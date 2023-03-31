Отаменди сделал тату с Месси на животе в честь победы на ЧМ-2022: «Ты история футбола и вся Аргентина»

Николас Отаменди сделал тату с в честь победы Аргентины на .

Защитник сборной и «Бенфики» показал тату на правой стороне живота, где изображен игрок « », касающийся Кубка мира, а также стоящий спиной и воздевающий руки к небу.

Под изображениями Месси есть надпись «Как мне докажут, что магии не существует?», а также дата финального матча с Францией.

Месси выложил тату в своем инстаграме и написал: «Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но то, что такой коллега, друг, как , сделал эту татуировку – это нечто большее, чем нечто особенное».

«Вещи, которые ты видел, – ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг», – ответил Отаменди.

Фото: инстаграм Николаса Отаменди