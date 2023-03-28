Джейми Реднапп о будущем Кейна: «Хаос в «Тоттенхэме» не способствует его сохранению. «МЮ» был бы хорошим вариантом, предложений будет много»

считает, что Харри Кейн может покинуть « » из-за обстановки в клубе.

«Я понятия не имею, что решит . Он находится в выгодном положении, ведь в следующем году у него заканчивается контракт. Возможно, он считает, что «Тоттенхэм» – подходящий для него клуб, где он сможет выиграть все индивидуальные награды, но сейчас, с точки зрения [возможности] завоевания трофеев, я этого не вижу.

Менее чем через год он сможет подписать контракт с кем угодно на правах свободного агента. Его представители будут вести переговоры с клубами, и клубы будут в курсе ситуации. Так устроен футбол – мы прячем голову в песок и говорим, что все неправда, но у него будет масса вариантов, потому что он игрок мирового класса.

Что касается клубов, куда он мог бы перейти, я думаю, что хорошим вариантом мог бы быть «Манчестер Юнайтед».

Хаос, царящий в «Тоттенхэме», не способствует сохранению главной звезды клуба. Каждый год приходит новый тренер, и он [Кейн], вероятно, думает: «Какой в этом смысл?» Нужно немного постоянства – это способствует успеху», – написал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии в колонке для Sky Sports.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».