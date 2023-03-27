Мбаппе о роли капитана сборной Франции: «Я связующее звено между старым и новым поколением, но никакого давления нет. Хочу превзойти результат Платини»

заявил, что хочет стать лучшим игроком в истории сборной Франции.

Сейчас на счету форварда 38 голов за национальную команду. Мбаппе нужно забить еще 3 мяча, чтобы догнать Мишеля Платини на четвертом месте в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

«Это большая честь, но также и следующая цель, которой нужно достичь. Платини остается легендой французского футбола, но я хочу продолжить свой путь и превзойти его результат», – сказал форвард « » и сборной Франции.

После ухода из сборной Уго Льориса и Рафаэля Варана Мбаппе был избран новым капитаном команды. 24-летний форвард отметил, что не ощущает давления в связи с этим.

«Да, я связующее звено между старым и новым поколением, но не ощущаю никакого давления в связи с этим. Я думаю, все сложится отлично», – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.