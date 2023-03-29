Где смотреть Факел – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2 апреля
В воскресенье, 2 апреля, сыграют Факел и ЦСКА в 21 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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