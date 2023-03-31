Отаменди сделал тату с Месси на животе в честь победы на ЧМ-2022: «Ты история футбола и вся Аргентина»

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Николас Отаменди стиль Футбол

Николас Отаменди сделал тату с Лионелем Месси в честь победы Аргентины на ЧМ-2022.

Защитник сборной Аргентины и «Бенфики» показал тату на правой стороне живота, где изображен игрок «ПСЖ», касающийся Кубка мира, а также стоящий спиной и воздевающий руки к небу.

Под изображениями Месси есть надпись «Как мне докажут, что магии не существует?», а также дата финального матча с Францией.

Месси выложил тату в своем инстаграме и написал: «Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но то, что такой коллега, друг, как Николас Отаменди, сделал эту татуировку – это нечто большее, чем нечто особенное».

«Вещи, которые ты видел, – ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг», – ответил Отаменди.

Фото: инстаграм Николаса Отаменди

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57 комментариев

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Sanchello
Ответ Мадридито
Не знаю 🤷🏻‍♂️ Хоть Месси великий,но набивать тату мужика на свое тело не понимаю…
во, прям слово в слово хотел написать)) все понятно, великий и т.д. Но бить татуху мужика себе, пусть это и герой нации и друг, ну такое себе занятие
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arnie
это странно, при том очень..
я не про тату в целом, тут каждый волен, а то что ее сделал одноклубник и на ней никого кроме его другого одноклубника, это фриковато как-то, я бы насторожился на месте Лео
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Domian
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Эти ребята просто помешанные) Вчера пересмотрел финальный матч! Мурашки были по телу, даже с учетом того, что результат известен. Как арги переживали!) Это нечто неописуемое. Спасибо этой команде бойцов за такой турнир и такой финал. Хотел бы я увидеть однажды такой же турнир от сборной России, когда они выходят на поле умирать, грызться, с поножовщиной...только лишь победить. Это команда мужчин. Их настрой передавался в глазах Эмилиано Мартинеса. Я навсегда стал его преданным болельщиком. И в его лице все остальные ребята. Восхищаюсь этой сборной.
Тут вот еще что, они же там все персофаны капитана, тот же Энцо, Маккалистер, Хулиан выросли на Лео.
Эми Мартинес персофан просто лютый.
Они сражались не только за страну но и за Месси.
Так что тут мотивация двойная, поэтому и победили.
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mr kovalsky
А татухи в честь пенок будут?
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VictorVallecano
Теперь у Отаменди всегда будут тройнички: его жена, он и Месси.
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Temp LC
Кто то ещё сомневается, то что это уже секта
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болельщег
Ответ Goofts
Для них это была мечта всей жизни, выйграть ЧМ, сходят с ума)
А для тебя мечта - научиться правильно писать слово "выИграть"
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red hikkikomori
Ответ МСД
Пластику делают только бабы, как Роналду. Аргентинцы мужики!!!
сам проверял?)
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Заур Гогуноков
Ответ Moscwow
Рамка ворот на ягодицах. Ну и точка в честь 5 пенок в 7 матчах
Все говорят о 5ти пенальти... А то, что Аргентина доменировала во всех матчах, играла на атаку, заставляя соперника фолить - об этом никто не скажет!
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Zidan GOAT
Ответ red hikkikomori
думаешь у них ещё не набиты?)
Я думаю до 12 лет ни один тату мастер не набьёт им )
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l1973
Пора мессе в президенты и папашку сделать министром финансов.
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bad_bear
Ответ Мадридито
Не знаю 🤷🏻‍♂️ Хоть Месси великий,но набивать тату мужика на свое тело не понимаю…
нужно ему посоветовать набить гномика, подкидывающего уголь в топку 🙈
на пятой точке, тоже в честь Месси 🤷🤭
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alexis2020
Ну у Отаменди вроде и Уолтер Уайт набит
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Peter Popov
Раньше Ленина со Сталиным набивали, теперь Месси с Кришем. Вытеснение гомоэротики оно такое
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Homelender_666
Ответ mArty-.-
тогда + Брэди, Вудс и три великих теннисиста
Абсолютно согласен, но я про три главных командных вида спорта.
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МСД
Ответ Ян Константинопольский
Все, Арги поплыли))))) Надо им всем идти пластику лица делать срочно под Месси))
Пластику делают только бабы, как Роналду. Аргентинцы мужики!!!
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МОНТЁР ТуПи
А чё не на члене!?
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Терминатор///Айлбибекович
Это еще что..Говорят ,что верные фанатики Кринжа накалывают себе внизу спины Роналду ,когда тот делает сииию.
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red hikkikomori
Ответ Терминатор///Айлбибекович
На Мундиале было видно,что вся команда билась за своего капитана,как и Лео за команду.Без Лео бы этой победы бы точно не было и все в команде благодарны ему за это.
Спасибо Кэп)
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Domian
Ответ Natalia Antonova
каждый сходит с ума по-своему
Это дань величию. В Европе величию поклоняются, в ЮА величие обожествляют.
Таков менталитет.
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red hikkikomori
Ответ Zidan GOAT
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думаешь у них ещё не набиты?)
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melmi
Ответ Мадридито
Не знаю 🤷🏻‍♂️ Хоть Месси великий,но набивать тату мужика на свое тело не понимаю…
Кто-то Че Гевару набивает, кто-то Месси
Их право, тем более у нас с ними менталитет разный и для них это нормально
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mArty-.-
Ответ Homelender_666
Месси, Грецки, Джордан=Величие
тогда + Брэди, Вудс и три великих теннисиста
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Ivan Ivanych
Сектанты
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Homelender_666
Ответ AnMe
Это щас кажется для многих странным, особенно для меня, тем более не сторонник тату. Но как Лео завершит карьеру, тогда поймут, какая была история великая. Благо многие и сейчас это понимают и ценят, отдают дань уважения при жизни. Пытаются запечатлеть момент. Такие редчайшие поклонники своего дела, которые рождаются раз в десятки лет. Уникальный талант, выращенный с упорной работой, терпением и характером, не говоря уже о том, что он держит уровень столько лет. Феномен.
Месси, Грецки, Джордан=Величие
+17
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