Патрик Клюйверт: «Барсе» нужен форвард, помимо Левандовского. Мне нравятся Рамуш и Фирмино»

назвал игроков, которые могут усилить «Барселону».

«Нужно принимать во внимание финансовый фэйр-плей, но кто же входит в мой список? Это определенно должен быть нападающий. Потому что «Барсе» необходим центрофорвард, помимо Роберта Левандовского.

Мне очень нравится . Мне нравится этот игрок, он очень хорош в сборной Португалии и в «Бенфике». в «Барселоне», я думаю, тоже был бы очень интересным вариантом.

Для усиления «Барселоне» нужен нападающий. Остальные позиции в порядке, если все игроки останутся», – сказал экс-игрок каталонского клуба в интервью Barça Blaugranes.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 21 матч, забил 16 голов и сделал 2 ассиста. Подробную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

Фирмино провел за « » 19 матчей в , забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.