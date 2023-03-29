Кейн сообщил, что у него родится 4-й ребенок. Они с женой Кейт воспитывают двух дочерей и сына
Харри Кейна ждет прибавление в семье.
29-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии сообщил в инстаграме, что его жена Кейт беременна в четвертый раз. Кейн выложил фото с женой, на котором она держит положительный тест на беременность, и подписал: «На седьмом небе от счастья в ожидании ребенка №4! Скоро».
У Харри и Кейт уже есть три ребенка: дочери Айви (6 лет) и Вивьен (5 лет), а также сын Луи (2 года).
он разве в клубе или сборной не справляется?
Хотелось бы знать, кто мой вождь ,для начала, )) и как мое личное отношение к определению такой классификации родителей навязано этим мифическим персонажем)
хоть бы анализ сдали, ей богу, тесты-то разные бывают
Видимо "ребенок N4" потому что родитель N1 и N2 его зачали