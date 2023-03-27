Роберто Мартинес: «Роналду и Рамуш однозначно могут играть вместе. У Криштиану 198 матчей за сборную – он важен для Португалии»

считает, что может играть с другим нападающим.

«Криштиану – единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке.

и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», – заявил Мартинес.

В матче с Лихтенштейном Рамуш вышел на 78-й минуте, с Люксембургом – на 65-й. В обоих случаях он менял Роналду, оформившего дубль.