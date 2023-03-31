Кукуян об оскорблениях с трибун: «Зачем мне реагировать на фразы про мужа у судьи? У меня есть жена. Раньше мог сказать «заткнись», сейчас понимаю, что бесполезно»

Теги премьер-лига Россия судьи болельщики Sports.ru Павел Кукуян брань контент Футбол

Арбитр Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал, как реагирует на оскорбления.

– Судей в интернете сильно оскорбляют. Игнорируете?

– Научился абстрагироваться и не читать плохое про себя. Не сразу пришел к этому, конечно. Кстати, мало самому абстрагироваться: надо еще родителей, супругу просить не читать комментарии.

Ведь часто люди пишут просто чтобы написать. Они даже не в курсе, кто судил – Кукуян, Безбородов, Карасев. Человеку главное впрыснуть – и чтобы это обсуждалось. Для людей никаких последствий – они сказали/написали и забыли. А ты читаешь и думаешь, что какой-то не такой.

Со временем понял, что статьи еще можно прочитать, а вот комментарии – никогда. Как ни старайся, как ни абстрагируйся, все равно расстраиваешься, когда читаешь про себя плохое.

– А в реальности? Например, вам кричат с трибун: «Судья – пидорас». Или: «У судьи есть муж». Как реагируете?

– Очень редко слышишь, что кричат с трибун. Ты ассистента-то не слышишь, о каких трибунах говорить.

– Это кричат и до игры, когда вы на поле выходите – там невозможно не услышать.

– Раньше, возможно, мог на эмоциях сказать что-то в духе: «Заткнись». Сейчас такое недопустимо. Понимаю, что бесполезно и ни к чему хорошему не приведет. Если что-то слышишь, то это уже как белый шум воспринимается. У меня есть жена – зачем мне реагировать на эти фразы про мужа, – высказался Кукуян.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна

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12 комментариев

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zanuda59
А жена знает, что у него есть муж?😁
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Кеша
Ответ tyuiop tyuiop
ниче, вот ввели фанайди и все стало хорошо
Природа любит равновесие. Если природа наградит тебя богатством иметь внуков, в чем я сомневаюсь, то хотел бы тебя услышать.
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nugoboss
Раньше так шутили, говорили у всех судей, мамы и жёны всегда в положении. 😁
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d.xoxlov
А жену эту зовут Ян Бобровский?
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tyuiop tyuiop
Ответ Кеша
Фанаты , такие фанаты . Жаль , что маленьким внукам приходится что -то объяснять или отвлекать от таких кричалок и оскорблений .
ниче, вот ввели фанайди и все стало хорошо
+6
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Михаил1970
На вопрос на такой есть ответ простой-
Если б я был судья — был бы холостой!
+8
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Яков Фридман
Кто она? Бабаян?
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Алар
Футбольного судью обзывали ещё в советское время, откуда это все идет и почему. Сейчас тоже самое... Власть нельзя, армию нельзя... - сразу уголовка! Ну, а рефери можно, пока... Терпите, ребята))
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Кеша
Фанаты , такие фанаты . Жаль , что маленьким внукам приходится что -то объяснять или отвлекать от таких кричалок и оскорблений .
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Забил ли Заболотный?
Ответ Dizzod
ого и жена есть и муж. fullhouse
небось просто любовница. Для разнообразия
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Dizzod
ого и жена есть и муж. fullhouse
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-4
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Niko [Ars]
у судьи есть муууж
у судьи есть муууж
у судьи есть муж
у судьи есть муж
у судьи есть муууж!
0
-7
-7
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