Куртуа – лучший среди игроков «Реала» в класико по версии Goal, у него 8 баллов из 10. Бензема и Кроос с 4 из 10 – среди худших

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Лука Модрич Тони Кроос Тибо Куртуа Начо Фернандес Антонио Рюдигер Даниэль Карвахаль Марко Асенсио Дани Себальос Ферлан Менди Федерико Вальверде Эдер Милитао Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Эдуардо Камавинга Футбол

Издание Goal выставило оценки игрокам «Реала» за матч с «Барселоной».

В 26-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» уступил в класико со счетом 1:2.

Лучшую оценку среди игроков «сливочных» получил вратарь Тибо Куртуа – 8 баллов из 10.

По 7 баллов получили Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и вышедший на замену Марко Асенсио.

На 6 баллов издание оценило выступление Даниэля Карвахаля, Луки Модрича, Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора. Среди вышедших на замену игроков такой же балл получили Ферлан Менди, Родриго Гоэс, Орельен Тчуамени и Дани Себальос.

Низший балл среди игроков – 4 из 10 – получили Начо Фернандес, Тони Кроос и Карим Бензема.

Работа главного тренера «Реала»  Карло Анчелотти оценена на 5 баллов из 10.

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33 комментария

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Нефанатик
Бензема заложник трусливой и непонятной стратегии тренера. Анчелотти своим построением игры через тупого бегунка просто надоел уже.
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Ansu Fati
Ответ Robs8n Madrid
Дружище, что ты острого увидел в его игре ??? Когда ему дают мяч на свободное пространство и он порет одну атаку за другой??? Что опасного там было??? Он мертвейший был конкретно сегодня! И матч этот доиграть не должен был.
Он единственный, который мяч доводил до штрафной Барселоны. В составе Реала этого не делал никто
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Robs8n Madrid
Ответ Ansu Fati
Я даже понять не могу, как должен был мяч дойти до штрафной Барселоны без Винисиуса? Вся острота шла через него, я это тебе с поту сторону баррикад говорю
Дружище, что ты острого увидел в его игре ??? Когда ему дают мяч на свободное пространство и он порет одну атаку за другой??? Что опасного там было??? Он мертвейший был конкретно сегодня! И матч этот доиграть не должен был.
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Ansu Fati
Ответ soulsick
Лично я не понял лишь одно в сегодняшнем судействе - почему судьи, включая тех, что на ВАР, проигнорировали очевиднейшее нарушение на Карвахале за несколько секунд до гола. Если открыть правила и посмотреть, то там легко можно найти, как минимум, два пункта (на выбор), из которых прямо следует, что это нарушение. ИМХО, во многом из-за этого раздосадованный Дани после этого завалил игрока Барсы, отказываясь принять факт игнорирования нарушения на нем, по сути, имевший голевое последствие для Реала. Одно дело - если бы это было нарушение на игроке Барсы, тогда свисток был бы в пользу провинившейся команды, но нет, это было нарушение "в атаке" - матч должен был быть остановлен, и должен был быть штрафной в пользу Реала.
То что не удалили Начо ты наверняка прекрасно понял?
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Ansu Fati
Ответ Robs8n Madrid
Худший игрок на поле у Реала был Винисиус. И я не могу понять, почему он провел весь матч. Каждое его действие было невпопад. Сколько запоротых потенциально опасных атак. Ну а то, что он типо сделал гол, ну это была простая случайность. Отвратительный матч. И я не понимаю, почему он играет во всех играх от звонка до звонка.
Я даже понять не могу, как должен был мяч дойти до штрафной Барселоны без Винисиуса? Вся острота шла через него, я это тебе с поту сторону баррикад говорю
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Robs8n Madrid
Ответ Tigran Voskanyan
Да какой худший? Самый опасный игрок Мадрида - это Винисиус.
Ну ну. Опасный. Для судей может опасный, на них орет исправно.
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Cat Behemoth
Ответ Djone Evans
Бензема в этом году - это худшая версия. Даже "Бензема 2017г." не настолько ужасно играл ☝️
Ну, золотой мячик дали наконец-то. Можно расслабиться. Жизнь удалась.
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Tigran Voskanyan
Ответ Robs8n Madrid
Худший игрок на поле у Реала был Винисиус. И я не могу понять, почему он провел весь матч. Каждое его действие было невпопад. Сколько запоротых потенциально опасных атак. Ну а то, что он типо сделал гол, ну это была простая случайность. Отвратительный матч. И я не понимаю, почему он играет во всех играх от звонка до звонка.
Да какой худший? Самый опасный игрок Мадрида - это Винисиус.
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Djone Evans
Бензема в этом году - это худшая версия. Даже "Бензема 2017г." не настолько ужасно играл ☝️
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Djone Evans
Ответ Верховный Лорд
Бенземе, по хорошему, надо было 0 ставить
Бензема в этом году - это худшая версия. Даже "Бензема 2017г." не настолько ужасно играл
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soulsick
Лично я не понял лишь одно в сегодняшнем судействе - почему судьи, включая тех, что на ВАР, проигнорировали очевиднейшее нарушение на Карвахале за несколько секунд до гола.

Если открыть правила и посмотреть, то там легко можно найти, как минимум, два пункта (на выбор), из которых прямо следует, что это нарушение. ИМХО, во многом из-за этого раздосадованный Дани после этого завалил игрока Барсы, отказываясь принять факт игнорирования нарушения на нем, по сути, имевший голевое последствие для Реала.

Одно дело - если бы это было нарушение на игроке Барсы, тогда свисток был бы в пользу провинившейся команды, но нет, это было нарушение "в атаке" - матч должен был быть остановлен, и должен был быть штрафной в пользу Реала.
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Cat Behemoth
Начо - 4, а Менди - 6... По ходу, рандомно просто раскидали циферки.
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Robs8n Madrid
Ответ Макс Кидалов
Ты видно футбол первый раз в жизни смотришь
Футбол я смотрю столько, сколько ты лет не прожил еще.
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Дри66линг Нейа
Куртуа>Бензема...)
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Asad Usmanhodjaev
Уважаю Кроса, но он слишком статичный, тот же Себальйос со своим движением большего дал бы
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Макс Кидалов
Ответ Robs8n Madrid
Худший игрок на поле у Реала был Винисиус. И я не могу понять, почему он провел весь матч. Каждое его действие было невпопад. Сколько запоротых потенциально опасных атак. Ну а то, что он типо сделал гол, ну это была простая случайность. Отвратительный матч. И я не понимаю, почему он играет во всех играх от звонка до звонка.
Ты видно футбол первый раз в жизни смотришь
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ДЖИН
По факту Лучший у Реала. От разгрома спас.
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Arthur Jacob
Просто Куртуойс не играл во времена Месси
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Universal1000
Ответ llolishe
Так наоборот-вратарь спас от разгрома Реаль)
Так это понятно.
О том и речь.
На каком дне надо быть, чтобы даже просирая лучшим оказался вратарь.
А если бы он был не лучшим? Опять разгром? Десятый в 21 веке от Барсы против по сути нуля в ответ? Ну и ну.((
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Born is the King
Это конечно не Ливер с Милнером и Трентом. Против нормальных игроков видно как Кроос и модрич сдали
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Crawling
Модрич был лучшим из полевых у Реала
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Игорь Климов
Вполне справедливые оценки.
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-2
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Robs8n Madrid
Ответ Верховный Лорд
Бенземе, по хорошему, надо было 0 ставить
Худший игрок на поле у Реала был Винисиус. И я не могу понять, почему он провел весь матч. Каждое его действие было невпопад. Сколько запоротых потенциально опасных атак. Ну а то, что он типо сделал гол, ну это была простая случайность. Отвратительный матч. И я не понимаю, почему он играет во всех играх от звонка до звонка.
+16
-6
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llolishe
Ответ Universal1000
Просрать матч и иметь лучшим вратаря при этом. Мда...командочка конечно та еще.
Так наоборот-вратарь спас от разгрома Реаль)
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Raul Bloodworth
Худший Менди, который в очередной раз провалился. Его нельзя к основе подпускать, пускай гниет на лавке с азаром.
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