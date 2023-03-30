Малком о Семаке: «Лучший тренер в России. Он для нас как отец зачастую»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком назвал Семака лучшим тренером в России.

– Все четыре года в России вы работаете с одним тренером – Сергеем Семаком. Какие у него сильные стороны?

– Могу назвать его лучшим тренером в России. В моей карьере было немало разных клубов, и Семак – один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать.

Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец. Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно.

Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова. Считаю, у него потрясающий штаб. Это те люди, без которых невозможно представить последние успехи «Зенита». Каждый из них отвечает за свой участок и очень хорош в этой профессии, – сказал полузащитник «Зенита».

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29 комментариев

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encaro_one
Семак из Африки взял себе домой ребят?
Что-то такое же было.
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тралмейстер
Ответ ТрактоПоктер
Да ну бред же Всей Москве известно, что Семак не тренер и вообще мямля и ничего из себя не представляет.... И вообще- отнимите у него всех бразильцев и все бабло !
Напоите вусмерть и свяжите что б наверняка. А то Москва плачет. Он и мямля, и не тренер, и ничего из себя не представляет, а чемпионит исправно.Вот беда.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Питекантроп
Анна давно хотела нeгра усыновить)
Мерзковато, не кажется?
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Михаил Хромаков
Ответ ТрактоПоктер
Да ну бред же Всей Москве известно, что Семак не тренер и вообще мямля и ничего из себя не представляет.... И вообще- отнимите у него всех бразильцев и все бабло !
вы думаете что этих людей переубедят слова Малкома? Который из наших тренеров только с Семаком и работал, с кем он сравнивает?
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Михаил Хромаков
Ответ delicatefirefox
Спартак сила, хотел Вам напомнить, что во времена первого чемпионства у Семака был целый 1 бразилец в распоряжении. Имя ему Эрнани. В то же самое время в Спартаке их было в 3 раза больше (Айртон, Фернандо, Луиз Адриано). Так это я к чему? Может, не в бразильцах счастье?
У Семака там зато было народу на три команды, то что слепил из них что-то путное и отсеял все лишнее безусловно респект, правда все равно не хватило игроков, пришлось Ракицкого, Барриоса, Азмуна докупать
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rarog
Знаете, я отхвачу минусов от красно-белых представителей "всей России", но на мой взгляд, отрицать то, что Семак с самого прихода выстроил внутренний климат команды может только совсем сектант.
Я до сих пор уверен что его брали только и исключительно для этого- успокоить команду и болельщиков после манекенно-цыганского безвременья. Как оказалось, это помогло и в спортивных результатах.
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Данко Лазович
и футболистом был отличным. и тренером стал не хуже.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Спартак сила
Семак без бразильцев обычный физрук школы номер три
Драть 7так квалификации хватает
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schwein
Традиционный приход страдальцев на ветку Семака.
Как по расписанию.
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ZenitFan
Ответ Матвей Шацкий
Однозначно "лучший" тренер в России, сейчас любому тренеру дай Зенит – к чемпионству приведёт
это просто ты футболом стал интересоваться только сейчас, поэтому такие выводы делаешь.
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Caniball
Поторопилась Бавария конечно с назначение.
Надо было Сергея Богдановича назначать.
4-ре раза подряд выиграл чемпионство, в мае оформит пятое!
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Пас на пустые для Роналду
Ответ Ваня Шипитко
Семак хорошо показал себя в ЛЧ, так что хейтеры могут просто помолчать
Себя хорошо, команду плохо
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Ковид 07.10.52
А Миллер для него пахан...ждем историю любви и к нему от риобургцев...
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delicatefirefox
Ответ Спартак сила
Семак без бразильцев обычный физрук школы номер три
Спартак сила, хотел Вам напомнить, что во времена первого чемпионства у Семака был целый 1 бразилец в распоряжении. Имя ему Эрнани. В то же самое время в Спартаке их было в 3 раза больше (Айртон, Фернандо, Луиз Адриано). Так это я к чему? Может, не в бразильцах счастье?
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Дмитрий9779
Такая атмосфера и должна быть в команде.
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tyuiop tyuiop
Ответ Ваня Шипитко
Семак хорошо показал себя в ЛЧ, так что хейтеры могут просто помолчать
да, гроза Брюгге и других клубов с бюджетом в 10 раз меньше 🤣🤣🤣
скоро будут требовать вернуть зенит в лч, потому что все хотят халявные 6 очков😁😁😁
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tyuiop tyuiop
Ответ ТрактоПоктер
Да ну бред же Всей Москве известно, что Семак не тренер и вообще мямля и ничего из себя не представляет.... И вообще- отнимите у него всех бразильцев и все бабло !
а разве нет?
даже своего игрока на контракте не смог отстоять
любой тренер хоть с зачатками достоинства подал бы в отставку если о тебя начальство вытирает ноги
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Arti22
Святой отец*
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tyuiop tyuiop
у него и без вас детей полно
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Поцелуй Оздоева
Ответ Матвей Шацкий
Однозначно "лучший" тренер в России, сейчас любому тренеру дай Зенит – к чемпионству приведёт
Обожаю эти мантры
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Мукунку хороший
Ответ ТрактоПоктер
Да ну бред же Всей Москве известно, что Семак не тренер и вообще мямля и ничего из себя не представляет.... И вообще- отнимите у него всех бразильцев и все бабло !
Теперь да… благодарим что просветил)))
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Питекантроп
Анна давно хотела нeгра усыновить)
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cmorblr
Сыновьям сельдерей в голову ударил, можнo понять
+4
-6
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goshforever
Слишком хвалебные слова для легионера. Перелизал
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goshforever
Ответ Матвей Шацкий
Однозначно "лучший" тренер в России, сейчас любому тренеру дай Зенит – к чемпионству приведёт
Луческу и Манчини не дадут соврать
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