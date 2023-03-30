Малком о Семаке: «Лучший тренер в России. Он для нас как отец зачастую»
Малком назвал Семака лучшим тренером в России.
– Все четыре года в России вы работаете с одним тренером – Сергеем Семаком. Какие у него сильные стороны?
– Могу назвать его лучшим тренером в России. В моей карьере было немало разных клубов, и Семак – один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать.
Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец. Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно.
Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова. Считаю, у него потрясающий штаб. Это те люди, без которых невозможно представить последние успехи «Зенита». Каждый из них отвечает за свой участок и очень хорош в этой профессии, – сказал полузащитник «Зенита».
Что-то такое же было.
Я до сих пор уверен что его брали только и исключительно для этого- успокоить команду и болельщиков после манекенно-цыганского безвременья. Как оказалось, это помогло и в спортивных результатах.
Как по расписанию.
Надо было Сергея Богдановича назначать.
4-ре раза подряд выиграл чемпионство, в мае оформит пятое!
скоро будут требовать вернуть зенит в лч, потому что все хотят халявные 6 очков😁😁😁
даже своего игрока на контракте не смог отстоять
любой тренер хоть с зачатками достоинства подал бы в отставку если о тебя начальство вытирает ноги