Кристенсен пропустит класико 5 апреля. Защитник «Барселоны» выбыл на 3-4 недели из-за травмы ноги
Андреас Кристенсен не сыграет за «Барселону» против «Реала» 5 апреля.
Защитник сборной Дании получил травму в игре с Финляндией в квалификации Евро-2024. Как сообщает As, у него диагностирован разрыв левой икроножной мышцы, восстановление займет 3-4 недели как минимум.
В пятницу футболист вернется в Каталонию для уточнения диагноза.
Но сыграв в обоих еврокубках за один сезон, решили таки сосредоточиться на Ла Лиге 😁
Даже Реал обыграли на Камп Ноу в первые с 2018 года 🤣
😁
Либо потеряют игровые связи, либо переломаются все🤭
😁
😁