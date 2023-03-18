Кавазашвили о Головине и Миранчуке в сборной: «Будут беречь силы – связаны контрактами с зарубежными клубами. Они не хотят ломаться и там играют лучше»

Теги Монако Торино премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили Алексей Миранчук Александр Головин Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили оценил вызов Александра Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России.

Ранее полузащитники «Монако» и «Торино» вошли в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.

«Думаю, что они не будут уж слишком ломаться в игре. В сборной будут они играть достаточно хорошо, но недостаточно прекрасно.

Они будут беречь силы, так как связаны контрактами с зарубежными клубами. Они не хотят ломаться, потому что хотят играть в основном составе у себя в командах.

Они будут там играть больше и лучше, чем в сборной. Если бы мы выступали на чемпионате мира или Европы, то это другой разговор.

Тогда бы эти ребята приехали играть, чтобы показать себя еще лучше. Они не будут полностью выкладываться», – сказал Кавазашвили.

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4 комментария

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Самозанятый
Да и правильно будут делать, даже если это так. Нет смысла убиваться в матчах, которые даже к товарищески-контрольным отнести можно с большой натяжкой. Одно дело молодежи дебютирующей что-то доказывать, а другое - двум главным (ну плюс еще 1-2 человека) звездам, которых и вызвали, лишь бы подтвердить, что это все-таки сборная, а не рандомный список людей.
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charly_54
Вот если бы они были спартаковцами….
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Velirpa
Йодавазавшвили: "В сборной будут они играть достаточно хорошо".
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Ебздрогыч
Вспоминается серия Симпсонов, где у Гомера вместо мыслей в голове была обезьянка с тарелками. Мне кажется, что-то подобное происходит в голове Анзора
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