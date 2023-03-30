Уэйн Руни: «Ман Сити» обгонит «Арсенал». За 10 матчей до конца начинаешь чувствовать настоящее давление, и оно может быть слишком велико»

считает, что « » сохранит чемпионство.

«Я надеюсь, что «Арсенал» выиграет , но думаю, что «Сити» его опередит. Это будет интригующе.

Я считаю так потому, что « » не так давно вышел на свои нынешние позиции, давление может быть слишком велико. Когда до конца остается 10 матчей, ты начинаешь чувствовать настоящее давление. Поэтому мне и интересно, сможет ли «Арсенал» продолжить делать то, что делал весь сезон.

невероятен. Я люблю смотреть, как он играет. Он точно побьет не один рекорд», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед».