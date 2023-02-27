Экс-тренер «Челси» Грант: «Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко – лучшего в мире на пике, возможно. Но сравнивать их ни к чему»

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«Мудрик – хороший игрок. Не хочу много говорить о нем в «Челси», но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. И я надеюсь, что у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявить свой талант как можно лучше.

Шевченко – великий талант. Я не могу сравнивать их. Шевченко в своей лучшей форме был, возможно, лучшим игроком мира. Он фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим мира – умный, искусный.

Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но я думаю, что сравнивать их ни к чему. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств и таланта», – сказал бывший тренер « » в эфире Setanta Sports Ukraine.

У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за «Челси»