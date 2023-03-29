Где смотреть Факел – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2 апреля

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Футбол

В воскресенье, 2 апреля, сыграют Факел и ЦСКА в 21 туре РПЛ.

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  • Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Факел – ЦСКА

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