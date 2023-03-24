Кавазашвили о сборной: «Обращаюсь к горе-специалистам: давайте научимся играть с Азией. Когда станем командой как сборная СССР – подумаем о Европе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Анзор Кавазашвили Азиатская футбольная конфедерация сборная СССР Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о качестве игры сборной России.

Национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) в товарищеском матче.

«Единственное, что я хочу сделать – это обратиться к нашим горе-специалистам, чиновникам, юристам, которые все время выступают и кричат, что нам нечего делать в Азиатской конфедерации, что мы теряем квалификацию, потому что нам надо ждать, пока Европа нас к себе обратно примет.

Я должен им сказать: друзья, давайте научимся вначале играть с Азиатской конфедерацией, и когда станем сильной командой, какой была сборная в Советском Союзе, тогда и будем думать о возвращении в Европу.

Больше у меня слов нет», – сказал бывший вратарь «Спартака»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Коротко и ясно! мудрый человек. Но "горе-специалисты, чиновники, юристы, которые всё время выступают и кричат," ... потому, что думают вовсе не о росте российской сборной и футбола в целом, а о своих бонусах и поездках в Европу за казённый счёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мельников Михаил
Сорок лет назад. Война. Афган. Три сборных, с которыми предстоит сыграть на турнире летом вообще в составе СССР.
Вот поэтому, всех видных геополитикой и знатоков сейчас хочется только нахрен посылать.
Сорок лет назад так же умников было много.
А что теперь? И что будет ещё через сорок лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Ебздрогыч
Начинать предлагаю с манекенов. Научимся их обыгрывать - посоревнуемся с собаками. В случае успехов нас будут ждать пингвины, на кону - чемпионство в Антарктиде. Потом уже можно будет к Азии примеряться. Все должно быть постепенно
Ну по уровню своего интеллекта ты как раз с манекеном и можешь соревноваться.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
После таких матчей, как с Ираном, стоит задуматься над его словами.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тренерские конспекты Бормана
Журналисты в своем репертуаре: сначала напоят ветерана в пятницу, а потом интервью берут
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кристиан Вьери
думаю Топ-5 женских сборных посильнее будут этой богадельни. Да и поинтереснее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
сборная медиалиги против сборной России - Я бы посмотрел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Вот и светоч проснулся )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Начинать предлагаю с манекенов. Научимся их обыгрывать - посоревнуемся с собаками. В случае успехов нас будут ждать пингвины, на кону - чемпионство в Антарктиде. Потом уже можно будет к Азии примеряться. Все должно быть постепенно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий