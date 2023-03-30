«Бабушку с дедушкой Гранта в ГУЛАГ депортировали. Авраам летал в Коми на их могилы, Абрамович помогал». Уваров об экс-тренере «Челси»

Александр Уваров рассказал о том, как ГУЛАГ повлиял на семью .

– Грант вам когда-нибудь рассказывал о своих корнях?

– Да, конечно. У него польские корни. Знаю, что его бабушку с дедушкой депортировали в ГУЛАГ.

Мы с Авраамом много общались: я же у него долго в «Маккаби» играл, потом помогал в сборной. Знаю, что Грант ездил к ним на могилы, летал куда-то на вертолете [в Республику Коми]. Ему Рома помогал.

– Вы и с ним знакомы?

– Знаком. Он же здесь турниры проводил. А потом у Абрамовича была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева. Приглашал меня поучаствовать в проекте – тренером вратарей.

Я тогда сказал ему: «Рома, ты знаешь, « » – заклятый враг «Маккаби». Меня народ вообще не поймет. Я же маккабист». А он мне: «Ничего не знаю. Буду строить новый клуб и организую все по высшему разряду». Я три дня ходил как в забытье!

– И чем эта история кончилась?

– А ничем. Леваев соблюдает шаббат. В иудаизме в субботу вообще ничего делать нельзя, а в футболе это игровой день. Из-за этого все и сорвалось. А у меня как гора с плеч свалилась.

– Какой Абрамович в обычной жизни?

– Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы еще встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда.

Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов.

– Он реально футбол любил?

– Думаю, что любил. В противном случае вряд ли стал бы покупать клуб, – сказал бывший вратарь сборной СССР, тренер вратарей «Маккаби».