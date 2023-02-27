Экс-тренер «Челси» Грант: «Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко – лучшего в мире на пике, возможно. Но сравнивать их ни к чему»
Авраам Грант сравнил Михаила Мудрика и Андрея Шевченко.
«Мудрик – хороший игрок. Не хочу много говорить о нем в «Челси», но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. И я надеюсь, что у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявить свой талант как можно лучше.
Шевченко – великий талант. Я не могу сравнивать их. Шевченко в своей лучшей форме был, возможно, лучшим игроком мира. Он фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим мира – умный, искусный.
Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но я думаю, что сравнивать их ни к чему. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств и таланта», – сказал бывший тренер «Челси» в эфире Setanta Sports Ukraine.
У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за «Челси»
А если серьёзно то как Мудрик может что-то показать когда у команды даже рисунка игры нет?Если кто-то ожидал что он в одиночку будет тащить то эти люди наивные,ему нужно адаптироваться и сыграться с командой.А команда пока сама не знает в какой футбол они играют.
Корреспонденты спорт и английские обозреватели - по уровню мудрик достоин золотого мяча 😂😂😂 слегка возможно до Шевы не дотягивает но это не точно 😂😂😂
Шева один из лучших нападающих всех времён. Мудрик вообще вингер, и его карьера на топ уровне началась пару недель назад.
Уверен, у Мудрика ещё будет шанс показать себя. Челси в принципе ничего не показывает, голов не забивает, но ожидаемо многие спешат все спихнуть на Мудрика из-за ценника.