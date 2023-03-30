«Бабушку с дедушкой Гранта в ГУЛАГ депортировали. Авраам летал в Коми на их могилы, Абрамович помогал». Уваров об экс-тренере «Челси»

Теги Роман Абрамович Хапоэль Тель-Авив высшая лига Израиль Авраам Грант Александр Уваров Маккаби Тель-Авив Политика история Чемпионат.com Футбол

Александр Уваров рассказал о том, как ГУЛАГ повлиял на семью Авраама Гранта.

– Грант вам когда-нибудь рассказывал о своих корнях?

– Да, конечно. У него польские корни. Знаю, что его бабушку с дедушкой депортировали в ГУЛАГ.

Мы с Авраамом много общались: я же у него долго в «Маккаби» играл, потом помогал в сборной. Знаю, что Грант ездил к ним на могилы, летал куда-то на вертолете [в Республику Коми]. Ему Рома Абрамович помогал.

– Вы и с ним знакомы?

– Знаком. Он же здесь турниры проводил. А потом у Абрамовича была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева. Приглашал меня поучаствовать в проекте – тренером вратарей.

Я тогда сказал ему: «Рома, ты знаешь, «Хапоэль» – заклятый враг «Маккаби». Меня народ вообще не поймет. Я же маккабист». А он мне: «Ничего не знаю. Буду строить новый клуб и организую все по высшему разряду». Я три дня ходил как в забытье!

– И чем эта история кончилась?

– А ничем. Леваев соблюдает шаббат. В иудаизме в субботу вообще ничего делать нельзя, а в футболе это игровой день. Из-за этого все и сорвалось. А у меня как гора с плеч свалилась.

– Какой Абрамович в обычной жизни?

– Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы еще встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда.

Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов.

– Он реально футбол любил?

– Думаю, что любил. В противном случае вряд ли стал бы покупать клуб, – сказал бывший вратарь сборной СССР, тренер вратарей «Маккаби».

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16 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Peter Parker
Ладно, пока профессиональные историки не пришли, то я возьму слово. Гранаты, позже ставшие Грантами, жили в Польше. Потом ее поделили, но евреев из восточной части уже обратно немцы не принимали. Видимо, власть им не особо доверяла, поэтому потом всех определили на спецпоселение в Кайгородский район р. Коми. Сейчас в то место вроде только на вертолете можно. Строили бараки, рубили лес и все такое. Но условия там и без того не очень, так еще и с едой были проблемы, да и бывшим жителям из теплой Польши в лесах Коми было сложно. Дедушка, бабушка и сестра отца Гранта там и погибли. По воспоминаниям отца Гранта, он в 15 лет руками копал могилу. Вместо детдома его кто-то приютил, а потом в 41 их амнистировали и отправили на Юг, а уже после войны разрешили вернуться в Польшу.
Это чтобы в ГУЛАГЕ и проблемы с едой ?
Немцы евреев в 39-м не приняли …
Но от оценок воздержусь - это вообще шедевр )))
P.S. За фактуру Вам спасибо , поэтому поставил плюс
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Ярик01
Ответ Denis242424
Из Израиля деньги не выводятся. Если бы купил, а потом захотел продать, то денежки надо вложить во что-то другое. Впрочем, сейчас на росс. бизнесменов гонения по всему миру. Челси у него просто забрали. А до этого он был невъездным в страны ЕС.
Ничего не понял из твоего текста, но Уваров говорит где-то о 2005-2006 годах.
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Denis242424
Ответ Ярик01
"была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева" - ладно когда в Голландии на какого-то грузина оформил, но как другой миллиардер может быть номиналом для Абрамовича
Из Израиля деньги не выводятся. Если бы купил, а потом захотел продать, то денежки надо вложить во что-то другое. Впрочем, сейчас на росс. бизнесменов гонения по всему миру. Челси у него просто забрали. А до этого он был невъездным в страны ЕС.
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0
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Игорь Новиков
Ответ Runaldos
ГУЛАГ – это главное управление лагерей. как туда можно кого-то депортировать?
То есть вас во всем этом смущает неправильно подобранное слово, а не сам факт мерзости того, что людей насильно куда-то переселили (в ужасные условиях, на рабский труд)? Многое о вас говорит.
+9
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
Ладно, пока профессиональные историки не пришли, то я возьму слово. Гранаты, позже ставшие Грантами, жили в Польше. Потом ее поделили, но евреев из восточной части уже обратно немцы не принимали. Видимо, власть им не особо доверяла, поэтому потом всех определили на спецпоселение в Кайгородский район р. Коми. Сейчас в то место вроде только на вертолете можно. Строили бараки, рубили лес и все такое. Но условия там и без того не очень, так еще и с едой были проблемы, да и бывшим жителям из теплой Польши в лесах Коми было сложно. Дедушка, бабушка и сестра отца Гранта там и погибли. По воспоминаниям отца Гранта, он в 15 лет руками копал могилу. Вместо детдома его кто-то приютил, а потом в 41 их амнистировали и отправили на Юг, а уже после войны разрешили вернуться в Польшу.
На вебархиве есть статья Рабинера в СЭ про эту историю и поездку. От каких либо оценок воздержусь. Просто даю фактуру. Людское горе оно для всех одинаковое.
+5
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Runaldos
ГУЛАГ – это главное управление лагерей. как туда можно кого-то депортировать?
+4
-9
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Peter Parker
Ладно, пока профессиональные историки не пришли, то я возьму слово. Гранаты, позже ставшие Грантами, жили в Польше. Потом ее поделили, но евреев из восточной части уже обратно немцы не принимали. Видимо, власть им не особо доверяла, поэтому потом всех определили на спецпоселение в Кайгородский район р. Коми. Сейчас в то место вроде только на вертолете можно. Строили бараки, рубили лес и все такое. Но условия там и без того не очень, так еще и с едой были проблемы, да и бывшим жителям из теплой Польши в лесах Коми было сложно.
Дедушка, бабушка и сестра отца Гранта там и погибли. По воспоминаниям отца Гранта, он в 15 лет руками копал могилу. Вместо детдома его кто-то приютил, а потом в 41 их амнистировали и отправили на Юг, а уже после войны разрешили вернуться в Польшу.
+16
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OldRedWhite
Ответ Дима Зезуль
Лично Сталин расстреливал деда
Все они фОшисты , Димка , все фОшисты !
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Геннадий Киселёв
"Депортировали в ГУЛАГ"? Куда у этого товарища депортировали мозг?
+5
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Борис Моисеев
Не написано на какую должность депортировали деда с бабулей в Главное Управление ЛАГерей.
+2
-8
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Ковид 07.10.52
Он реально футбол любил?
А Абрамович умер...что ли....раз говорят о нем в прошедшем времени...я пропустил...
0
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Okaka
такую страну просрали
+2
-7
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Ярик01
"была идея купить «Хапоэль» Тель-Авив и оформить клуб на местного миллиардера Леваева" - ладно когда в Голландии на какого-то грузина оформил, но как другой миллиардер может быть номиналом для Абрамовича
+4
0
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Вадим Белозёров
Готовый сюжет для Дудя
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Дима Зезуль
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Дядя ТУРА
Ответ Мадридито
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Мадридито
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