Кейн сообщил, что у него родится 4-й ребенок. Они с женой Кейт воспитывают двух дочерей и сына

Теги премьер-лига Англия светская хроника Тоттенхэм Харри Кейн девушки и спорт Футбол

Харри Кейна ждет прибавление в семье.

29-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии сообщил в инстаграме, что его жена Кейт беременна в четвертый раз. Кейн выложил фото с женой, на котором она держит положительный тест на беременность, и подписал: «На седьмом небе от счастья в ожидании ребенка №4! Скоро».

У Харри и Кейт уже есть три ребенка: дочери Айви (6 лет) и Вивьен (5 лет), а также сын Луи (2 года).

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13 комментариев

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Under
Ответ Velirpa
радует, что хоть где-то Кейн справляется.
почему хоть где-то?
он разве в клубе или сборной не справляется?
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Леван Мкртчян
Ответ Okaka
у него будет номер 4 на спине. поменьше вождя своего слушай
Ахааххха)
Хотелось бы знать, кто мой вождь ,для начала, )) и как мое личное отношение к определению такой классификации родителей навязано этим мифическим персонажем)
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Velirpa
Ответ therealgreenman
Лучше всяческих трофеев, поздравляю…
радует, что хоть где-то Кейн справляется.
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Okaka
Ответ Леван Мкртчян
Забавно написал. Видимо "ребенок N4" потому что родитель N1 и N2 его зачали
у него будет номер 4 на спине. поменьше вождя своего слушай
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Okaka
у Кейна жена и клуб - любовь с детства, а вы говорите трофеи
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therealgreenman
Лучше всяческих трофеев, поздравляю…
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Мансур Абдрахимов
Покер
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Ваня Шипитко
Удивительно, что все его дети оч похожи на Сон Хен Мина
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Under
вот интересно конечно, мегапубличная персона, миллионы людей обратят внимание на эту новость, а всё равно выкладывает тест
хоть бы анализ сдали, ей богу, тесты-то разные бывают
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Леван Мкртчян
Забавно написал.
Видимо "ребенок N4" потому что родитель N1 и N2 его зачали
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-2
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Владимир Владимирович
Четыре трофея имеет , так что прекращайте называть Кейна безтрофейником )
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Матвей Шацкий
Хоть тут достаточно трофеев набрал
+9
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igls54
Харри умеет забивать
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