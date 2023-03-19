Бензема, Винисиус, Вальверде, Азар – в заявке «Реала» на матч с «Барселоной»

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«Реал» огласил заявку на матч против «Барселоны».

«Барселона» сегодня примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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21 комментарий

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Barca_mania
Ответ Ansu Fati
Зачем бедолагу Азара так мучают, таская на все матчи?
хорошая же работа, смотреть матчи с первых рядов за 30 млн евро в год😁
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benjamin92
Ответ Ansu Fati
Зачем бедолагу Азара так мучают, таская на все матчи?
Может, он хочет сходить в крутые Butifarring или Pim-Pam Burger. В Мадриде таких заведений нет )
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Низом Хурсанов
Негейролона
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ljolik888
Ответ FanReal.kz
Varcelona
Ну очень умно . Браво !
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Spiker1606
Ответ rigobersong
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке: 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0; 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6; 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0; 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4; 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1; 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании. 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1. Что с лицом?:)
У Реала нет комплекса младшего брата, Реалу ничего не надо доказывать. Реал всегда бросает играть, ведя в счёте в 1 мяч.
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ljolik888
Ответ Мадрид наказывает!
Что тебе ответить дурачку? Что ты прилип как аргентинский лист к катарской жопе? Какая разница, играешь ты в футбол или нет, ты у Мостового научился что ли?)))
Ну хоть фамилии знаешь уже хорошо. Где играл Мостовой- клубы и его история .
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aidos_1979
Ответ Ansu Fati
Зачем бедолагу Азара так мучают, таская на все матчи?
В движении человек худеет)
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Мадрид наказывает!
Ответ rigobersong
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке: 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0; 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6; 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0; 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4; 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1; 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании. 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1. Что с лицом?:)
11-1, что с лицом?
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Мадрид наказывает!
Ответ ljolik888
Про футбол так и не ответил . В итоге сам только в плейстейшен играл и теперь весь вот такой. . Позор болельщика Реала на лицо . Надеюсь адекватные люди поймут.
Что тебе ответить дурачку? Что ты прилип как аргентинский лист к катарской жопе? Какая разница, играешь ты в футбол или нет, ты у Мостового научился что ли?)))
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Ansu Fati
Зачем бедолагу Азара так мучают, таская на все матчи?
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Василий Питерский
В заявке на очередные унижение…..
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ljolik888
Ответ rigobersong
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке: 20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0; 19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6; 29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0; 21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4; 23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3; 28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1; 27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании. 20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4. Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1. Что с лицом?:)
Они сейчас придумают то , что даже в глаза не видели . В прошломом веке и когда кто-то пернул.
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Jaxongir Shodiev
Азар видимо на случай, если мяч потребуется заменить
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ljolik888
Ответ Мадрид наказывает!
А матч будет что ли? Коррупционеров еще не сняли с чемпионата?
Про футбол так и не ответил . В итоге сам только в плейстейшен играл и теперь весь вот такой. . Позор болельщика Реала на лицо . Надеюсь адекватные люди поймут.
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Виталий Ан
Серьезный матч. Даже Азара с булочной вытащили.
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FanReal.kz
Varcelona
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rigobersong
Ответ Мадрид наказывает!
А матч будет что ли? Коррупционеров еще не сняли с чемпионата?
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке:
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в XXI веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1.

Что с лицом?:)
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Кино Музыка
Свободу пончику!
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Мадрид наказывает!
А матч будет что ли? Коррупционеров еще не сняли с чемпионата?
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rigobersong
Ответ Дри66линг Нейа
Желаю победы!
Барселоне!:)
+10
-11
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Дри66линг Нейа
Желаю победы!
+4
-4
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