Роберто Мартинес: «Роналду и Рамуш однозначно могут играть вместе. У Криштиану 198 матчей за сборную – он важен для Португалии»
Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду может играть с другим нападающим.
«Криштиану – единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке.
Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», – заявил Мартинес.
В матче Португалии с Лихтенштейном Рамуш вышел на 78-й минуте, с Люксембургом – на 65-й. В обоих случаях он менял Роналду, оформившего дубль.
Многие выигрывали этот турнир.》😆
Знал бы ты, Лигу чемпионов выигрывали ещё больше игроков.
Для вас, кубок мира стал не столь определяющим, сколько голы Люксембургам и голы в национальных чемпионатах, только после того как Лео Месси выиграл его. Именно вы, глоры Роналду и хейтеры Месси, отсутствие этого трофея делали определяющим против Месси, в борьбе за лучшего всех времён, когда Месси боролся за это звание с великими Пеле и Марадоной. Вы же в агрумент против Месси приводили статистику голов своего кумира.
А теперь ЧМ стал не столь важным, а голы Люксембургам важными? не позортесь 🤣
ЧМ у него не определяющий🤣👌
Хотя именно из за ЧМ статус королей получили Марадона и Пеле а не Кройфф и Платини.
Сейчас ничего не изменилось, без кубка мира статус величайшего невозможен.
В психологии это описано: когда реальность доставляет боль, человек прячется в вымышленном мире.
Вот и делай выводы почему у них величайший турнир в истории спорта, с аудиторией в 5,95 миллиардов, не самый важный турнир и почему ЧМ купили, Аргентина была под допингом, ну а Месси лично занес Коло Муани, Тчуамени, Коману, Ван Дейку и Сосе с Гвардиолом)))
Многие выигрывали этот турнир. Но то чего достиг Роналду вместе со сборной и в лучших лигах, то он на голову выше остальных.
В сборной достиг отличных высот, так и на уровне клуба.
Первый и пенальти со штрафным заработал и гол забил.
Второй помог команде соперника отбив с пустых ворот.
Все мячи набитые Кринжем на Лихштейнах и Люксембургах ну не серьезно