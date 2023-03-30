Кавазашвили хочет увидеть матч России и Китая: «Первый и твердый шаг к укреплению спортивных связей между странами»
Анзор Кавазашвили поддержал идею проведения товарищеского матча России и Китая.
«Я буду мечтать о матче Россия – Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у России с Китаем появились прочные связи между странами не только в экономическом и политическом, но и в спортивном плане.
Это первый и твердый шаг к укреплению спортивных связей между странами. Я приветствую данную идею и буду счастлив увидеть этот матч», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что не исключает проведение товарищеского матча сборных России и Китая.
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так что там, россияне заживут лучше или лучше служить Китаю?
Этот матч был бы интересен
Этот матч был бы интересен