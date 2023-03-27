Роберто Мартинес: «Роналду и Рамуш однозначно могут играть вместе. У Криштиану 198 матчей за сборную – он важен для Португалии»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Гонсалу Рамуш Футбол

Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду может играть с другим нападающим.

«Криштиану – единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке.

Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», – заявил Мартинес.

В матче Португалии с Лихтенштейном Рамуш вышел на 78-й минуте, с Люксембургом – на 65-й. В обоих случаях он менял Роналду, оформившего дубль.

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15 комментариев

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rigobersong
Ответ Oleg
Видишь ромка отлично демонстрирует то, что я писал про психику, когда реальность доставляет боль. ЧМ у него не определяющий🤣👌 Хотя именно из за ЧМ статус королей получили Марадона и Пеле а не Кройфф и Платини. Сейчас ничего не изменилось, без кубка мира статус величайшего невозможен.
Этих ромок у меня в ЧС больше 600 человек, сегодня ради интереса посчитал:)) Даже сам не ожидал, что на сайте столько неадекватных пользователей, это я еще многим даю шанс на исправление:))
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Blaumerc
Ответ Роман
Кубок мира важен, но не столь определяющий. Многие выигрывали этот турнир. Но то чего достиг Роналду вместе со сборной и в лучших лигах, то он на голову выше остальных. В сборной достиг отличных высот, так и на уровне клуба.
《Кубок мира важен, но не столь определяющий.
Многие выигрывали этот турнир.》😆
Знал бы ты, Лигу чемпионов выигрывали ещё больше игроков.
Для вас, кубок мира стал не столь определяющим, сколько голы Люксембургам и голы в национальных чемпионатах, только после того как Лео Месси выиграл его. Именно вы, глоры Роналду и хейтеры Месси, отсутствие этого трофея делали определяющим против Месси, в борьбе за лучшего всех времён, когда Месси боролся за это звание с великими Пеле и Марадоной. Вы же в агрумент против Месси приводили статистику голов своего кумира.
А теперь ЧМ стал не столь важным, а голы Люксембургам важными? не позортесь 🤣
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rigobersong
Ответ Oleg
Их поставщики боль, обида, злость. В психологии это описано: когда реальность доставляет боль, человек прячется в вымышленном мире. Вот и делай выводы почему у них величайший турнир в истории спорта, с аудиторией в 5,95 миллиардов, не самый важный турнир и почему ЧМ купили, Аргентина была под допингом, ну а Месси лично занес Коло Муани, Тчуамени, Коману, Ван Дейку и Сосе с Гвардиолом)))
Согласен, психически не очень здоровые люди, а кто в принципе-то в здравом уме выберет себе закомплексованного, истеричного кумира, насильника который еще избивает детей аутистов. роналду это позор футбола, позор который не смыть никогда!:))
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Oleg
Ответ rigobersong
У Пепе даже 2 гола в ПО, роналду позор футбола!:))
Видишь ромка отлично демонстрирует то, что я писал про психику, когда реальность доставляет боль.
ЧМ у него не определяющий🤣👌
Хотя именно из за ЧМ статус королей получили Марадона и Пеле а не Кройфф и Платини.

Сейчас ничего не изменилось, без кубка мира статус величайшего невозможен.
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rigobersong
Самое забавное, что за все годы никто не предоставил мне ни единого факта величия роналду, одни пустые слова и проливание воды:)) Что говорить, если все глоры Кринжа сидели и болели против реала в финале ЛЧ, потому что 5 титулов было не у многих игроков и тут бац уже Начо с ним в одном ряду, и как бы не такое и достижения, вся суть кринжа это шакалить:))
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Oleg
Ответ rigobersong
жесть конечно, глоры кринжа это просто самая низшая каста пищевой цепочки:)) реально люди совершенно отбитые от реальности:))
Ромка опять что ли выдал базу?)))
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Oleg
Ответ rigobersong
у глоров кринжа Чемпионат Мира уже не самый важный турнир:)) Кто ваши поставщики?:))🤣🤣🤣
Их поставщики боль, обида, злость.
В психологии это описано: когда реальность доставляет боль, человек прячется в вымышленном мире.
Вот и делай выводы почему у них величайший турнир в истории спорта, с аудиторией в 5,95 миллиардов, не самый важный турнир и почему ЧМ купили, Аргентина была под допингом, ну а Месси лично занес Коло Муани, Тчуамени, Коману, Ван Дейку и Сосе с Гвардиолом)))
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rigobersong
Месси чемпион мира и хозяин всех глоров позорного португальца:))
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rigobersong
жесть конечно, глоры кринжа это просто самая низшая каста пищевой цепочки:)) реально люди совершенно отбитые от реальности:))
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rigobersong
у глоров кринжа Чемпионат Мира уже не самый важный турнир:)) Кто ваши поставщики?:))🤣🤣🤣
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rigobersong
Ответ Барсик Юрана
Рамуш три гола в плей-офф ЧМ, а Кринжа 0 Все мячи набитые Кринжем на Лихштейнах и Люксембургах ну не серьезно
У Пепе даже 2 гола в ПО, роналду позор футбола!:))
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Роман
Ответ Temp LC
Не серьёзно это твои комментарии. Сравнивать игроков по одному турниру глупость. У каждого есть турнир, в котором он не Ас. Роналду в его годы был одним из важных частей того МЮ Фергюсона, который являлся гегемоном АПЛ и с ним позднее они взяли долгожданный кубок ЛЧ. У каждого игрока есть свои Лихтенштейны и люксембурги и у твоего кумира они тоже есть
Кубок мира важен, но не столь определяющий.
Многие выигрывали этот турнир. Но то чего достиг Роналду вместе со сборной и в лучших лигах, то он на голову выше остальных.

В сборной достиг отличных высот, так и на уровне клуба.
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Роман
Леао получше Рамуша выглядит.
Первый и пенальти со штрафным заработал и гол забил.
Второй помог команде соперника отбив с пустых ворот.
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
Рамуш три гола в плей-офф ЧМ, а Кринжа 0 Все мячи набитые Кринжем на Лихштейнах и Люксембургах ну не серьезно
Не серьёзно это твои комментарии. Сравнивать игроков по одному турниру глупость. У каждого есть турнир, в котором он не Ас. Роналду в его годы был одним из важных частей того МЮ Фергюсона, который являлся гегемоном АПЛ и с ним позднее они взяли долгожданный кубок ЛЧ. У каждого игрока есть свои Лихтенштейны и люксембурги и у твоего кумира они тоже есть
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Барсик Юрана
Рамуш три гола в плей-офф ЧМ, а Кринжа 0

Все мячи набитые Кринжем на Лихштейнах и Люксембургах ну не серьезно
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