Куртуа – лучший среди игроков «Реала» в класико по версии Goal, у него 8 баллов из 10. Бензема и Кроос с 4 из 10 – среди худших
Издание Goal выставило оценки игрокам «Реала» за матч с «Барселоной».
В 26-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» уступил в класико со счетом 1:2.
Лучшую оценку среди игроков «сливочных» получил вратарь Тибо Куртуа – 8 баллов из 10.
По 7 баллов получили Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и вышедший на замену Марко Асенсио.
На 6 баллов издание оценило выступление Даниэля Карвахаля, Луки Модрича, Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора. Среди вышедших на замену игроков такой же балл получили Ферлан Менди, Родриго Гоэс, Орельен Тчуамени и Дани Себальос.
Низший балл среди игроков – 4 из 10 – получили Начо Фернандес, Тони Кроос и Карим Бензема.
Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на 5 баллов из 10.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Если открыть правила и посмотреть, то там легко можно найти, как минимум, два пункта (на выбор), из которых прямо следует, что это нарушение. ИМХО, во многом из-за этого раздосадованный Дани после этого завалил игрока Барсы, отказываясь принять факт игнорирования нарушения на нем, по сути, имевший голевое последствие для Реала.
Одно дело - если бы это было нарушение на игроке Барсы, тогда свисток был бы в пользу провинившейся команды, но нет, это было нарушение "в атаке" - матч должен был быть остановлен, и должен был быть штрафной в пользу Реала.
О том и речь.
На каком дне надо быть, чтобы даже просирая лучшим оказался вратарь.
А если бы он был не лучшим? Опять разгром? Десятый в 21 веке от Барсы против по сути нуля в ответ? Ну и ну.((