Гави разозлил партнеров по сборной Испании жесткой игрой на тренировках и нежеланием приходить на автограф-сессию (Relevo)
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обеспокоена поведением Гави.
Как сообщает Relevo, хавбек «Барселоны» сначала отказался прийти на автограф-сессию перед матчем Испании против Норвегии (3:0) в отборе Евро-2024, что разозлило некоторых его товарищей по команде, а также федерацию. В итоге RFEF заставила 18-летнего футболиста явиться на мероприятие.
Также партнеры Гави по сборной выразили недовольство опасной игрой футболиста на тренировках. Несколько раз он шел в борьбу, рискуя травмировать партнеров.
Альваро Мората на правах капитана пытался поговорить с Гави и убедить его сбавлять обороты на тренировках, особенно в преддверии матчей.
В возрасте Гави,Серхио максимум бы что сделал, это заплакал и убежал,глупое сравнение,Гави ему чуть ли не в сыны годится!
Но я не удивлен, что ещё можно ожидать от тебе подобных
Из телеграмма
Это правда, что Гави был вызван на автограф-сессии во время матчей сборных. Но на предыдущей тренировке игрок получил удар по голове и решил не ходить на автограф-сессию, потому что плохо себя чувствовал. Федерация приняла во внимание его просьбу и попросила Дани Ольмо заменить Гави. Дани согласился без проблем. Но после этого полузащитник «Барсы» почувствовал себя лучше и, наконец, пришел раздавать автографы.
Источники из Федерации уверяют, что поведение Гави не вызывает никакого беспокойства. Они отмечают, что он немного рассеянный, но они помогают ему и даже шутят с ним по поводу его рассеянности. Но беспокоиться не о чем. Наоборот, Гави считают большим активом для национальной команды и, следовательно, для Федерации.