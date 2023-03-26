Тренер Испании де ла Фуэнте о 3:0 с Норвегией: «Доволен самоотдачей, но у нас огромный потенциал для улучшения игры»

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Норвегией (3:0) в отборе Евро-2024.

«Многое предстоит улучшить, но я очень доволен тем, что увидел за эти четыре дня.

Прежде всего я доволен самоотдачей игроков, но у нас огромный потенциал для улучшения игры», – цитирует де ла Фуэнте Marca.

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро