Защитник «Реала» Менди пропустит еще месяц из-за новой травмы. Он не сыграет с «Барсой» и «Челси»
Защитник «Реала» Ферлан Менди выбыл на месяц из-за новой травмы.
27-летнему французу диагностировали повреждение камбаловидной мышцы, сообщает Marca.
Менди, таким образом, пропустит матчи с «Вальядолидом», «Вильярреалом», «Кадисом», «Сельтой», «Жироной» и «Альмерией» в чемпионате.
Он не сможет сыграть в ответном матче Кубка Испании против «Барселоны» и в двух играх с «Челси» в Лиге чемпионов.
Напомним, что в конце января у Менди было диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы левой ноги. Футболист пропустил 12 матчей. После этого он один раз вышел на замену – в класико с «Барсой» в Ла Лиге (1:2).
Но Ферлану конечн здоровья,чёт хрустиком стал в последнее время