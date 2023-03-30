«Бабушку с дедушкой Гранта в ГУЛАГ депортировали. Авраам летал в Коми на их могилы, Абрамович помогал». Уваров об экс-тренере «Челси»
Александр Уваров рассказал о том, как ГУЛАГ повлиял на семью Авраама Гранта.
– Грант вам когда-нибудь рассказывал о своих корнях?
– Да, конечно. У него польские корни. Знаю, что его бабушку с дедушкой депортировали в ГУЛАГ.
Мы с Авраамом много общались: я же у него долго в «Маккаби» играл, потом помогал в сборной. Знаю, что Грант ездил к ним на могилы, летал куда-то на вертолете [в Республику Коми]. Ему Рома Абрамович помогал.
– Вы и с ним знакомы?
– Знаком. Он же здесь турниры проводил. А потом у Абрамовича была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева. Приглашал меня поучаствовать в проекте – тренером вратарей.
Я тогда сказал ему: «Рома, ты знаешь, «Хапоэль» – заклятый враг «Маккаби». Меня народ вообще не поймет. Я же маккабист». А он мне: «Ничего не знаю. Буду строить новый клуб и организую все по высшему разряду». Я три дня ходил как в забытье!
– И чем эта история кончилась?
– А ничем. Леваев соблюдает шаббат. В иудаизме в субботу вообще ничего делать нельзя, а в футболе это игровой день. Из-за этого все и сорвалось. А у меня как гора с плеч свалилась.
– Какой Абрамович в обычной жизни?
– Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы еще встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда.
Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов.
– Он реально футбол любил?
– Думаю, что любил. В противном случае вряд ли стал бы покупать клуб, – сказал бывший вратарь сборной СССР, тренер вратарей «Маккаби».
Немцы евреев в 39-м не приняли …
Но от оценок воздержусь - это вообще шедевр )))
P.S. За фактуру Вам спасибо , поэтому поставил плюс
Дедушка, бабушка и сестра отца Гранта там и погибли. По воспоминаниям отца Гранта, он в 15 лет руками копал могилу. Вместо детдома его кто-то приютил, а потом в 41 их амнистировали и отправили на Юг, а уже после войны разрешили вернуться в Польшу.
А Абрамович умер...что ли....раз говорят о нем в прошедшем времени...я пропустил...