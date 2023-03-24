Кавазашвили о сборной: «Обращаюсь к горе-специалистам: давайте научимся играть с Азией. Когда станем командой как сборная СССР – подумаем о Европе»
Анзор Кавазашвили высказался о качестве игры сборной России.
Национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) в товарищеском матче.
«Единственное, что я хочу сделать – это обратиться к нашим горе-специалистам, чиновникам, юристам, которые все время выступают и кричат, что нам нечего делать в Азиатской конфедерации, что мы теряем квалификацию, потому что нам надо ждать, пока Европа нас к себе обратно примет.
Я должен им сказать: друзья, давайте научимся вначале играть с Азиатской конфедерацией, и когда станем сильной командой, какой была сборная в Советском Союзе, тогда и будем думать о возвращении в Европу.
Больше у меня слов нет», – сказал бывший вратарь «Спартака»
Вот поэтому, всех видных геополитикой и знатоков сейчас хочется только нахрен посылать.
Сорок лет назад так же умников было много.
А что теперь? И что будет ещё через сорок лет?