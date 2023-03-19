Бензема, Винисиус, Вальверде, Азар – в заявке «Реала» на матч с «Барселоной»
«Реал» огласил заявку на матч против «Барселоны».
«Барселона» сегодня примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.
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20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1.
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