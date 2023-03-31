Валерий Газзаев: «Путин – сильный лидер, человек слова. Такой и нужен России. Видим, какой страну он принял и в какой живем сейчас»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Матч ТВ Футбол

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал президента России Владимира Путина сильным лидером.

– В 2012-м вы стали доверенным лицом Владимира Путина. Почему выбрали этого политика?

– Когда Владимир Путин стал исполнять обязанности президента России, было очевидно, что это сильный, волевой, уверенный и ответственный лидер. Человек слова.

Мы видим, какой страну он принял и в какой живем сейчас. Думаю, вот такой человек и нужен России, – сказал бывший депутат Госдумы.

«Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин». Карвальо о встрече с президентом России

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175 комментариев

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Evgeniy Bozylev
Какой кликбейтный заголовок, предчувствую множество комментариев))
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Станислав Л
Ответ Natalia_777
Уж не знаю , что там принял Путин , но такого уровня казнокрадства и распила бюджета как при нём, не было , мне кажется , и в царской России...
из личного опыта пример? В России так было всегда
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Лёха Жданчик
Газаев лает .....караван идет
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Andrewxyz
Это троллинг от усатого.
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Станислав Л
Ответ Артём Горбенко
когда же персонажи, по типу этого, поймут, что стратегу просто невероятно повезло, что при нём цена на нефть взлетела до небес и именно на его правление пришлось великое снижение преступности (в России оно началось с опозданием)
при нем цена падала до 20 баксов, если ты не в курсе
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Саша Мокрушин
А что Газзаев уже бывший депутат ? или М.Большаков желаемое за действительное выдаёт.
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Заяцволк
Ответ Сергей Носков
Слушай, ну за такой пост ты вправе требовать у начальства не обычные 15 рублей, а целый полтинник!
Блин, у вас реально методичка заела "15 рублей, 15 рублей, 15 рублей, пропаганда, 1 канал, Соловьёв, пропаганда, 50 рублей, Киселёв" )) Что это вообще за аргумент ? Какие блин 15 рублей ? )
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Togliattinec
Ответ Заяцволк
Назови страну, где как-то по-другому ? В которой будущее не туманно. Бываю периоды, когда надо отстаивать свои права, и поэтому какое-то время приходится пожить в страхе. А тут какие нежности "Ой, 1 год живём в страхе, всё пропало", ничего страшного
ух ты, оказывается, что вы отрицаете пирамиду Маслоу, где он говорит, что людям важен комфорт и чувство безопасности. А взамен его концепции что предложить можете?
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Саша (Тольятти)
Ответ Денис Т.
Человек слова... 1) Пенсионный возраст повышать не будем (с) 2) Конституцию менять не будем (с) 3) На третий срок не пойду (с) 4) Воевать будут только контрактники, никаких срочников (с)
А в других то странах намного хуже(с)
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masterdanila
Ответ BeastI666I
а Петр 1 с его потешными полками. Мальчик развлекался тем, что крепостные убивали и калечили друг друга в имитации сражений.
так то были будни, неизбежный процесс познания...😀
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Evgeniy Bozylev
Ответ Заяцволк
"обещал никогда не менять Конституцию" - ещё один лжец ) Наша оппозиция постоянно наезжает на власть, мол они обманывают, но при этом сами рассказывают такую ложь, которая не снилась даже власти и её пропагандистам ) Да не обещал он не менять конституцию. Покажи пруф, где он это обещает. Он в 2008 говорил "Я против изменения в конституции", а в 2018 говорил "Я не планирую менять конституцию". Ну блин, я сегодня против, а завтра за, в чём вопрос ? Сегодня я против съесть кашу манную, а завтра я буду за. Планы имеют свойство меняться исходя из текущей ситуации. Но обещаний там никаких не было. Поэтому наша честная оппозиция снова лжёт, приписывая ему обещания, которые он не давал. Про пенсионный возраст да, это можно считать за обещание, которое он не сдержал
он сказал не пойдет на 3й срок. Даже статей с этим интервью куча. Погугли
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Corde Fidelium
Ответ ыфвфывфыв авфыаыва
вот только по экономике россию догнали уже казахстаны грузии украины белорусы всякие и т.д. я уж не говорю про то как китай обогнал и турция... а все были +- одинаковые вначале его пути
Чушь не лепи. Сколько больших инфраструктурных объектов построили тобой вышеперечисленные страны? Кроме Китая. Не одного. Ну хотя вам с нeдостраны виднее.
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stern
А Валерий Газзаев – замечательный тренер. Был. А теперь сумасшедший дед. Выводы делайте сами.
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Заяцволк
Ответ Digger86
4) На крейсере "Москва" были только контрактники? Или они не воевали по вашему мнению?
Хз, может и только контрактники, а кто ещё ? Или он был просто на дежурстве, но не воевал, сложно сказать. Не, если там были не только контрактники, и он воевал, значит тут тоже можно считать обманом с его стороны, не вопрос
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Владимир Ожигнед
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Станислав Л
Ответ Растиньяк
Сильный лидер? Поржал
полегчало?
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Cardell
Да теперь живем в стране в которой можно уехать на зону за лайки, комментарии и картинки!
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Zakal
Ответ Olga Dunyak
ваше? белая горячка
зачем мне описание вашей мед карты?
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Evgeniy Bozylev
Ответ Гоша Петров
Время Ельцинской России это самое ужасное что может быть,бедность,наркомания,безработица,вы не жили в это время,только дурак может может сравнивать нынешнее сытое время с тем ужасным.
А сейчас в Росии нет ни бедности, ни наркомании, ни безработицы))) кстати при Ельцине нефть была 8-12 долларов за баррель. А в 80е вы жили? Вот эти фотки с баночками хрена и талонами на продукты вам знакомы? Вам когда больше нравилось жить, в 1989 или 1999 году?
Дальше, ну в 90е все постсоветские страны и страны бывшего советского блока жили неважно. Это вполне объяснимо. И сейчас посмотрите на Чехию, Хорватию, Словению, Польшу, Венгрию, страны Балтии. Да хотя бы Казахстан и Грузию. Что, никаких изменений нет по сравнению с 90ми?
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Olga Dunyak
Ответ Zakal
а какие территории украины анексированы?львов и подобные эльфийские города никто не трогает.остальное это все наше
ваше?
белая горячка
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Станислав Л
опять спортивная новость на политическом сайте
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Corde Fidelium
Ответ Правда России
Самое главное, какой он страну оставит… В состоянии войны, круговой изоляции, под каблуком у Китая и с потерянной Украиной
Про Китай сам придумал, или у себя на единственном канале посмотрел? Какие вы там все смешные.
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Вячеслав Тотров
Давно забытое покалывание усиками-подумал В.
Опять хочу в депутаты- мечтал В.
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ariuntrius
Ответ Алексей Сигаев
По факту сейчас суверенитета у нашей страны значительно больше, чем в 2000 году. И это очень хорошо. Это огромное управленческое достижение Путина.
Продавать национальное богатство несколько раз дешевле и зависеть от Китая - это суверенитет? Боже какой дурачек
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Олег Елфутин
Жополи3 очередной
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