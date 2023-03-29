Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo, Маркиньос – 2-й, ван Дейк – 7-й. В десятке 3 игрока «Реала»
Давид Алаба признан лучшим центральным защитником по версии FourFourTwo.
Игрок «Реала» занял первую строчку в списке из 10 сильнейших футболистов, выступающих в центре обороны.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Давид Алаба, «Реал Мадрид»;
- Маркиньос, «ПСЖ»;
- Рубен Диаш, «Манчестер Сити»;
- Антонио Рюдигер, «Реал Мадрид»;
- Ким Мин Чжэ, «Наполи»;
- Вильям Салиба, «Арсенал»;
- Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;
- Дайо Упамекано, «Бавария»;
- Эдер Милитао, «Реал Мадрид»;
- Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм».
😁
зачем ты его вспомнил вообще?
Когда им не выгодно, то любой рейтинг - «бред собачий»
Когда выгодно, то - «ты лучше разбираешься или специалисты?»
В списке нет Араухо, чья команда за 2 сезона вылетела из 4 еврокубков, а они еще недовольны 🤦🏻♂️
Все что нужно знать об этом списке))
Рейтинги фифа даже рядом не стоят