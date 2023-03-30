«В администрации сказали, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал про дороги – у мам дети из колясок вылетают на колдобинах». Экс-вратарь «Динамо» Уваров про Орехово-Зуево
Александр Уваров вспомнил, как его обвинили в отсутствии патриотизма.
– Читал, что вас в Орехово-Зуево кто-то из чиновников в недостатке патриотизма упрекал.
– Со всеми мэрами у меня нормальные отношения были. У одного даже на дне рождения был.
А это женщина из администрации когда-то сказала, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал ей в глаза, что происходило на дорогах в городе. Говорю, подойдите к нашему дому – у мамочек дети из колясок вылетают на колдобинах. Видно, не понравилось.
Зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали. Может, меня услышали, а может, еще кого.
– А сами себя патриотом считаете?
– Для меня Россия – это все, моя родина. Я русский человек и считаю себя патриотом своей страны, даже несмотря на то, что больше 30 лет живу в Израиле, – сказал бывший вратарь сборной СССР, «Динамо» и тренер вратарей «Маккаби».
К пенсионерке, участвовавшей в записи, пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД. Женщине начали объяснять, что снятый материал — митинг, а не обращение и назвали это незаконной политической акцией.
как итог против людей протоколы составили))