» Менди пропустит еще месяц из-за новой травмы. Он не сыграет с «Барсой» и «Челси»

Защитник « » выбыл на месяц из-за новой травмы.

27-летнему французу диагностировали повреждение камбаловидной мышцы, сообщает Marca.

Менди, таким образом, пропустит матчи с «Вальядолидом», «Вильярреалом», «Кадисом», «Сельтой», «Жироной» и «Альмерией» в чемпионате.

Он не сможет сыграть в ответном матче Кубка Испании против «Барселоны» и в двух играх с « » в Лиге чемпионов.

Напомним, что в конце января у Менди было диагностировано повреждение полуперепончатой ​​мышцы левой ноги. Футболист пропустил 12 матчей. После этого он один раз вышел на замену – в класико с «Барсой» в Ла Лиге (1:2).