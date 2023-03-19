Бензема, Винисиус, Вальверде, Азар – в заявке «Реала» на матч с «Барселоной»

«Реал» огласил заявку на матч против «Барселоны».

« » сегодня примет « » в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Вратари: , , ;

Защитники: , Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, , Лукас Васкес, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

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