Дель Боске о де ла Фуэнте: «Лучший тренер для испанского футбола. Он не нуждается в моих советах»

назвал де ла Фуэнте лучшим тренером для сборной .

Под руководством де ла Фуэнте испанцы разгромили Норвегию (3:0) и уступили Шотландии (0:2) на старте отбора Евро-2024.

«Де ла Фуэнте хорошо знает испанский футбол и не нуждается в моих советах.

Он лучший тренер для испанского футбола и лучший кандидат, чтобы возглавлять сборную», – сказал экс-тренер «Реала».

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!