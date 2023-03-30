Гави разозлил партнеров по сборной Испании жесткой игрой на тренировках и нежеланием приходить на автограф-сессию (Relevo)

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обеспокоена поведением Гави.

Как сообщает Relevo, хавбек «Барселоны» сначала отказался прийти на автограф-сессию перед матчем против Норвегии (3:0) в отборе Евро-2024, что разозлило некоторых его товарищей по команде, а также федерацию. В итоге RFEF заставила 18-летнего футболиста явиться на мероприятие.

Также партнеры Гави по сборной выразили недовольство опасной игрой футболиста на тренировках. Несколько раз он шел в борьбу, рискуя травмировать партнеров.

на правах капитана пытался поговорить с и убедить его сбавлять обороты на тренировках, особенно в преддверии матчей.