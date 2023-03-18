Кавазашвили о Головине и Миранчуке в сборной: «Будут беречь силы – связаны контрактами с зарубежными клубами. Они не хотят ломаться и там играют лучше»
Анзор Кавазашвили оценил вызов Александра Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России.
Ранее полузащитники «Монако» и «Торино» вошли в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.
«Думаю, что они не будут уж слишком ломаться в игре. В сборной будут они играть достаточно хорошо, но недостаточно прекрасно.
Они будут беречь силы, так как связаны контрактами с зарубежными клубами. Они не хотят ломаться, потому что хотят играть в основном составе у себя в командах.
Они будут там играть больше и лучше, чем в сборной. Если бы мы выступали на чемпионате мира или Европы, то это другой разговор.
Тогда бы эти ребята приехали играть, чтобы показать себя еще лучше. Они не будут полностью выкладываться», – сказал Кавазашвили.
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