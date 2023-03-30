Кавазашвили хочет увидеть матч России и Китая: «Первый и твердый шаг к укреплению спортивных связей между странами»

Теги Сборная России по футболу Сборная Китая по футболу Анзор Кавазашвили товарищеские матчи (сборные) Политика Чемпионат.com Футбол

Анзор Кавазашвили поддержал идею проведения товарищеского матча России и Китая.

«Я буду мечтать о матче Россия – Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у России с Китаем появились прочные связи между странами не только в экономическом и политическом, но и в спортивном плане.

Это первый и твердый шаг к укреплению спортивных связей между странами. Я приветствую данную идею и буду счастлив увидеть этот матч», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что не исключает проведение товарищеского матча сборных России и Китая.

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9 комментариев

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Sinister Kid
Игра была равна. Играли два г….
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Velirpa
"мы наконец-то сможем показать, что у России с Китаем появились прочные связи между странами не только в экономическом и политическом, но и в спортивном плане"
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так что там, россияне заживут лучше или лучше служить Китаю?
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Ден Ден
Вот у деда мечты, конечно, увидеть 90 мин бестолкового никому не нужного матча
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pit4er
Его вкусы весьма специфичны
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WelcomeBackPURE
Даже без санкций
Этот матч был бы интересен
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WelcomeBackPURE
Даже без санкций
Этот матч был бы интересен
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Камбоджа Иванов
Требую первый твердый шаг к укреплению связей Кавазашвили с реальностью - перестать продавать ему синьку
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Матвей Шацкий
Не хочется смотреть на это и иной раз расстраиваться, уже все кроме России научились играть в футбол, и Китай – не исключение
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Ебздрогыч
Твердый и четкий
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