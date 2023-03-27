Мбаппе о роли капитана сборной Франции: «Я связующее звено между старым и новым поколением, но никакого давления нет. Хочу превзойти результат Платини»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Мишель Платини квалификация Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что хочет стать лучшим игроком в истории сборной Франции.

Сейчас на счету форварда 38 голов за национальную команду. Мбаппе нужно забить еще 3 мяча, чтобы догнать Мишеля Платини на четвертом месте в списке лучших бомбардиров сборной Франции.

«Это большая честь, но также и следующая цель, которой нужно достичь. Платини остается легендой французского футбола, но я хочу продолжить свой путь и превзойти его результат», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

После ухода из сборной Уго Льориса и Рафаэля Варана Мбаппе был избран новым капитаном команды. 24-летний форвард отметил, что не ощущает давления в связи с этим.

«Да, я связующее звено между старым и новым поколением, но не ощущаю никакого давления в связи с этим. Я думаю, все сложится отлично», – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.

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10 комментариев

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беда504
Ответ Los Galácticos
Ты лучше попробуй превзойти другой рекорд Платини, 9 голов на Евро и статус чемпиона Европы, вот такие должны быть рекорды если игрок хочет чтобы его по праву называли великим.
так он уже его превзошёл став 18 лет ЧМ и забив финале))
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Виталий
Лидерские качество у этого парня точно есть , потрясающий игрок , игрок мирового масштаба, но на мой взгляд капитаном должен быть Гризманн , неуважение к легенде
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ТТД Бубнова
Ответ Роман
Или забей не 5, а 6 пенальти на ЧМ, чтобы называться великим пенальтистом.
Или похорони Люксембург с Лихтенштейном, что бы стать по настоящему величайшим.
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Артём Околович
Ответ Los Galácticos
Ты лучше попробуй превзойти другой рекорд Платини, 9 голов на Евро и статус чемпиона Европы, вот такие должны быть рекорды если игрок хочет чтобы его по праву называли великим.
ага, ещё и пусть лучшим бомбардиром Сент Этьена станет, а то в ПСЖ слишком легко
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Роман
Ответ Los Galácticos
Ты лучше попробуй превзойти другой рекорд Платини, 9 голов на Евро и статус чемпиона Европы, вот такие должны быть рекорды если игрок хочет чтобы его по праву называли великим.
Или забей не 5, а 6 пенальти на ЧМ, чтобы называться великим пенальтистом.
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AnMe
Может уже сегодня побить. Играют с Ирландией.
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Назар Игорь
На меня никакого давления, давить буду я.
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SerG
Ответ Катя Авейру.
Черепашка тебе не повезло что ты родился в эпоху Месси. Роналду уже давно сдулся.
Рaнaльда никогда и не надувался 🤣 Эта бестолочь всю свою жизнь хайповала на «противостоянии» с величайшим но по сути он обычная пустышка, ни чуть не лучше условного Нани
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Los Galácticos
Ты лучше попробуй превзойти другой рекорд Платини, 9 голов на Евро и статус чемпиона Европы, вот такие должны быть рекорды если игрок хочет чтобы его по праву называли великим.
+4
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Катя Авейру.
Черепашка тебе не повезло что ты родился в эпоху Месси.
Роналду уже давно сдулся.
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