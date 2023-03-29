Дзюба – лучший игрок марта в РПЛ. У него хет-трик против «Ростова» и гол+пас с «Краснодаром»
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба – Winline игрок марта в Мир РПЛ.
За Дзюбу проголосовали 2 эксперта из 5 и 3 комментатора «Матч Премьер» из 5.
47,82% болельщиков отдали свой голос за форварда «Локомотива», 41,66% голосов у нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Напомним, в марте Дзюба сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1), а также отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (3:2).
пошутить про руки лучшего игрока марта не получится?
плак-плак