Кавазашвили о Головине и Миранчуке в сборной: «Будут беречь силы – связаны контрактами с зарубежными клубами. Они не хотят ломаться и там играют лучше»

оценил вызов и в состав сборной России.

Ранее полузащитники « » и « » вошли в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.

«Думаю, что они не будут уж слишком ломаться в игре. В сборной будут они играть достаточно хорошо, но недостаточно прекрасно.

Они будут беречь силы, так как связаны контрактами с зарубежными клубами. Они не хотят ломаться, потому что хотят играть в основном составе у себя в командах.

Они будут там играть больше и лучше, чем в сборной. Если бы мы выступали на чемпионате мира или Европы, то это другой разговор.

Тогда бы эти ребята приехали играть, чтобы показать себя еще лучше. Они не будут полностью выкладываться», – сказал Кавазашвили.

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