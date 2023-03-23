Патрик Клюйверт: «Барсе» нужен форвард, помимо Левандовского. Мне нравятся Рамуш и Фирмино»

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Патрик Клюйверт премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы Роберт Левандовски Роберто Фирмино Гонсалу Рамуш Футбол

Патрик Клюйверт назвал игроков, которые могут усилить «Барселону».

«Нужно принимать во внимание финансовый фэйр-плей, но кто же входит в мой список? Это определенно должен быть нападающий. Потому что «Барсе» необходим центрофорвард, помимо Роберта Левандовского.

Мне очень нравится Гонсалу Рамуш. Мне нравится этот игрок, он очень хорош в сборной Португалии и в «Бенфике». Роберто Фирмино в «Барселоне», я думаю, тоже был бы очень интересным вариантом.

Для усиления «Барселоне» нужен нападающий. Остальные позиции в порядке, если все игроки останутся», – сказал экс-игрок каталонского клуба в интервью Barça Blaugranes.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 21 матч, забил 16 голов и сделал 2 ассиста. Подробную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

Фирмино провел за «Ливерпуль» 19 матчей в АПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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21 комментарий

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Yri Yrov
Фирмино подошёл бы в стиль барсы так как они играют в эту тики таку или что то похожее , ложные девятки там пригодятся, а если хочешь чистого завершителя то это не про Боби
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Arrahmano Matcyev
Ответ MESSIya
ОФИЦИАЛЬНО: Заявление Министерства финансов по «делу Негрейры»: • Нет доказательств о выплатах любому судье. • Нет доказательств того, что эти выплаты могут повлиять на результаты матчей.
Спортс конечно же не опубликует.
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BurBon
Ответ Alex Qwer
Фирмино думаю могут взять как свободного агента и рычаги подергают чтобы заявить))))
С чего ты решил, что Барса никого не может заявить летом? Барса выиграет ла лигу, это минимум, плюс деньги от тв прав и спонсоров.
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Aggrrist
Какой прок Роберто мигрировать с мерсисайдской банки на каталонскую по Левандовского. Думаю он хочет ещё поиграть и заработать. В Барсе это будет сомнительно сделать.
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SoCool
Ответ Josep
пфф, функционер.. Это настолько очевидный выбор, что не надо даже особо в футболе разбираться. Чувак забивает - значит он хорош. и это понимают все, а особенно Бенфика. и с нынешними ценниками это будет 100+. Ты найди жемчужину за копейки, как Педри нашли, как Монако открыл Мбаппе с Силвой, как та же Бенфика с Боруссией находят бриллианты по всему миру..
Мартинелли ещё бы добавил, вообще из ниоткуда канониры откопали топа. Но такое случается крайне редко.
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Итачи Учиха
Ответ Inside 88 LW
Если летом приедет кто -то из парочки Ауба, Фирмино - будет круто. Рамуш?) Может лучше сразу Холанд?)
Но если и брать кого-то из пары Фирмино/Ауба, то только на год. А то с двумя дедами в нападении (Левандовски) не комильфо бегать.
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SoCool
Фирмино свободный агент, отличное подписание было бы. Но если учесть возраст Лёвы, нужен кто-то молодой, а это серьёзные деньги.
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ljolik888
Рамуш будет стоить минимум сто миллионов , Фирмино как свободный агент совсем не плохо было-бы. Ну а приедет Обемьянг. Впринципе и это будет не хуже чем некоторые игроки атаки на сегодняшний день .
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MESSIya
ОФИЦИАЛЬНО: Заявление Министерства финансов по «делу Негрейры»:

• Нет доказательств о выплатах любому судье.

• Нет доказательств того, что эти выплаты могут повлиять на результаты матчей.
+25
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Леван Мкртчян
Ответ Юрий Кечко
Умение высасывать приплетение Роналду наивысшем уровне ...но я все равно плюс дал
Умения высасывать мозгодробительные обороты , вроде " высасывать приплетение Роналду" тут тоже на высшем уровне. Так что безоговорочный + )
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Alex Qwer
Фирмино думаю могут взять как свободного агента и рычаги подергают чтобы заявить))))
Фирмино просит большую з/п и длительный контракт для своих лет. Вряд ли Барселона будет для этого ещё больше освобождать ведомость(тем более он не будет игроком основы)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Josep
пфф, функционер.. Это настолько очевидный выбор, что не надо даже особо в футболе разбираться. Чувак забивает - значит он хорош. и это понимают все, а особенно Бенфика. и с нынешними ценниками это будет 100+. Ты найди жемчужину за копейки, как Педри нашли, как Монако открыл Мбаппе с Силвой, как та же Бенфика с Боруссией находят бриллианты по всему миру..
Ну, Мбаппе с пелёнок был на хайпе внутри Франции, то, что монегаски его удержали на несколько лет(а точнее, сам черепахен с семьёй решили не идти в тот же ПСЖ сразу), это сродни чуду.
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Хан Сахан
Ответ Josep
пфф, функционер.. Это настолько очевидный выбор, что не надо даже особо в футболе разбираться. Чувак забивает - значит он хорош. и это понимают все, а особенно Бенфика. и с нынешними ценниками это будет 100+. Ты найди жемчужину за копейки, как Педри нашли, как Монако открыл Мбаппе с Силвой, как та же Бенфика с Боруссией находят бриллианты по всему миру..
Самое интересное, что в молодежках Боруссии, Аякса, тех же Бенфики и Спортинга уже вполне вероятно бегают будущие «стомиллионники»
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Inside 88 LW
Если летом приедет кто -то из парочки Ауба, Фирмино - будет круто.
Рамуш?) Может лучше сразу Холанд?)
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Хан Сахан
«Или во, сынка пригласите»

А мне раньше казалось, что Клюйверт-младший с огоньком, талантом, как Тюрамы (если их фамилию можно так склонять)
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Екн Лор
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Какой неаппетитный Клюйверт, вспомнил гадкого Рамоша, укравшего хет-трик у самого красивого футболиста, прямо как Фернандеш целый гол до этого🤬
У этого гадского Рамуша больше голов в плей-офф ЧМ, чем у Месси Суареза Неймара вместе взятых во времена их игры за бчк)
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Alex Qwer
Фирмино думаю могут взять как свободного агента и рычаги подергают чтобы заявить))))
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Josep
пфф, функционер.. Это настолько очевидный выбор, что не надо даже особо в футболе разбираться. Чувак забивает - значит он хорош. и это понимают все, а особенно Бенфика. и с нынешними ценниками это будет 100+. Ты найди жемчужину за копейки, как Педри нашли, как Монако открыл Мбаппе с Силвой, как та же Бенфика с Боруссией находят бриллианты по всему миру..
+15
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Сурхай Лукманов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Какой неаппетитный Клюйверт, вспомнил гадкого Рамоша, укравшего хет-трик у самого красивого футболиста, прямо как Фернандеш целый гол до этого🤬
не у самого красивого футболиста , а у самой красивой клубники
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-2
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Юрий Кечко
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Какой неаппетитный Клюйверт, вспомнил гадкого Рамоша, укравшего хет-трик у самого красивого футболиста, прямо как Фернандеш целый гол до этого🤬
Умение высасывать приплетение Роналду наивысшем уровне ...но я все равно плюс дал
+4
-5
-1
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Мадрид наказывает!
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ХавиГави_Паратрупер
Какой неаппетитный Клюйверт, вспомнил гадкого Рамоша, укравшего хет-трик у самого красивого футболиста, прямо как Фернандеш целый гол до этого🤬
+3
-5
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