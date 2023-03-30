Куртуа возобновил тренировки с «Реалом» и может сыграть с «Вальядолидом» 2 апреля. Против «Барсы» он должен выйти в старте

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа может сыграть за «Реал» против «Вальядолида».

Как передает Football Espana, голкипер, у которого в сборной Бельгии возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, сегодня возобновил тренировки в мадридской команде. Ожидается, что он будет в стартовом составе на матч с «Барселоной» в Кубке Испании (5 апреля), но и к игре 27-го тура Ла Лиги, назначенной на 2 апреля, он уже будет готов, скорее всего.

В текущем сезоне Куртуа провел 20 матчей в чемпионате и пропустил 18 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий

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Матвей Шацкий
Тибо проводит хороший сезон
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