«Иранцы ничего выдающегося не показали. У России правильная стратегия – привлекать молодых, перспективных игроков с хорошим будущим». Газзаев о матче сборной

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев считает, что Иран не показал ничего особенного в матче с Россией (1:1).

«С одной стороны, результат, конечно, приемлемый. Но из‑за большого количества новых игроков не было сыгранности, качества игры. 10-15 минут сборная России показывала неплохой футбол, а потом было преимущество Ирана.

В обороне чувствовалась несыгранность, в атаке не было креативный действий, индивидуальных качеств, как, например, когда Антон Зиньковский заработал пенальти. Этого сборной не хватало. Разрывы между линиями были.

При этом состав на сегодняшний день, по моему мнению, был оптимальный. Были и опытные игроки. Очень важно, чтобы была сыгранность, чтобы игроки чувствовали друг друга. Неслучайно Валерий Карпин делал замены и выпускал Константина Тюкавина с Даниилом Фоминым – игроков, выступающих за одну команду, чтобы были определенные связи.

Иранцы ничего выдающегося не показали – просто били вперед, там выигрывали борьбу и создавали голевые ситуации. Но, как говорится, игра забудется, а результат останется. Это говорит о том, что наша сборная должна чаще собираться.

Я считаю, что у сборной правильная стратегия – привлекать молодых, перспективных игроков, у которых хорошее будущее. Потому что мы находимся в изоляции и неизвестно, сколько это продлится.

Привлекать молодых футболистов в текущей ситуации важно. Думаю, во второй игре, с Ираком, доверят место тому же Сергею Пиняеву и другим игрокам», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

К сожалению, сборная России – это фантом

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gani
Боюсь представить что было бы если бы Иран показал что-то выдающееся. У них и так полное преимущество было во втором тайме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ямковой
Ответ blaugrano
Если и Ирак не обыграют, то стоит задуматься о переходе в африканскую конфедерацию.
Я думаю что африканская конфедерация более конкурентная чем азиатская
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m1t9
он вообще эту игру смотрел? иран ничего не показал, но били бы чуть точнее по нашим воротам, уехали бы с 1-3. еле ноги унесли, даже тряпка ловчев что-то подозревает, а газзаев ну истинно пёс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Питерский
Вспомнился анекдот, про перспективы как у пса, шарика……
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Походу Газзаев матч не смотрел, большую часть матча Иран тупо возил противника по полю.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
А как переводится постоянное "гав-гав"?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Древний спартач
Надо отменить чемпионат и дать сборной чаще собираться . Только я не понимаю , а зачем ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Да хранит Карпина Святой Георгий...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Ну и даёт! Вместо того чтобы сказать что нужно срочно срочно уволить руководство рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым и весь штаб сборной Газзаев пишет что все прекрасно прекрасная маркиза!
Газзаев, а что тогда по Вашему мнению плохо?
Или ещё может быть хуже чем сейчас?
Газзаев удивил.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
У нас всё замечательно, гав-гав-гав!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Andrew Chepaylo
Главное чтоб Афган обыграли же🤷
В +40 на открытом стадионе можно и проиграть и Афганистану.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Ответ blaugrano
Если и Ирак не обыграют, то стоит задуматься о переходе в африканскую конфедерацию.
Я думаю лучше в азиатскую, в африканской сильные сборные
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ blaugrano
Без паники! На такой случай имеется Океания.
А на крайний случай - Антарктида))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ blaugrano
Если и Ирак не обыграют, то стоит задуматься о переходе в африканскую конфедерацию.
Главное чтоб Афган обыграли же🤷
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
И вообще у России украли чемпионство в Катаре, ахах

Каким же идиотом газзаев выглядит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
через 10 лет после разгромного поражения от Абхазии: «абхазцы ничего выдающегося не показали. У России правильная стратегия – привлекать молодых, перспективных игроков с хорошим будущим».
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Камбоджа Иванов
Там где их будут уничтожать Нигерия, Камерун и Кот-д’Ивуар ?
Без паники! На такой случай имеется Океания.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Иранцы ничего выдающегося не показав возили нашу сборную и могли выиграть с разницей в пару мячей. И играет сборная вечно от обороны, в прессинг на чужой половине в принципе не вступает, так играли лет 15-20 назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ blaugrano
Если и Ирак не обыграют, то стоит задуматься о переходе в африканскую конфедерацию.
Там где их будут уничтожать Нигерия, Камерун и Кот-д’Ивуар ?
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Если и Ирак не обыграют, то стоит задуматься о переходе в африканскую конфедерацию.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Spike: that’s my boy!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eleman SPb
ничего выдающегося не показали, просто забили один год и не дали забить себе больше одного...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Наша любимая рубрика: соперник ничем не удивил
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
В обороне чувствовалась несыгранность, в атаке не было креативный действий, индивидуальных качеств.

А в остальном все прекрасно, просто прекрасно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий