Джейми Реднапп о будущем Кейна: «Хаос в «Тоттенхэме» не способствует его сохранению. «МЮ» был бы хорошим вариантом, предложений будет много»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Джейми Реднапп Харри Кейн Футбол

Джейми Реднапп считает, что Харри Кейн может покинуть «Тоттенхэм» из-за обстановки в клубе.

«Я понятия не имею, что решит Харри Кейн. Он находится в выгодном положении, ведь в следующем году у него заканчивается контракт. Возможно, он считает, что «Тоттенхэм» – подходящий для него клуб, где он сможет выиграть все индивидуальные награды, но сейчас, с точки зрения [возможности] завоевания трофеев, я этого не вижу.

Менее чем через год он сможет подписать контракт с кем угодно на правах свободного агента. Его представители будут вести переговоры с клубами, и клубы будут в курсе ситуации. Так устроен футбол – мы прячем голову в песок и говорим, что все неправда, но у него будет масса вариантов, потому что он игрок мирового класса.

Что касается клубов, куда он мог бы перейти, я думаю, что хорошим вариантом мог бы быть «Манчестер Юнайтед».

Хаос, царящий в «Тоттенхэме», не способствует сохранению главной звезды клуба. Каждый год приходит новый тренер, и он [Кейн], вероятно, думает: «Какой в этом смысл?» Нужно немного постоянства – это способствует успеху», – написал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии в колонке для Sky Sports.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев

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lizarazu
Реднапп дело говорит
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Чёрный тюльпан
Предложений-то как раз будет немного, особенно с той ценой, которую запросит за него Леви. Этот пройдоха похоже давно уверовал, что Кейн в Тоттенхэме задержится до конца карьеры, вот только как бы следующим летом не остаться без гроша за "урагана".
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Sergey Kuznetsov
Для английских клубов Леви зарядит адовый ценник, чтобы конкуренты офигевали. Чисто гипотетически о покупке подумают только мю и Челси. Клубы не из Англии, которые могут себе позволить такую покупку, можно пересчитать на пальцах одной руки неопытного фрезеровщика: Бавария (большие сомнения), Реал (сомнений еще больше), ПСЖ (сомнения у самого Кейна). Лично мне кажется, что Кейн доиграет до конца контракта.
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8ndre
Ему 30ка летом, он уже пешеход, через года два вообще встанет столбом,, его пик проходит, а платить за него и ему придётся много, Юнайтед правда привык сорить деньгами последний 10 лет, скупать шлак, чтоб другим не достался, ищите вариант с перспективой.
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melmi
Предложений летом будет много , желание Кейна тоже есть
Проблема в Леви ее и решать
«Моя прелесть» и все тут, не хочет отпускать
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