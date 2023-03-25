«Барса» сообщила о травме икры у Кристенсена. Ранее травмировался де Йонг

Теги Барселона Ла Лига Сборная Дании по футболу травмы Андреас Кристенсен Френки де Йонг Футбол

«Барселона» сообщила о травме икроножной мышцы у Андреаса Кристенсена.

Защитник сборной Дании получил травму в игре с Финляндией в квалификации Евро-2024.

«Барса» не назвала сроки восстановления. Ранее сообщалось, что Кристенсен пропустит 3-4 недели минимум и пропустит матч с «Реалом».

Стоит отметить, что ранее у «Барсы» травму задней поверхности получил Френки де Йонг. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
икра кабачковая?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Яруллин
Ответ otchim kaloeda
если Арау и Кунде будет в строю,то можно и не волноваться
Араухо под Вини ставят , скорее ЦЗ будут Алонсо и Кунде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Яруллин
У Барсы вечно проблемы из-за сборных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Шацкий
Ничего необычного, просто у Хави энергозатратный футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ melmi
Прям эпидемия травм Если еще в центре защиты есть ротация , то потеря Френки на сегодня сложно восполнить
Есть ощущение, что Френки восстановится к Класико.
Всё-таки сообщалось, что он получил травму задней поверхности во время матча с Реалом, а если бы Френки дёрнул заднюю , то без вариантов не смог бы доиграть матч. Так что , вроде, не должно быть ничего серьезного
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
otchim kaloeda
если Арау и Кунде будет в строю,то можно и не волноваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Прям эпидемия травм
Если еще в центре защиты есть ротация , то потеря Френки на сегодня сложно восполнить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Пославский
Черная полоса пошла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий