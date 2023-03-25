«Барса» сообщила о травме икры у Кристенсена. Ранее травмировался де Йонг
«Барселона» сообщила о травме икроножной мышцы у Андреаса Кристенсена.
Защитник сборной Дании получил травму в игре с Финляндией в квалификации Евро-2024.
«Барса» не назвала сроки восстановления. Ранее сообщалось, что Кристенсен пропустит 3-4 недели минимум и пропустит матч с «Реалом».
Стоит отметить, что ранее у «Барсы» травму задней поверхности получил Френки де Йонг.
Всё-таки сообщалось, что он получил травму задней поверхности во время матча с Реалом, а если бы Френки дёрнул заднюю , то без вариантов не смог бы доиграть матч. Так что , вроде, не должно быть ничего серьезного
Если еще в центре защиты есть ротация , то потеря Френки на сегодня сложно восполнить