Куртуа возобновил тренировки с «Реалом» и может сыграть с «Вальядолидом» 2 апреля. Против «Барсы» он должен выйти в старте
Тибо Куртуа может сыграть за «Реал» против «Вальядолида».
Как передает Football Espana, голкипер, у которого в сборной Бельгии возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, сегодня возобновил тренировки в мадридской команде. Ожидается, что он будет в стартовом составе на матч с «Барселоной» в Кубке Испании (5 апреля), но и к игре 27-го тура Ла Лиги, назначенной на 2 апреля, он уже будет готов, скорее всего.
В текущем сезоне Куртуа провел 20 матчей в чемпионате и пропустил 18 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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