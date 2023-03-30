«В администрации сказали, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал про дороги – у мам дети из колясок вылетают на колдобинах». Экс-вратарь «Динамо» Уваров про Орехово-Зуево

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Александр Уваров вспомнил, как его обвинили в отсутствии патриотизма.

– Читал, что вас в Орехово-Зуево кто-то из чиновников в недостатке патриотизма упрекал.

– Со всеми мэрами у меня нормальные отношения были. У одного даже на дне рождения был.

А это женщина из администрации когда-то сказала, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал ей в глаза, что происходило на дорогах в городе. Говорю, подойдите к нашему дому – у мамочек дети из колясок вылетают на колдобинах. Видно, не понравилось.

Зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали. Может, меня услышали, а может, еще кого.

– А сами себя патриотом считаете?

– Для меня Россия – это все, моя родина. Я русский человек и считаю себя патриотом своей страны, даже несмотря на то, что больше 30 лет живу в Израиле, – сказал бывший вратарь сборной СССР, «Динамо» и тренер вратарей «Маккаби».

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22 комментария

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Tony Lee
Песня о безответной любви к Родине. Группа Ноль).
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Сибирский литовец
Вспоминается сразу один министр
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Дядя ТУРА
Ответ Viktor Martunov
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а я тебя могу. держи -
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Ярик01
Ответ Дядя ТУРА
Жители Воткинска обратились к Путину с просьбой отремонтировать дорогу и водопровод, но вместо ремонтников пришли силовики К пенсионерке, участвовавшей в записи, пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД. Женщине начали объяснять, что снятый материал — митинг, а не обращение и назвали это незаконной политической акцией.
Чума. Хорошо, что не арестовали за нарушение антиковидных мер
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DeltaForce
Ответ Фут.Боль
Я обратился, чтобы починили дорогу у родителей, живут в частном секторе, был на приёме у зам. руководителя Исполкома г. Казани. В итоге ремонт дороги утвердили в план. А так читайте новости, конечно.
А вы не думаете что люди бывают разные?Вот вам помогли,а другим нет.Не допускаете такой вариант?
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Viktor Martunov
Ответ Viktor Martunov
Ну вам с Аделаиды виднее дядя Арут.
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Алексей Кожакин
это в их.стиле сразу обвинять .кого то критикующего власть администрацию в отсутствии патриотизм а
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Albert Rrahmani
Ответ Красная стрела
Обсудят тут всё, кроме фразы: "зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали". Эту фразу проигнорят, ведь по мнению местных экспертов, в этой стране априори ничего не может меняться в лучшую сторону😂
С барского плеча в самой богатой стране мира людям дали сухарик. Гойда, крестьяне! А вот в Зимбабве такого нет! Завидуй Америка!
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Viktor Martunov
Ответ Jadie James
Не Малком ты и не Ари, и даже не Карвальо
Он в воротах стоял, и даже очень прилично, нынешние с ним ни в и Красную Армию.
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Фут.Боль
Ответ Дядя ТУРА
сегодня как раз читал новости про дороги. жители какого-то мелкого города обратились с письмом к Путину, дороги чтоб сделали, ибо местная администрация не делает ничего. как итог против людей протоколы составили))
Я обратился, чтобы починили дорогу у родителей, живут в частном секторе, был на приёме у зам. руководителя Исполкома г. Казани. В итоге ремонт дороги утвердили в план. А так читайте новости, конечно.
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Albert Rrahmani
Ответ Дядя ТУРА
Жители Воткинска обратились к Путину с просьбой отремонтировать дорогу и водопровод, но вместо ремонтников пришли силовики К пенсионерке, участвовавшей в записи, пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД. Женщине начали объяснять, что снятый материал — митинг, а не обращение и назвали это незаконной политической акцией.
Как будто в первый раз... Но фанаты солнцеликого все это мракобесие будут защищать до последнего.
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Фут.Боль
Вспоминается сразу старый анекдот про выбоены.
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Viktor Martunov
Ответ Дядя ТУРА
сегодня как раз читал новости про дороги. жители какого-то мелкого города обратились с письмом к Путину, дороги чтоб сделали, ибо местная администрация не делает ничего. как итог против людей протоколы составили))
Ну вам с Аделаиды виднее дядя Арут.
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В Питере Пять
Ответ Красная стрела
Обсудят тут всё, кроме фразы: "зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали". Эту фразу проигнорят, ведь по мнению местных экспертов, в этой стране априори ничего не может меняться в лучшую сторону😂
Подъезды к домам – это большое достижение! Не побоюсь этого слова – гордость страны!
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Jadie James
Не Малком ты и не Ари, и даже не Карвальо
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.ru
как бы теперь этих мамочек с колясками за превышение скорости не оштрафовали... или за непристёгнутый ремень
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Дядя ТУРА
Ответ OldRedWhite
Этот гусь предусмотрительно убрался в свой Израиль !
Жители Воткинска обратились к Путину с просьбой отремонтировать дорогу и водопровод, но вместо ремонтников пришли силовики

К пенсионерке, участвовавшей в записи, пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД. Женщине начали объяснять, что снятый материал — митинг, а не обращение и назвали это незаконной политической акцией.
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Геннадий Тёкин
Дороги сделали, а тетку надеюсь уволили.
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Новый тренер ФК Спартак
Все главные патриоты уже граждане других государств давно
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OldRedWhite
Ответ Дядя ТУРА
сегодня как раз читал новости про дороги. жители какого-то мелкого города обратились с письмом к Путину, дороги чтоб сделали, ибо местная администрация не делает ничего. как итог против людей протоколы составили))
Этот гусь предусмотрительно убрался в свой Израиль !
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igls54
Любить Родину лучше на расстоянии
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Красная стрела
Обсудят тут всё, кроме фразы: "зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали". Эту фразу проигнорят, ведь по мнению местных экспертов, в этой стране априори ничего не может меняться в лучшую сторону😂
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Дядя ТУРА
сегодня как раз читал новости про дороги. жители какого-то мелкого города обратились с письмом к Путину, дороги чтоб сделали, ибо местная администрация не делает ничего.
как итог против людей протоколы составили))
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