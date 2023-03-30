Гави разозлил партнеров по сборной Испании жесткой игрой на тренировках и нежеланием приходить на автограф-сессию (Relevo)

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании квалификация Евро-2024 Альваро Мората Гави Футбол

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обеспокоена поведением Гави.

Как сообщает Relevo, хавбек «Барселоны» сначала отказался прийти на автограф-сессию перед матчем Испании против Норвегии (3:0) в отборе Евро-2024, что разозлило некоторых его товарищей по команде, а также федерацию. В итоге RFEF заставила 18-летнего футболиста явиться на мероприятие.

Также партнеры Гави по сборной выразили недовольство опасной игрой футболиста на тренировках. Несколько раз он шел в борьбу, рискуя травмировать партнеров.

Альваро Мората на правах капитана пытался поговорить с Гави и убедить его сбавлять обороты на тренировках, особенно в преддверии матчей.

 

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21 комментарий

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Бускетс это позиция
Ответ Parce
❗️Фернандо Поло (🌖): Источники в Испанской федерации отрицают, что Гави вел себя «резко» на тренировках. Они признают, что Гави всегда напряжен, но, как и другие игроки, он действует жестко. Они также отрицают, что его вызывали, чтобы упрекнуть за его поведение, и указывают на то, что, как и во всех командах, на тренировках иногда случаются стычки. Это правда, что Гави был вызван на автограф-сессии во время матчей сборных. Но на предыдущей тренировке игрок получил удар по голове и решил не ходить на автограф-сессию, потому что плохо себя чувствовал. Федерация приняла во внимание его просьбу и попросила Дани Ольмо заменить Гави. Дани согласился без проблем. Но после этого полузащитник «Барсы» почувствовал себя лучше и, наконец, пришел раздавать автографы. Источники из Федерации уверяют, что поведение Гави не вызывает никакого беспокойства. Они отмечают, что он немного рассеянный, но они помогают ему и даже шутят с ним по поводу его рассеянности. Но беспокоиться не о чем. Наоборот, Гави считают большим активом для национальной команды и, следовательно, для Федерации.
До спортса так долго доходила эта новость, что уже успели написать опровержение)
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Экселлент
Ответ Екн Лор
Как же жаль, что Рамос в Реале не застал Гави
На каждого бугая,найдется другой бугай!
В возрасте Гави,Серхио максимум бы что сделал, это заплакал и убежал,глупое сравнение,Гави ему чуть ли не в сыны годится!
Но я не удивлен, что ещё можно ожидать от тебе подобных
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azamjzhon
Очередная желтуха, или очередная атака на Барсу
+2
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Яхья Расулов
Ответ Moscwow
На привязь дикаря. Бестолковый недофутболист
не фанатам Реала говорить о его дикости
+7
-6
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Ramil Usmanov
Ответ Raul14
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Ты ещё под стол пешком ходил, когда Барса завоёвывала трофеи, громя реал.
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Екн Лор
Как же жаль, что Рамос в Реале не застал Гави
Согласен, хоть было бы кому ответить Сироже за его подлые прыжки в ноги сзади🤓
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градус ненависти
ничего, у старших партнёров по команде и тренерского штаба есть телефон его мамы, можно воздействовать через неё
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Moscwow
На привязь дикаря. Бестолковый недофутболист
+7
-4
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РВКИН СУ ГС СВ
Невероятный засранец растет , очень не люблю этого игрока, грязный, подлый , неадекватный
+1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Настоящий боец, судя по результатам мягкотелой Испании их все устраивает:)
Ну если у них капитан-Мората, то этим всё сказано😆
+7
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Raul14
Ответ Ramil Usmanov
Парнишке 18 лет и тяга играть! Пусть лучше RFEF обеспокоятся неадекватом Тебасом.
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Ramil Usmanov
Парнишке 18 лет и тяга играть! Пусть лучше RFEF обеспокоятся неадекватом Тебасом.
+9
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Val Smith
Бей своих чтоб чужие боялись!
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Maksat Mollayew
Информация, которая появилась вчера (что в RFEF были расстроены отношением Гави), была получена от близкого окружения Дани Себальоса в попытке дестабилизировать игрока.
Из телеграмма
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Nike of FW
уже было опровержение этой заказухи
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Soyench Perhatow
"Он злится на меня. " с. Тебас.
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Raul14
Ну это же игрок команды Негрейры и пасынок Пике)) Ему можно все))
+3
-3
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Boni Jek
Ничего страшного. Молодой слишком пока
+1
-2
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Екн Лор
Как же жаль, что Рамос в Реале не застал Гави
+37
-9
+28
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rigobersong
Настоящий боец, судя по результатам мягкотелой Испании их все устраивает:)
+24
-13
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error505
Агрошкольник)))
+2
-5
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Parce
❗️Фернандо Поло (🌖): Источники в Испанской федерации отрицают, что Гави вел себя «резко» на тренировках. Они признают, что Гави всегда напряжен, но, как и другие игроки, он действует жестко. Они также отрицают, что его вызывали, чтобы упрекнуть за его поведение, и указывают на то, что, как и во всех командах, на тренировках иногда случаются стычки.

Это правда, что Гави был вызван на автограф-сессии во время матчей сборных. Но на предыдущей тренировке игрок получил удар по голове и решил не ходить на автограф-сессию, потому что плохо себя чувствовал. Федерация приняла во внимание его просьбу и попросила Дани Ольмо заменить Гави. Дани согласился без проблем. Но после этого полузащитник «Барсы» почувствовал себя лучше и, наконец, пришел раздавать автографы.

Источники из Федерации уверяют, что поведение Гави не вызывает никакого беспокойства. Они отмечают, что он немного рассеянный, но они помогают ему и даже шутят с ним по поводу его рассеянности. Но беспокоиться не о чем. Наоборот, Гави считают большим активом для национальной команды и, следовательно, для Федерации.
+49
-8
+41
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