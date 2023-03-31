Валерий Газзаев: «Путин – сильный лидер, человек слова. Такой и нужен России. Видим, какой страну он принял и в какой живем сейчас»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал президента России Владимира Путина сильным лидером.
– В 2012-м вы стали доверенным лицом Владимира Путина. Почему выбрали этого политика?
– Когда Владимир Путин стал исполнять обязанности президента России, было очевидно, что это сильный, волевой, уверенный и ответственный лидер. Человек слова.
Мы видим, какой страну он принял и в какой живем сейчас. Думаю, вот такой человек и нужен России, – сказал бывший депутат Госдумы.
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Дальше, ну в 90е все постсоветские страны и страны бывшего советского блока жили неважно. Это вполне объяснимо. И сейчас посмотрите на Чехию, Хорватию, Словению, Польшу, Венгрию, страны Балтии. Да хотя бы Казахстан и Грузию. Что, никаких изменений нет по сравнению с 90ми?
белая горячка
Опять хочу в депутаты- мечтал В.