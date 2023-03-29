Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo, Маркиньос – 2-й, ван Дейк – 7-й. В десятке 3 игрока «Реала»

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Наполи Тоттенхэм Давид Алаба Вирджил ван Дейк Маркиньос Антонио Рюдигер Рубен Диаш Дайо Упамекано Эдер Милитао Кристиан Ромеро Ким Мин Чжэ Вильям Салиба Футбол

Давид Алаба признан лучшим центральным защитником по версии FourFourTwo.

Игрок «Реала» занял первую строчку в списке из 10 сильнейших футболистов, выступающих в центре обороны.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Давид Алаба, «Реал Мадрид»;
  2. Маркиньос, «ПСЖ»;
  3. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;
  4. Антонио Рюдигер, «Реал Мадрид»;
  5. Ким Мин Чжэ, «Наполи»;
  6. Вильям Салиба, «Арсенал»;
  7. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;
  8. Дайо Упамекано, «Бавария»;
  9. Эдер Милитао, «Реал Мадрид»;
  10. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм».

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28 комментариев

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Эрнандес Эрнандес
Ответ Данила Кириков
Про существование Араухо видимо забыли
Это тот, который вылетел из 4 еврокубков за 2 сезона?

😁
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Промах Мораты
Ответ Ansu Fati
Алаба на 1, Рюдигер на 4, Араухо и Кристенсена нет в списке))) ахахахаха Все что нужно знать об этом списке))
Кристенсен это и правда ахаха
зачем ты его вспомнил вообще?
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Эрнандес Эрнандес
Кулесы такие кулесы 😆

Когда им не выгодно, то любой рейтинг - «бред собачий»
Когда выгодно, то - «ты лучше разбираешься или специалисты?»

В списке нет Араухо, чья команда за 2 сезона вылетела из 4 еврокубков, а они еще недовольны 🤦🏻‍♂️
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usamaaliev2819@mail.ru
Как минимум в тройке должен быть Араухо.
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Raindrop Drop Top
Этож надо было так накуриться 🤣
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Любезный Коссутий
опять Ван Дейк. провальный сезон проводит голландец.
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usamaaliev2819@mail.ru
Ответ arspurs9
Как фанат Тоттенхэма задаю вопрос - что здесь вообще делает Ромеро?
Фанат ттх который не знает что в его клубе играет один из лучших ЦЗ в мире . Ты просто лол
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Dead88 Poets
а как же Джорджио Кьеллини?
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demyo
Ответ Фанат спорта01
так он играет на левом фланге всегда когда я вижу матчи барсы.
во-первых, на правом. Во-вторых, они с Кунде чередуются.
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DolJun
Ответ Ansu Fati
Хозяин Винисиуса))
аа, чистит бутсы кристенсену. понятно)
+2
-7
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Любезный Коссутий
Ответ arspurs9
Как фанат Тоттенхэма задаю вопрос - что здесь вообще делает Ромеро?
я не фанат ТТХ, но очевидно, что вместо Ромеро должен быть Мартинес
+1
-2
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Фанат спорта01
Ответ Ansu Fati
Хозяин Винисиуса))
так он играет на левом фланге всегда когда я вижу матчи барсы.
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madrilenos
Серьёзно? 1-2: Милитао Араухо
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GuruFutbola
Ответ Ansu Fati
Пусть 442 хоть весь РМ в этот список включит, но какой в этом толк, если Барселона возит мордой об газон сливочных?))
Тут не поспоришь
+3
-6
-3
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Ansu Fati
Ответ DolJun
кто это?
Хозяин Винисиуса))
+9
-8
+1
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Артём Околович
Ромеро выше Тиаго Силвы и Араухо??? Ну хоть Бэн Дэвис не в десятке
0
0
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arspurs9
Как фанат Тоттенхэма задаю вопрос - что здесь вообще делает Ромеро?
+24
-2
+22
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Ansu Fati
Ответ Екн Лор
А где же лучший в мире по версии барсуков Араухо?
Пусть 442 хоть весь РМ в этот список включит, но какой в этом толк, если Барселона возит мордой об газон сливочных?))
+5
-8
-3
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Тимофей Кушнир
То есть Маркиньос, чью игру против Реала и Баварии я надолго запомню, Ван Дейк, чей Ливерпуль провалил начало сезона и выкарабкивается не с помощью Вирджила и Ромеро, играющий за Тоттенхэм, лучше Араухо, благодаря стараниям которого Барса и 10 мячей в чемпионате не пропустила (И благодаря Тер Штегену). Кто составлял этот рейтинг, ненавистник Каталонии и Уругвая?
+9
-9
0
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Бронислав Каминский
Араухо даже в десятке нету?Лол
+5
-5
0
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DolJun
Ответ Данила Кириков
Про существование Араухо видимо забыли
кто это?
+7
-15
-8
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DolJun
пассажир диаш в тройке, а тьяго силвы вообще нет в 10тке)) умора)
+2
-3
-1
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Ansu Fati
Алаба на 1, Рюдигер на 4, Араухо и Кристенсена нет в списке))) ахахахаха
Все что нужно знать об этом списке))
+18
-11
+7
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koshaus
А Милитао что там делает? Он регулярно же привозит
+1
-2
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GuruFutbola
Бред сумасшедшего
Рейтинги фифа даже рядом не стоят
+1
-5
-4
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