Экс-тренер «Челси» Грант: «Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко – лучшего в мире на пике, возможно. Но сравнивать их ни к чему»

Теги Челси Андрей Шевченко премьер-лига Англия Авраам Грант Михаил Мудрик Футбол

Авраам Грант сравнил Михаила Мудрика и Андрея Шевченко.

«Мудрик – хороший игрок. Не хочу много говорить о нем в «Челси», но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. И я надеюсь, что у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявить свой талант как можно лучше.

Шевченко – великий талант. Я не могу сравнивать их. Шевченко в своей лучшей форме был, возможно, лучшим игроком мира. Он фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим мира – умный, искусный.

Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко. Но я думаю, что сравнивать их ни к чему. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств и таланта», – сказал бывший тренер «Челси» в эфире Setanta Sports Ukraine.

У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за «Челси»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ London.is.blue
А кто сравнивает? Шева один из лучших нападающих всех времён. Мудрик вообще вингер, и его карьера на топ уровне началась пару недель назад. Уверен, у Мудрика ещё будет шанс показать себя. Челси в принципе ничего не показывает, голов не забивает, но ожидаемо многие спешат все спихнуть на Мудрика из-за ценника.
Ну были же "гении" которые сравнивали его с Азаром 🤣
А если серьёзно то как Мудрик может что-то показать когда у команды даже рисунка игры нет?Если кто-то ожидал что он в одиночку будет тащить то эти люди наивные,ему нужно адаптироваться и сыграться с командой.А команда пока сама не знает в какой футбол они играют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
😂😂😂 там Челси 10 матчей без побед при 6 поражениях. У Мудрика полезных действий 0,0
Корреспонденты спорт и английские обозреватели - по уровню мудрик достоин золотого мяча 😂😂😂 слегка возможно до Шевы не дотягивает но это не точно 😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кан и Баллак сидят в баре
А смысл,если амплуа разные... Всёравно что условно сравнивать Анри и Макелеле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
super mudrik
Достичь уровня Шевченко постмиланского периода уже получилось
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
Ответ Пепси пеналдувич
Он пока что с Зинченко сравнения не заслужил, а с Шевой точно.
Да с Малиной и Ярмолой даже не рядом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Ответ anastasia Krugova
без привязки к персоналиям ...А как вообще можно сравнивать игроков разных эпох, и тем более -разных амплуа ?
Ну так в этом суть) один защитник другой игрок атаки. Только вот Зинченко и в атаке лучше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romanian_Daddy
Да какой Шевченко, вы че угораете что ли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
London.is.blue
А кто сравнивает?
Шева один из лучших нападающих всех времён. Мудрик вообще вингер, и его карьера на топ уровне началась пару недель назад.

Уверен, у Мудрика ещё будет шанс показать себя. Челси в принципе ничего не показывает, голов не забивает, но ожидаемо многие спешат все спихнуть на Мудрика из-за ценника.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Шева это гений, оставил заметный след в истории футбола, сколько легендарных моментов с ним можно вспомнить, гол Филимонову, шедевр в ворота Буффона в серии А в девятину и ему же победный пенальти в финале ЛЧ, Стамбульский финал где только магия Дудека помешала ему забить победный гол в овертайме, и много чего еще можно вспомнить. Спасибо великому Лобановскому что на последнем этапе своей карьеры открыл миру такого игрока.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Пепси пеналдувич
Он пока что с Зинченко сравнения не заслужил, а с Шевой точно.
без привязки к персоналиям ...А как вообще можно сравнивать игроков разных эпох, и тем более -разных амплуа ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Булгаков
Так оскорбить Шеву!!! Позор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
А почему сразу не Пеле ?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Как их вообще можно сравнивать?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Он пока что с Зинченко сравнения не заслужил, а с Шевой точно.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий