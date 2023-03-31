Отаменди сделал тату с Месси на животе в честь победы на ЧМ-2022: «Ты история футбола и вся Аргентина»
Николас Отаменди сделал тату с Лионелем Месси в честь победы Аргентины на ЧМ-2022.
Защитник сборной Аргентины и «Бенфики» показал тату на правой стороне живота, где изображен игрок «ПСЖ», касающийся Кубка мира, а также стоящий спиной и воздевающий руки к небу.
Под изображениями Месси есть надпись «Как мне докажут, что магии не существует?», а также дата финального матча с Францией.
Месси выложил тату в своем инстаграме и написал: «Я видел много впечатляющих вещей, касающихся меня и чемпионата мира, но то, что такой коллега, друг, как Николас Отаменди, сделал эту татуировку – это нечто большее, чем нечто особенное».
«Вещи, которые ты видел, – ничто по сравнению с тем, что мы видим, играя вместе с тобой. Ты не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг», – ответил Отаменди.
я не про тату в целом, тут каждый волен, а то что ее сделал одноклубник и на ней никого кроме его другого одноклубника, это фриковато как-то, я бы насторожился на месте Лео
Эми Мартинес персофан просто лютый.
Они сражались не только за страну но и за Месси.
Так что тут мотивация двойная, поэтому и победили.
на пятой точке, тоже в честь Месси 🤷🤭
Таков менталитет.
Их право, тем более у нас с ними менталитет разный и для них это нормально