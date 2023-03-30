Уэйн Руни: «Ман Сити» обгонит «Арсенал». За 10 матчей до конца начинаешь чувствовать настоящее давление, и оно может быть слишком велико»
Уэйн Руни считает, что «Манчестер Сити» сохранит чемпионство.
«Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет АПЛ, но думаю, что «Сити» его опередит. Это будет интригующе.
Я считаю так потому, что «Арсенал» не так давно вышел на свои нынешние позиции, давление может быть слишком велико. Когда до конца остается 10 матчей, ты начинаешь чувствовать настоящее давление. Поэтому мне и интересно, сможет ли «Арсенал» продолжить делать то, что делал весь сезон.
Эрлинг Холанд невероятен. Я люблю смотреть, как он играет. Он точно побьет не один рекорд», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед».
второй состав выпускать?
только где он в Сити?
для Клоппа это будет ещё один жизненноважный матч в борьбе за четвёрку, наверняка чихать он хотел на Гвардиолу
Всё в руках Арсенала в АПЛ…
5 очков отрыв и 10 матчей.
Но сказал он по делу , к сожалению