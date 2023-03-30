Константин Тюкавин: «Знаю про интерес «Брюгге». Цель поиграть в Европе остается»

сообщил, что им интересуется « ».

— В феврале 2022-го до всем известных событий была информация, что тобой интересуется дортмундская «Боруссия».

— Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Тюкавина – прим. Sports.ru) точно контактировал с европейскими клубами.

Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захи [Захаряна] вообще россыпь была.

Цель поиграть в Европе у меня остается, — сказал нападающий « ».

В 19 матчах сезона Мир на счету Тюкавина 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.