«В администрации сказали, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал про дороги – у мам дети из колясок вылетают на колдобинах». Экс-вратарь «Динамо» Уваров про Орехово-Зуево

Александр Уваров вспомнил, как его обвинили в отсутствии патриотизма.

– Читал, что вас в Орехово-Зуево кто-то из чиновников в недостатке патриотизма упрекал.

– Со всеми мэрами у меня нормальные отношения были. У одного даже на дне рождения был.

А это женщина из администрации когда-то сказала, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал ей в глаза, что происходило на дорогах в городе. Говорю, подойдите к нашему дому – у мамочек дети из колясок вылетают на колдобинах. Видно, не понравилось.

Зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали. Может, меня услышали, а может, еще кого.

– А сами себя патриотом считаете?

– Для меня Россия – это все, моя родина. Я русский человек и считаю себя патриотом своей страны, даже несмотря на то, что больше 30 лет живу в Израиле, – сказал бывший вратарь сборной СССР, « » и тренер вратарей « ».