Кристенсен пропустит класико 5 апреля. Защитник «Барселоны» выбыл на 3-4 недели из-за травмы ноги

не сыграет за «Барселону» против « » 5 апреля.

Защитник сборной получил травму в игре с Финляндией в квалификации Евро-2024. Как сообщает As, у него диагностирован разрыв левой икроножной мышцы, восстановление займет 3-4 недели как минимум.

В пятницу футболист вернется в Каталонию для уточнения диагноза.