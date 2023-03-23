Патрик Клюйверт: «Барсе» нужен форвард, помимо Левандовского. Мне нравятся Рамуш и Фирмино»
Патрик Клюйверт назвал игроков, которые могут усилить «Барселону».
«Нужно принимать во внимание финансовый фэйр-плей, но кто же входит в мой список? Это определенно должен быть нападающий. Потому что «Барсе» необходим центрофорвард, помимо Роберта Левандовского.
Мне очень нравится Гонсалу Рамуш. Мне нравится этот игрок, он очень хорош в сборной Португалии и в «Бенфике». Роберто Фирмино в «Барселоне», я думаю, тоже был бы очень интересным вариантом.
Для усиления «Барселоне» нужен нападающий. Остальные позиции в порядке, если все игроки останутся», – сказал экс-игрок каталонского клуба в интервью Barça Blaugranes.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 21 матч, забил 16 голов и сделал 2 ассиста. Подробную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Фирмино провел за «Ливерпуль» 19 матчей в АПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.
• Нет доказательств о выплатах любому судье.
• Нет доказательств того, что эти выплаты могут повлиять на результаты матчей.
Рамуш?) Может лучше сразу Холанд?)
А мне раньше казалось, что Клюйверт-младший с огоньком, талантом, как Тюрамы (если их фамилию можно так склонять)