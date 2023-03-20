Куртуа – лучший среди игроков «Реала» в класико по версии Goal, у него 8 баллов из 10. Бензема и Кроос с 4 из 10 – среди худших

Издание Goal выставило оценки игрокам «Реала» за матч с «Барселоной».

В 26-м туре « » уступил в класико со счетом 1:2.

Лучшую оценку среди игроков «сливочных» получил вратарь – 8 баллов из 10.

По 7 баллов получили Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, и вышедший на замену .

На 6 баллов издание оценило выступление Даниэля Карвахаля, Луки Модрича, Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора. Среди вышедших на замену игроков такой же балл получили Ферлан Менди, Родриго Гоэс, Орельен Тчуамени и Дани Себальос.

Низший балл среди игроков – 4 из 10 – получили Начо Фернандес, Тони Кроос и Карим Бензема.

Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на 5 баллов из 10.

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