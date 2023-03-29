Кейн сообщил, что у него родится 4-й ребенок. Они с женой Кейт воспитывают двух дочерей и сына

ждет прибавление в семье.

29-летний форвард « » и сборной Англии сообщил в инстаграме, что его жена Кейт беременна в четвертый раз. Кейн выложил фото с женой, на котором она держит положительный тест на беременность, и подписал: «На седьмом небе от счастья в ожидании ребенка №4! Скоро».

У Харри и Кейт уже есть три ребенка: дочери Айви (6 лет) и Вивьен (5 лет), а также сын Луи (2 года).