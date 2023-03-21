Гави может бесплатно уйти из «Барселоны» летом, если до 30 июня контракт не зарегистрируют

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Гави Футбол

Гави имеет право покинуть «Барселону» в качестве свободного агента следующим летом.

Как утверждает The Athletic, в контракт, заключенный в сентябре 2022 года, включен пункт, позволяющий испанцу безвозмездно уйти, если он не будет зарегистрирован в качестве игрока первой команды до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд утвердил отмену регистрации договора и возвращение Гави статуса игрока молодежной команды.

Представители «блауграны» сообщили The Athletic, что намерены подать апелляцию, поскольку уверены, что своевременно завершили все необходимые юридические процедуры.

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36 комментариев

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Ilya Petrov
Ага, так и возьмёт этот пацан и уедет в условный ПСЖ. По его лицу написано же, что его вполне устраивает Барса.
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filippa
вот и посмотрим как он пойдет на уступки клабу. что победит жадность или играть за Барсу.
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Evgeniy 72
Ответ Негрейра
Видя, как он играет за Барсу, новость выглядит полным бредом. Если он уже согласился на условия и продлил контракт зимой, то почему не может сделать этого летом? Новость ради новости
Потому что летом Барса не сможет дать ему примерно такую же зарплату, как предполагается от других клубов. Если не врали инсайдеры, то МЮ уже давно присматривается к Гави. А как свободный агент он многих заинтересует, будет аукцион за раскрученного паренька.
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Ansu Fati
Ответ Усы Годзиллы
Даже высота газона против Барсы
Даже оффсайды против Реала))
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ljolik888
Ответ Сурхай Лукманов
Писали же что контракт у гави подписан с молодежой , а не основной 🤔. Как он может уйти ?🤦
Новый контракт был подписан с главной командой . Но Тебас подал в суд и его не оформили . Контракт с Барселоной Б заканчивается а этом сезоне . И по идее Гави может уйти куда захочит . Правда я не уверен , что подписывая контракт Гави думал сбежать из Барсы .
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Дядя Тима
Ответ Bazilic
Какую ситуацию? У клуба есть деньги, но ему просто не дают ими пользоваться Не давать продлевать воспитанников это уже слишком
Если у клуба они есть зачем они пользуются рычагами ,не продлили Месси до последнего не могли зарегистрировать своих новичков
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Усы Годзиллы
Ответ Эксперт Спортс
Ему все по барабану. Подстилка Испании и Переса. Всё идёт против Барселоны.
Даже высота газона против Барсы
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Bazilic
Ответ Дядя Тима
Понятно что он никуда не уйдёт ,а причем тут тебас? Барселоне не обязательно было скупать всех и применять все существующие рычаги ,зная ситуацию
Какую ситуацию? У клуба есть деньги, но ему просто не дают ими пользоваться
Не давать продлевать воспитанников это уже слишком
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Игорь Климов
Как минимум в ближайшие 10 лет никуда Гави из Барселоны не уйдёт.
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Эдуард Балашов
Ответ Akezhan Kutvarov
А может он уйдёт в Атлетико, там любят такой жёсткий и агрессивный стиль как у Гави
пусть Атлетико сос т. Ни куда Гави не уйдет. И вы не надейтесь
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Дядя Тима
Ответ Bazilic
Тебас как будто этого и добивается Или Ла Лиге не нужен один из лучших молодых полузащитников мира? Неужели кому-то будет лучше, если Гави в АПЛ уедет?
Понятно что он никуда не уйдёт ,а причем тут тебас?
Барселоне не обязательно было скупать всех и применять все существующие рычаги ,зная ситуацию
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Сурхай Лукманов
Писали же что контракт у гави подписан с молодежой , а не основной 🤔. Как он может уйти ?🤦
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ljolik888
Ответ Александр Суряев
Если бы Гави не был готов уйти из Барселоны, то в договоре не было бы соответствующего пункта. Все, что нужно знать об этом.
Какой может быть пункт - если нет контракта ? Летом он будет свободны агентом и сможет выбирать что хочет . Если конечно Барселона не докажит, что все сделали правильно . Правда опять же повторюсь - зачем Гави недавно подписывал контракт ? Или ты думаешь Барселона не сделает это летом и все таки подпишет ?
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Дри66линг Нейа
Ответ Экселлент
Ты не нормальный? я надеюсь на то,что он долгие годы будет в Барселоне и завоюет с родной командой много трофеев!
Ты же нормальный)
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Kaloyan Yalamov
Гави ни за что не уедет из Барсы добровольно.
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& Co1366
Ныннадо никуда уходить - все проблемы урегулируются & устаканятся.
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Экселлент
Ответ Дри66линг Нейа
Гави ещё 2-3 сезона точно должен провести в Барселоне
Ты не нормальный? я надеюсь на то,что он долгие годы будет в Барселоне и завоюет с родной командой много трофеев!
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Александр Суряев
Ответ ljolik888
Если Гави хотел бы покинуть Барселону - то просто не подписал новый контракт . Все что нужно знать об этом.
Если бы Гави не был готов уйти из Барселоны, то в договоре не было бы соответствующего пункта. Все, что нужно знать об этом.
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Born is the King
Ахахха
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w256pfwjsm
Хорошая шутеечка братан!
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predMBAPPE
Ответ Bazilic
Тебас как будто этого и добивается Или Ла Лиге не нужен один из лучших молодых полузащитников мира? Неужели кому-то будет лучше, если Гави в АПЛ уедет?
Как на счёт Реала?)
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ljolik888
Если Гави хотел бы покинуть Барселону - то просто не подписал новый контракт . Все что нужно знать об этом.
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Экселлент
Ответ Негрейра
Видя, как он играет за Барсу, новость выглядит полным бредом. Если он уже согласился на условия и продлил контракт зимой, то почему не может сделать этого летом? Новость ради новости
Да все из-за ФФП,Барсе нужно срочно разгружать зарплатную ведомость!
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Экселлент
Я конечно уверен,что Гави останется на долгие годы,но все равно,ситуация волнительная, надеюсь все обойдется, без всяких казусов!
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Негрейра
Видя, как он играет за Барсу, новость выглядит полным бредом. Если он уже согласился на условия и продлил контракт зимой, то почему не может сделать этого летом? Новость ради новости
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