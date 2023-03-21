Гави может бесплатно уйти из «Барселоны» летом, если до 30 июня контракт не зарегистрируют
Гави имеет право покинуть «Барселону» в качестве свободного агента следующим летом.
Как утверждает The Athletic, в контракт, заключенный в сентябре 2022 года, включен пункт, позволяющий испанцу безвозмездно уйти, если он не будет зарегистрирован в качестве игрока первой команды до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что суд утвердил отмену регистрации договора и возвращение Гави статуса игрока молодежной команды.
Представители «блауграны» сообщили The Athletic, что намерены подать апелляцию, поскольку уверены, что своевременно завершили все необходимые юридические процедуры.
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