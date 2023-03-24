Кристенсен пропустит класико 5 апреля. Защитник «Барселоны» выбыл на 3-4 недели из-за травмы ноги

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Сборная Дании по футболу травмы квалификация Евро-2024 Андреас Кристенсен Здоровье Футбол

Андреас Кристенсен не сыграет за «Барселону» против «Реала» 5 апреля.

Защитник сборной Дании получил травму в игре с Финляндией в квалификации Евро-2024. Как сообщает As, у него диагностирован разрыв левой икроножной мышцы, восстановление займет 3-4 недели как минимум.

В пятницу футболист вернется в Каталонию для уточнения диагноза.

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10 комментариев

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shiko101
В этом сезоне главное , чтобы взяли Ла Лигу . Это будет супер успех . Все остальное - бонус Видно уже , что Хави отличный тренер и ставит интересный футбол. В следующем сезоне нужна скамейка , на которой будут сидеть в том числе сильные игроки, как у Пепа в " Сити " .
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Vitalik Barbacari
еще вроде там проблемы у Араухо
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Эрнандес Эрнандес
Ответ DolJun
кристенсен - сильнейший защитник в истории барсы. чави будет тяжело
Левандовски, Кунде, Кристенсен - променяли Баварию, Севилью и Челси на Барсу, ради того, чтоб выиграть еврокубок.

Но сыграв в обоих еврокубках за один сезон, решили таки сосредоточиться на Ла Лиге 😁

Даже Реал обыграли на Камп Ноу в первые с 2018 года 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ DolJun
кристенсен - сильнейший защитник в истории барсы. чави будет тяжело
Особенно в еврокубках 🤣
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DolJun
кристенсен - сильнейший защитник в истории барсы. чави будет тяжело
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Славный_малый
Это кабзда
больше чем к….

😁
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ХавиГави_Паратрупер
Барселона и матчи сборных=многолетнее проклятие😶
Либо потеряют игровые связи, либо переломаются все🤭
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Эрнандес Эрнандес
БЧК - больше, чем клиника

😁
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Эрнандес Эрнандес
Барсе надо было не судей подкупать, а врачей

😁
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Славный_малый
Это кабзда
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