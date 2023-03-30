Уэйн Руни: «Ман Сити» обгонит «Арсенал». За 10 матчей до конца начинаешь чувствовать настоящее давление, и оно может быть слишком велико»

Теги Уэйн Руни Манчестер Сити МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Уэйн Руни считает, что «Манчестер Сити» сохранит чемпионство.

«Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет АПЛ, но думаю, что «Сити» его опередит. Это будет интригующе.

Я считаю так потому, что «Арсенал» не так давно вышел на свои нынешние позиции, давление может быть слишком велико. Когда до конца остается 10 матчей, ты начинаешь чувствовать настоящее давление. Поэтому мне и интересно, сможет ли «Арсенал» продолжить делать то, что делал весь сезон.

Эрлинг Холанд невероятен. Я люблю смотреть, как он играет. Он точно побьет не один рекорд», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед».

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20 комментариев

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wadwill13
Ответ Доминатор3000
Да у Пепа достаточно глубины состава и опыта,чтобы требл взять. Всё в руках Арсенала в АПЛ… 5 очков отрыв и 10 матчей.
чел... какая глубина состава? у него 14-16 человек в обойма способныхдавать результат.. из них к-5 постоянно играют недолесенрые или на уколах... у пепа нет глубины сомтава... то что в команде 26-30 человек это никогда не было и на будет глубиной состава. вот пример псж. на каждую позицию по 2 человека и что? они го овы играть?да играли хорошо. но получают игровую практику раз два в месяц... кто будет играть на полную если физически на могут находится в игровом тонусе? забудь про глубину состава. её ни у кого нет и не было. в каждом топ клубе всего 14... иногда 16 человек максимум которые при заменах могут не ухудшилось игру... и всегда в каждом таком составе есть травмированые или недолеченные, каждый с разным периодом выхода на игровой годовой пик формы. идеал когда из 3-5 лидеров клуба игровой пик у 3-4 в год соединяются, тогда клуб сверкает всех на пути... у папа же такого в этом году нет... как и у арсенала и прочих ( спасибо чм в декабре)
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Under
Ответ Алексей Елистратов
Все зависит от того насколько Пеп готов цепляться за АПЛ и ЛЧ. Сразу за 2 зайцами нельзя в его случае. Одно надо отпустить и концентрироваться на другом. Если Сити даст бой Ливерпулю в субботу - это будет знак того, что Сити готов положить на алтарь победы в АПЛ все. Как делал это не раз. Бавария лишь будет рада такому стремлению и истощению Сити после Ливерпуля.
отпустить это как?
второй состав выпускать?
только где он в Сити?
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Under
Ответ Алексей Елистратов
Ливерпуль будет драться. для Клоппа это очередная демонстрация того, насколько он готов в очередной раз обыграть Гвардиолу. Глубина состава или нет, футболисты Сити явно хотят выиграть ЛЧ. Особенно центральная зона. Они брали АПЛ много раз. а вот ЛЧ - заветная цель того же Брюни, Силвы, Мареза и Гюндогана. Если будет поражение от Ливера - никто не огорчится, все поймут расклад и будут отдавать себя полностью с Баварией, потому что это фактически скрытый финал, но из двух матчей. Я не списываю Реал, но во второе чудесное спасение не верю.
какая демонстрация, о чём вы?
для Клоппа это будет ещё один жизненноважный матч в борьбе за четвёрку, наверняка чихать он хотел на Гвардиолу
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113k
Как будто у МС не будет игр с Баварией, кубка англии?
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Леван Сиукаев
такие же слова я слышал и 20 туров назад,и чтото не видно,что Арсенал как то собирается сдавать свои позиции(и по результатам и по качеству игры)
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Джанлука Нальюка
У Арсенала есть игра и результат. И характер появился. АПД пойдет на пользу чемптонство Арсенала
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Алексей Елистратов
Ответ Доминатор3000
Да у Пепа достаточно глубины состава и опыта,чтобы требл взять. Всё в руках Арсенала в АПЛ… 5 очков отрыв и 10 матчей.
Ливерпуль будет драться. для Клоппа это очередная демонстрация того, насколько он готов в очередной раз обыграть Гвардиолу. Глубина состава или нет, футболисты Сити явно хотят выиграть ЛЧ. Особенно центральная зона. Они брали АПЛ много раз. а вот ЛЧ - заветная цель того же Брюни, Силвы, Мареза и Гюндогана. Если будет поражение от Ливера - никто не огорчится, все поймут расклад и будут отдавать себя полностью с Баварией, потому что это фактически скрытый финал, но из двух матчей. Я не списываю Реал, но во второе чудесное спасение не верю.
+2
-1
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Okaka
Ответ Доминатор3000
Да у Пепа достаточно глубины состава и опыта,чтобы требл взять. Всё в руках Арсенала в АПЛ… 5 очков отрыв и 10 матчей.
нет у него глубины
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-3
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Александра Александрова
Да и сам Сити может шандарахнуть , почему об этом никто не думает , Сити буксует очень сильно , еще матч с Ливерпулем , самым неудобным соперником ! Мое мнение у Арсенала больше шансов и у него уже нет еврокубков, которые отвлекают от этой гонки , да и видно у Арсенала глаза горят они более голодные , а Сити уже подноелся !
+2
-1
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DolJun
руни про судейское давление знает как никто другой, не зря ведь пользовался его преференциями годами в манчестере)
+4
-2
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Доминатор3000
Ответ Алексей Елистратов
Все зависит от того насколько Пеп готов цепляться за АПЛ и ЛЧ. Сразу за 2 зайцами нельзя в его случае. Одно надо отпустить и концентрироваться на другом. Если Сити даст бой Ливерпулю в субботу - это будет знак того, что Сити готов положить на алтарь победы в АПЛ все. Как делал это не раз. Бавария лишь будет рада такому стремлению и истощению Сити после Ливерпуля.
Да у Пепа достаточно глубины состава и опыта,чтобы требл взять.
Всё в руках Арсенала в АПЛ…
5 очков отрыв и 10 матчей.
+7
-2
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Arsenal till I Die
Тут согласен.
+1
-1
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Алексей Елистратов
Все зависит от того насколько Пеп готов цепляться за АПЛ и ЛЧ. Сразу за 2 зайцами нельзя в его случае. Одно надо отпустить и концентрироваться на другом. Если Сити даст бой Ливерпулю в субботу - это будет знак того, что Сити готов положить на алтарь победы в АПЛ все. Как делал это не раз. Бавария лишь будет рада такому стремлению и истощению Сити после Ливерпуля.
+6
-3
+3
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Direct free kick
Ответ carlitosway
какое давление в ле клоун, Арсенал там играл в пол ноги и даже на ответную игру со спортингом Артета выставил полуторный состав и то по итогу спортинг просто отскочил в доп время, а так еще скажи что Арсенал не выдержал давление в кубке англии и кл🤦🏽‍♂️
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Direct free kick
Ответ CHELSEA_2008
Ну да, давление в ЛЕ Арсенал не смог выдержать. В АПЛ будет ещё жёстче.
Рубен Аморим и Антонио Адан провёли успешную деканонизацию Европы
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-4
-4
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Iamliam
Какой же Руни не романтик. Да еще и как легенда МЮ выразил комплимент принципиальному сопернику бывшего клуба. Очень надеюсь что он ошибается!
+1
-1
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Пако
Руни в одном абсолютно прав: вся борьба в АПЛ ещё впереди и ещё ничего не предрешено.
+16
0
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OldRedWhite
Ответ ARAMIS777
Не хотелось бы, чтобы прогноз Уэйна сбылся.
Конечно !
Но сказал он по делу , к сожалению
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carlitosway
Ответ CHELSEA_2008
Ну да, давление в ЛЕ Арсенал не смог выдержать. В АПЛ будет ещё жёстче.
какое давление в ле клоун, Арсенал там играл в пол ноги и даже на ответную игру со спортингом Артета выставил полуторный состав и то по итогу спортинг просто отскочил в доп время, а так еще скажи что Арсенал не выдержал давление в кубке англии и кл🤦🏽‍♂️
+5
-10
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ARAMIS777
Не хотелось бы, чтобы прогноз Уэйна сбылся.
+7
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CHELSEA_2008
Ну да, давление в ЛЕ Арсенал не смог выдержать. В АПЛ будет ещё жёстче.
+8
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