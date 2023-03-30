Дель Боске о де ла Фуэнте: «Лучший тренер для испанского футбола. Он не нуждается в моих советах»

Теги Сборная Испании по футболу Висенте Дель Боске квалификация Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Висенте Дель Боске назвал Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером для сборной Испании.

Под руководством де ла Фуэнте испанцы разгромили Норвегию (3:0) и уступили Шотландии (0:2) на старте отбора Евро-2024.

«Де ла Фуэнте хорошо знает испанский футбол и не нуждается в моих советах.

Он лучший тренер для испанского футбола и лучший кандидат, чтобы возглавлять сборную», – сказал экс-тренер «Реала».

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!

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3 комментария

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dr. cage
Вчера Рынкевич уже километровое нытье вылил по этому поводу..
- Фуенте плохой, потому что плохой,.
- Энрике обделался, но у него хотя бы стиль был.
- Де да Фуэнте вызывает в сборную средняков.
- Хави можно ныть про высоту травы и судей, а Фуенте нет..

На деле же, рано судить по итогу двух матчей тренера, которому в наследство досталось даже не постчемпионское поколение, а реально, слабейший подбор игроков лет за 30 минимум..

Видимо у адептов гвардиоловской Барсы уже на всю жизнь в голове необратимые изменения случились.. Уже в который раз высокомерие ко всем, кто не имеет отношение к ватокате.
При этом ни абы к кому, а к тренеру, что с испанской молодёжкой перетрахал всех перепиаренных ровесников из Франции, Германии, Бельгии и Португалии. На разных турнирах.
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Подкат Пенальтьевич
Де ла Фуэнте очевидный физрук. Быстро вылетит, ещё до конца отбора.
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Amalfitano
Да, да. Отличный тренер.
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