Дзюба – лучший игрок марта в РПЛ. У него хет-трик против «Ростова» и гол+пас с «Краснодаром»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба – Winline игрок марта в Мир РПЛ.

За Дзюбу проголосовали 2 эксперта из 5 и 3 комментатора «Матч Премьер» из 5.

47,82% болельщиков отдали свой голос за форварда «Локомотива», 41,66% голосов у нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Напомним, в марте Дзюба сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1), а также отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (3:2).

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21 комментарий

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Николай Новиков
Ответ Юлия Закаблукова
Рано его зенит со счетов списал
Дзюба - не уровень Зенита, но для середняка РПЛ, вполне норм
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BeastI666I
Ответ Денис Мартин
а в чем позор был?
полное дно и бездарность. вот и все. весь позор.
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BeastI666I
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он там сыграл по минутам 4 полных матча. А подобные вот эксперты будут про позор писать.
а почему он так мало сыгрл? потому что полено и бездарность, наверное.
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Денис Мартин
Ответ BeastI666I
нет. Зенит и без него катком по этой богадельне прошел. Дело не в Дзюбе и не в Зените. А в том, что детско-юношеский футбол превратили в МММ - финансовую пирамиду! Играют только те, за кого платят родители. В итоге упал уровень ниже плинтуса.
Бред пишешь. Те кто играет за деньги, и попадает в ДЮСШ за деньги, они чаще всего никуда потом не попадают. Команде уровня ФНЛ и РПЛ не шибко нужен условный Аздоев в составе, даже Аздоев при его папе, всего лишь несколько раз вышел потоптать газон за аутсайдера.
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Vasily Stavchansky
Седой Дзюба, без сборов, вполноги, в убитом локо, с пенальти мимо, возможно даже пьяный... передаёт привет хейтерам
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Денис Мартин
Ответ BeastI666I
нет. его позор в Турции все показал.
а в чем позор был?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ BeastI666I
нет. его позор в Турции все показал.
Он там сыграл по минутам 4 полных матча. А подобные вот эксперты будут про позор писать.
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Дмитрий Джи
Ответ Юсуп Асхабов
Дзюбиньо Пернабукано
Так Жуниньо оскорбить!
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JBa
я так понимаю, шутники эту новость не открывают?

пошутить про руки лучшего игрока марта не получится?

плак-плак
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xa-xa
Зубы Дзюбы, показались..
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Даня Би
Спокойно доказал всем всё за месяц
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BeastI666I
Ответ Гамарджоба Генацвале
Справедливо. Утер нос критикам.
нет. его позор в Турции все показал.
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BeastI666I
Ответ Юлия Закаблукова
Рано его зенит со счетов списал
нет. Зенит и без него катком по этой богадельне прошел. Дело не в Дзюбе и не в Зените. А в том, что детско-юношеский футбол превратили в МММ - финансовую пирамиду! Играют только те, за кого платят родители. В итоге упал уровень ниже плинтуса.
+1
-3
-2
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BeastI666I
все что нужно знать об уровне РФПЛ! расходимся... и ради этого делать фанУйди?! ахахаха не смешите.
+4
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Юлия Закаблукова
Рано его зенит со счетов списал
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Maxb
Эх, Валера))
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Гамарджоба Генацвале
Справедливо. Утер нос критикам.
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Sevuska
Ну Тёма , прям ведь как с корабля на бал 👍
+1
-1
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Жечка Дырова
Заслуженно
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-1
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Юсуп Асхабов
Дзюбиньо Пернабукано
+7
-2
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Иван Рыбаков
Закономерно собственно.
+26
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