Малком о Семаке: «Лучший тренер в России. Он для нас как отец зачастую»

назвал Семака лучшим тренером в России.

– Все четыре года в России вы работаете с одним тренером – . Какие у него сильные стороны?

– Могу назвать его лучшим тренером в России. В моей карьере было немало разных клубов, и Семак – один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать.

Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец. Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно.

Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова. Считаю, у него потрясающий штаб. Это те люди, без которых невозможно представить последние успехи «Зенита». Каждый из них отвечает за свой участок и очень хорош в этой профессии, – сказал полузащитник « ».