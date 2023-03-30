Кавазашвили хочет увидеть матч России и Китая: «Первый и твердый шаг к укреплению спортивных связей между странами»

поддержал идею проведения товарищеского матча России и Китая.

«Я буду мечтать о матче Россия – Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у России с появились прочные связи между странами не только в экономическом и политическом, но и в спортивном плане.

Это первый и твердый шаг к укреплению спортивных связей между странами. Я приветствую данную идею и буду счастлив увидеть этот матч», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что не исключает проведение товарищеского матча сборных России и Китая.