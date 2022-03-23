Грант об обвинениях в сексуальных домогательствах: «Мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии. Мне жаль, если кто-то пострадал»

высказался о новых обвинениях в сексуальных домогательствах.

Бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля отреагировал на еще три истории, рассказанные женщинами.

«К сожалению, программа Hasifa второй раз решила показать публике искаженную, несбалансированную и несправедливую картину моей личной жизни, игнорируя доказательства, которые были им показаны.

Тем не менее мне важно заявить: мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии, и я никогда не имел намерений причинить вред кому-либо. Мне жаль от всего сердца, если кто-то пострадал от моих действий, я сожалею об этом», – сказал 67-летний Грант.

Несколько женщин обвинили экс-тренера «Челси» Гранта в сексуальных домогательствах