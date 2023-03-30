Константин Тюкавин: «Знаю про интерес «Брюгге». Цель поиграть в Европе остается»

Теги премьер-лига Россия Брюгге высшая лига Бельгия возможные трансферы Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин сообщил, что им интересуется «Брюгге».

— В феврале 2022-го до всем известных событий была информация, что тобой интересуется дортмундская «Боруссия».

— Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Тюкавина – прим. Sports.ru) точно контактировал с европейскими клубами.

Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захи [Захаряна] вообще россыпь была.

Цель поиграть в Европе у меня остается, — сказал нападающий «Динамо».

В 19 матчах сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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16 комментариев

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Roman
Ответ Dr.Gebbelsss
В нынешнее время Брюгге - это хороший вариант) Бельгия хороший старт в Топ-Чемпионаты для игроков, если игрок хороший)
Почему в нынешнее время только? И до февраля 2022 года Брюгге был прекрасным вариантом. Или вы забыли, как Брюгге куканил нашего бело-голубого гегемона?
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Pb-SE
Зенит не простит, если перейдёт к злейшим врагам из Брюгге.
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блокад блокадыч
Ответ Назар Игорь
Сегодня Тюкавин один из лучших в РПЛ, вполне созрел для среднего европейского клуба. Только настораживает одно - как только начинается разговор о возможном переходе, футболисты резко снижают уровень игры, наглядный пример тот же Захарян.
Захарян никогда не был топ игроком, просто раздули из него звезду из за юного возраста. Ну а про то, что ТЮКАВИН один из лучших в рпл - спорно, в прошлом сезоне так себе был, в этом забивает очень много, учитывая его минуты на поле, но чтобы заявлять, что он один лучших.. ну хз
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блокад блокадыч
Ответ Михаил
Это правильно! Дзюба из Тоттенхэма и Захарян из Челси подтвердят
и Малком из ПСЖ
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Amalfitano
Костя, ну так надо ехать. Смысл мычать и сидеть на попе ровно? Тем более, что там интернет есть.
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Recreated
Костян, как только, так сразу...уезжай!!
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Alexander Alexander
Брюгге неплохой вариант, забивной и атакующий чемпионат, постоянные переходы в топ лиги.
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Михаил
Это правильно!
Дзюба из Тоттенхэма и Захарян из Челси подтвердят
+7
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Tim_FJ
Константин, напоминает мне молодого(до травмы) Сычёва, но нужно поработать над реализацией, в Европе никто нянчиться не будет с молодым русским, один, два момента загубил и на баночку присел.
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Пользователь Имени
В чемпионат Германии бы уехать и не обязательно в Боруссию Д, у Динамо хватает молодых и перспективных во многом благодаря доверию Шварца
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Step_up
Главное, не залечь на дно
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Назар Игорь
Сегодня Тюкавин один из лучших в РПЛ, вполне созрел для среднего европейского клуба. Только настораживает одно - как только начинается разговор о возможном переходе, футболисты резко снижают уровень игры, наглядный пример тот же Захарян.
+2
-2
0
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Dr.Gebbelsss
В нынешнее время Брюгге - это хороший вариант)
Бельгия хороший старт в Топ-Чемпионаты для игроков, если игрок хороший)
+11
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Sweet_blondie228
Спортс, поправьте уже, у Тюкавина 8 голов, а не 7. Гол Уралу забыли добавить.
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Роман Федоров
Будет хорошая игра в этом сезоне , то и у обоих игроков Захаряна и Тюкавина, появиться возможность играть где-то то за границей. Но а пока что нужно выкладываться, в каждой из последних 10 игр этого сезона. Удачи и здоровья всем игрокам Динамо.
+3
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RLVedter
Главное прогресс, тогда все возможно.
+1
-1
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