Дель Боске о де ла Фуэнте: «Лучший тренер для испанского футбола. Он не нуждается в моих советах»
Висенте Дель Боске назвал Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером для сборной Испании.
Под руководством де ла Фуэнте испанцы разгромили Норвегию (3:0) и уступили Шотландии (0:2) на старте отбора Евро-2024.
«Де ла Фуэнте хорошо знает испанский футбол и не нуждается в моих советах.
Он лучший тренер для испанского футбола и лучший кандидат, чтобы возглавлять сборную», – сказал экс-тренер «Реала».
Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!
- Фуенте плохой, потому что плохой,.
- Энрике обделался, но у него хотя бы стиль был.
- Де да Фуэнте вызывает в сборную средняков.
- Хави можно ныть про высоту травы и судей, а Фуенте нет..
На деле же, рано судить по итогу двух матчей тренера, которому в наследство досталось даже не постчемпионское поколение, а реально, слабейший подбор игроков лет за 30 минимум..
Видимо у адептов гвардиоловской Барсы уже на всю жизнь в голове необратимые изменения случились.. Уже в который раз высокомерие ко всем, кто не имеет отношение к ватокате.
При этом ни абы к кому, а к тренеру, что с испанской молодёжкой перетрахал всех перепиаренных ровесников из Франции, Германии, Бельгии и Португалии. На разных турнирах.