«Барса» сообщила о травме икры у Кристенсена. Ранее травмировался де Йонг

«Барселона» сообщила о травме икроножной мышцы у Андреаса Кристенсена.

Защитник сборной Дании получил травму в игре с Финляндией в квалификации Евро-2024.

«Барса» не назвала сроки восстановления. Ранее сообщалось, что Кристенсен пропустит 3-4 недели минимум и пропустит матч с «Реалом».

Стоит отметить, что ранее у «Барсы» травму задней поверхности получил Френки де Йонг.